Orlando encabeza la lista de los destinos nacionales con mayor volumen de reservas para la festividad (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo).

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Unos 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros durante el feriado de Acción de Gracias, entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). La previsión representa una caída del 0,1% respecto de 2025, aunque se mantiene cerca de los máximos registrados en los últimos tres años.

Según los viajes contratados por miembros de la AAA, Florida ubica cuatro ciudades entre los destinos nacionales con mayor cantidad de reservas. Orlando lidera el ranking, seguida de Fort Lauderdale y Miami.

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El top 10 se completa con Anaheim/Los Ángeles, Nueva York, Tampa, Las Vegas, Detroit, Atlanta y Dallas/Fort Worth.

Los parques temáticos y los cruceros explican el predominio de Florida, mientras que los partidos de fútbol americano impulsan la presencia de Detroit y Dallas.

Los partidos de fútbol americano del Día de Acción de Gracias impulsan la demanda de viajes hacia Detroit y Dallas (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo).

Cuáles son los destinos internacionales más elegidos

El organismo no solo clasifica los destinos nacionales: Budapest, Hungría, lidera el ranking internacional de reservas de AAA para el feriado de Acción de Gracias.

Le siguen Cancún, México; París, Francia; Barcelona, España; Puerto Vallarta, México; Londres, Inglaterra; Basilea, Suiza; Ámsterdam, Países Bajos; Roma, Italia, y Múnich, Alemania.

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Los cruceros fluviales y los mercados navideños explican la presencia de varias ciudades europeas entre los destinos más elegidos. En tanto, Cancún y Puerto Vallarta concentran las reservas de viajeros que priorizan las playas y el clima cálido.

Los pasajes aéreos de ida y vuelta para los vuelos nacionales alcanzaron un costo promedio de USD 800 dólares (REUTERS/Alyssa Pointer).

Cómo viajarán a sus destinos los estadounidenses

El organismo estima que 72,9 millones de personas viajarán por carretera, frente a los 73,1 millones registrados en 2025. Cerca de nueve de cada diez viajeros se desplazarán en vehículos particulares durante la semana de Acción de Gracias.

La asociación atribuyó parte de la caída interanual al aumento de los costos de viaje, incluidos los precios de los combustibles. Entre agosto y octubre, las estaciones de servicio registraron máximos mensuales, y noviembre también podría alcanzar un récord, de acuerdo con el informe.

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La proyección prevé 5,96 millones de pasajeros en vuelos nacionales, un 0,2% menos que en 2025. Los boletos de ida y vuelta reservados para esas fechas tienen un costo promedio de USD 800, un 17% más que el año anterior.

Los autobuses, trenes y cruceros reunirán a 2,6 millones de viajeros, un aumento del 4,1% respecto del año pasado. AAA indicó que parte de este crecimiento se explica por quienes extienden el receso para realizar viajes más largos, incluidos los cruceros.

Unos 81,5 millones de estadounidenses viajarán durante el feriado de Acción de Gracias según las estimaciones de la AAA (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

Cuáles serán los días y horarios de mayor congestión

La empresa de datos de transporte INRIX, citada por la AAA, anticipó que las mayores demoras en las carreteras se concentrarán el martes 24 y el miércoles 25, cuando se registrará la mayor parte de las salidas, y el domingo 29 y el lunes 30, debido a los regresos.

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Nueva York, Washington, Los Ángeles y Boston podrían registrar niveles de congestión superiores al doble de lo habitual. Las peores franjas horarias para circular serán durante la tarde y las primeras horas de la noche.

El martes, el mayor flujo vehicular se registrará entre las 14:00 y las 20:00; el miércoles, entre las 12:00 y las 19:00.

Para el domingo se prevé tránsito intenso desde el mediodía hasta las 20:00, mientras que el lunes el pico se concentrará entre las 14:00 y las 19:00.

El jueves 26, Día de Acción de Gracias, será la única jornada en la que se espera un tránsito reducido.