En junio de 2025, Mark Zuckerberg convirtió a Alexandr Wang en pieza clave de la estrategia de inteligencia artificial de Meta. REUTERS/Carlos Barria

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Alexandr Wang, director de Inteligencia Artificial de Meta y responsable de sus Laboratorios de Superinteligencia, encendió el debate tecnológico este fin de semana al publicar en X que “la superinteligencia está llegando”. Según Wang, los modelos de IA alcanzarán pronto un nivel suficiente para automatizar toda la investigación en el campo.

La declaración llegó en un momento particular: un fin de semana en el que la burbuja de la inteligencia artificial pareció desinflarse, justo antes de recomponerse de forma controvertida.

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Wang no mencionó ni la salida a bolsa de Anthropic ni la dimisión y posterior reincorporación de Jensen Huang en Nvidia. Su atención estaba puesta en otro hito que, a su juicio, cambia las reglas del juego.

Meta invirtió 14.300 millones de dólares en Scale AI, la empresa que Wang había fundado. REUTERS/Benoit Tessier

Qué significa automatizar la investigación en inteligencia artificial

Automatizar toda la investigación en IA implica que los propios sistemas de inteligencia artificial pasarían a diseñar, probar y mejorar nuevos modelos sin depender del trabajo humano en esas etapas. Es el escenario que Wang describió como inminente, al sostener que los modelos “serán claramente lo suficientemente inteligentes” para asumir esa tarea por completo.

Para Wang, los obstáculos que faltan superar ya no tienen que ver con la capacidad intelectual de los sistemas. Escribió que lo que resta resolver “ya no es la inteligencia, sino el conocimiento especializado, la infraestructura y la experimentación”. Esa distinción marca un cambio de foco: el desafío técnico dejaría de ser cognitivo para volverse logístico y operativo.

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El ejecutivo fue más allá al advertir sobre el riesgo de perder el control del proceso. Afirmó que “es difícil imaginar un mundo donde la humanidad pueda mantener el control sobre la auto-mejora recursiva totalmente ilimitada”. La frase resume el núcleo de su advertencia: un sistema capaz de mejorarse a sí mismo sin restricciones podría volverse imposible de supervisar.

Alexandr Wang es director de Inteligencia Artificial de Meta y responsable de sus Laboratorios de Superinteligencia. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Wang enmarcó esta coyuntura como una encrucijada de corto plazo. “La forma en que la humanidad actúe durante el próximo año tendrá grandes consecuencias en el mundo futuro en el que viviremos”, escribió, situando la decisión sobre cómo avanzar con esta tecnología en el presente inmediato, no en un horizonte lejano.

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La demostración matemática con IA que disparó la advertencia

El disparador concreto de la publicación de Wang fue un anuncio del campo de las matemáticas. Levent Alpöge, matemático del equipo técnico de Anthropic, afirmó haber logrado una demostración de la hipótesis de Riemann con la asistencia de Claude, el modelo de IA generativa de esa compañía.

Se trata de un problema de 167 años de antigüedad vinculado a la distribución de los números primos, considerado uno de los problemas del Premio del Milenio del Instituto Clay de Matemáticas, que ofrece un millón de dólares a quien lo resuelva.

Wang calificó el hallazgo en términos que buscaron transmitir su magnitud: “Es difícil exagerar la magnitud del descubrimiento que acabamos de presenciar”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de IA de Meta describió el logro como algo alcanzado “con la ayuda de una mente alienígena que no comprendemos”. En la misma publicación, estableció una comparación llamativa al sostener que construir una bomba atómica es “un problema de tarea comparado con la hipótesis de Riemann”.

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Pese al anuncio, la demostración todavía no fue validada por la comunidad matemática. Alpöge declaró que planea exponer el desarrollo en charlas y en un informe escrito, pero hasta que los especialistas la revisen, el millón de dólares del Instituto Clay permanecerá sin reclamar.

El rol de Wang en la apuesta de Meta por la superinteligencia

En junio de 2025, Mark Zuckerberg convirtió a Alexandr Wang en pieza clave de la estrategia de inteligencia artificial de Meta, cuando la compañía invirtió 14.300 millones de dólares en Scale AI, la empresa que Wang había fundado, y adquirió una participación del 49% en ella.

FILE PHOTO: Meta logo in this illustration taken November 6, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En enero, Zuckerberg había anticipado ante inversores que ese sería “un año clave para el desarrollo de la superinteligencia personal”. Desde entonces, Meta revisó al alza su previsión de gastos para 2026 en cada informe trimestral: de 115.000 millones de dólares proyectados en enero pasó a 135.000 millones en octubre.

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La advertencia de Wang se conoció, de hecho, en el mismo período en que Meta prevé destinar entre 135.000 y 145.000 millones de dólares a gastos de capital este año, impulsados en gran medida por los costes de la infraestructura necesaria para sostener el desarrollo de sus sistemas de inteligencia artificial.