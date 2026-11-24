Miles de salvadoreños en Estados Unidos afrontan trabas para validar permisos de trabajo y licencias de conducir por la falta de resolución sobre el TPS. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

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Para miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos, la incertidumbre sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) ya dejó de ser un debate administrativo. Las dificultades para validar permisos laborales, renovar licencias de conducir o demostrar la situación migratoria ante instituciones públicas y privadas empiezan a trasladarse al empleo, la economía familiar y el envío de remesas.

El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), Jizi Moza, advirtió que la falta de una notificación oficial sobre la continuidad de las protecciones genera obstáculos para personas que mantienen documentos vigentes, pero enfrentan problemas cuando deben acreditar su estatus.

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“Personas que su permiso de trabajo no se le está validando, personas que las licencias de conducir no las pueden sacar”, afirmó Moza durante una entrevista en el programa Diálogo 21. El especialista sostuvo que los afectados también tienen dificultades en otros trámites que exigen presentar documentación migratoria.

Congresistas estadounidenses solicitaron explicaciones ante fallas técnicas en los sistemas federales de verificación de estatus migratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una falla técnica puede tener consecuencias laborales

Moza se refirió a las gestiones de congresistas estadounidenses que solicitaron explicaciones ante presuntas fallas en los mecanismos federales de verificación de estatus migratorio. La petición busca que las autoridades adopten medidas que eviten nuevas interrupciones en los beneficios de personas protegidas por el TPS.

El director de INSAMI consideró que el problema no puede limitarse a una discusión técnica. “Para ellos es una falla técnica, pero para alguien es fatal”, afirmó. Según explicó, una inconsistencia en los sistemas de validación puede afectar la continuidad laboral de una persona o complicar su acceso a documentos y servicios.

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El TPS es un programa que otorga protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo a ciudadanos de países designados por Estados Unidos debido a condiciones extraordinarias, como conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. Para la comunidad salvadoreña, su situación tiene impacto directo en hogares que dependen de ingresos generados fuera del país.

Moza describió el escenario como un “limbo”. “No les han quitado el permiso de trabajo, no han dicho: ‘Miren, indiscutiblemente ya no sigue’. Pero tampoco les han dicho que sigan”, señaló.

La incertidumbre entre la comunidad migrante redujo la afluencia de clientes y el consumo en negocios de propietarios hispanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor también afecta a negocios y remesas

El experto indicó que la incertidumbre migratoria tiene efectos que van más allá de los trámites individuales. Tras una visita reciente a Estados Unidos, relató que observó menor actividad en comercios de propietarios hispanos que antes recibían más clientes durante las horas de almuerzo.

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“Ver unas dos, tres mesas” en establecimientos que solían estar llenos refleja, según Moza, el nivel de preocupación entre trabajadores y familias migrantes. Explicó que algunas personas redujeron gastos, limitaron actividades fuera del hogar o dejaron de asumir compromisos económicos por temor a perder sus ingresos.

También mencionó que algunos migrantes que antes tenían varios empleos ahora solo conservan uno o dos. “Lo que sí sabemos en cuanto a las remesas es que nuestros compatriotas que están en Estados Unidos no han dejado de mandar sus remesas”, dijo.

No obstante, alertó que esa capacidad puede resentirse si se prolongan las dificultades para trabajar o realizar trámites. “De seguir de esta forma, sí lo vamos a empezar a ver”, afirmó sobre un posible impacto en las remesas que reciben las familias salvadoreñas.

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La presión política busca una respuesta de las autoridades

Moza valoró las acciones de legisladores y organizaciones civiles que reclaman garantías para los beneficiarios del TPS. A su juicio, esas gestiones pueden abrir un espacio de diálogo sobre otras protecciones migratorias, como el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y los permisos humanitarios.

“Hay que empezar esas negociaciones”, sostuvo. También planteó que las autoridades salvadoreñas deben recurrir a los canales diplomáticos y acompañar las iniciativas que buscan asegurar los derechos de sus ciudadanos en Estados Unidos.

El director de INSAMI remarcó, además, que cualquier discusión política debe evitar mensajes que incentiven la migración irregular. “La frontera de Estados Unidos no está abierta. No hay que dejarse engañar”, advirtió.

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