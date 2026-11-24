Harvey C. Jones, presidente del Consejo, también reconoció el papel de Colette Kress durante la transición. (Composición Infobae: Nvidia/Handout vía REUTERS/Edgar Su)

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Jensen Huang volvió a la dirección de Nvidia como presidente y consejero delegado, tras una decisión unánime del consejo de administración que lo restituyó con efecto inmediato. La resolución llega apenas días después de que la propia junta directiva hubiera descartado esa posibilidad, en un vaivén corporativo que sacudió a la compañía de semiconductores más relevante del sector de la IA.

El anuncio del regreso impulsó las acciones de Nvidia un 31,8% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

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El rechazo inicial de la junta directiva a reincorporar a Huang

Días antes del anuncio final, la junta directiva de Nvidia había descartado la posibilidad de restituir a Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía. La decisión se tomó pese a que el propio fundador había manifestado su disposición a retomar el cargo tras su salida, ocurrida en medio de un presunto caso de espionaje.

Jensen Huang volvió a la dirección de Nvidia como presidente y consejero delegado. REUTERS/Manami Yamada

Colette Kress, quien ejercía como consejera delegada interina, confirmó esa postura en una entrevista con CNBC. “Jensen renunció a su puesto en Nvidia. Y la junta aceptó su renuncia. La junta ha decidido no reincorporar a Jensen. Esa es nuestra declaración y lo que la junta ha decidido hacer”, afirmó.

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Kress explicó entonces que la prioridad de la compañía apuntaba en otra dirección. “Queremos enfocarnos en estos momentos en hacer crecer nuestro negocio. Queremos crecer en términos de todo lo que debemos hacer con nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros accionistas, y eso es donde nos vamos a enfocar de ahora en adelante”, señaló la ejecutiva.

En ese momento, la junta ya analizaba perfiles internos y externos para cubrir el puesto que había dejado vacante Huang al frente de la empresa.

La apertura de Huang a un eventual regreso como CEO

En sus primeras declaraciones públicas tras su dimisión, Huang se mostró dispuesto a volver a liderar la compañía que fundó hace 33 años, siempre que la decisión partiera del consejo. Según declaraciones recogidas por Financial Times, el ejecutivo de origen taiwanés afirmó que consideraría un honor retomar el cargo si así lo resolvía la junta.

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Kress explicó entonces que la prioridad de Nvidia apuntaba en otra dirección. REUTERS/Dado Ruvic

“Si el consejo considera que mi regreso beneficia a los accionistas, a los empleados, a la empresa y a Estados Unidos, me sentiría honrado de atender esa petición y volver a ejercer como director ejecutivo”, declaró Huang al citado medio.

Durante el fin de semana posterior a esas palabras, ganó fuerza una campaña pública para promover su reincorporación al frente de Nvidia. La iniciativa sumó incluso el respaldo condicionado del presidente Donald Trump, quien el lunes se mostró abierto a esa posibilidad.

El anuncio final del consejo y el respaldo a Colette Kress

Pese a la resistencia inicial, la junta terminó por revertir su posición. Nvidia informó que la reincorporación de Huang se produjo tras varias conversaciones con el ejecutivo, en las que los directores evaluaron su continuidad al frente del grupo y descartaron que su regreso supusiera riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

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Harvey C. Jones, presidente del Consejo, respaldó la decisión con una declaración difundida por la compañía. “El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes. Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al frente de la compañía”, afirmó.

Nvidia informó que la reincorporación de Huang se produjo tras varias conversaciones con el ejecutivo. REUTERS/Ann Wang

Jones también reconoció el papel de Kress durante la transición. “Agradecemos a Colette Kress su excelente labor como Directora Ejecutiva interina, además de seguir desempeñando sus funciones como Directora Financiera de NVIDIA”, señaló.

El origen del escándalo: la investigación por presunto espionaje

La salida de Huang y todo el proceso posterior tuvieron su origen en una investigación independiente abierta por la junta directiva de Nvidia, con el objetivo de determinar si el entonces director ejecutivo pudo haber sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. La revisión quedó a cargo de un comité de directores independientes, con asesoramiento legal externo.

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La pesquisa se inició después de que informaciones periodísticas vincularan a Huang con una empresaria china investigada por autoridades estadounidenses. En ese momento, la compañía sostuvo que no tenía razones para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o sus propios secretos corporativos hubieran resultado comprometidos.

La investigación puso bajo escrutinio tanto la conducta del entonces director ejecutivo como los mecanismos de gobierno corporativo de una compañía considerada decisiva para el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global.

NVIDIA es una empresa tecnológica estadounidense líder en el diseño de unidades de procesamiento gráfico y en la infraestructura de hardware y software para la IA. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué el caso trascendió lo personal y llegó al plano político

La controversia que derivó en la salida de Huang adquirió una dimensión política por las sospechas sobre posibles transferencias de chips avanzados a compañías chinas. La empresaria vinculada al caso había trabajado para Megaspeed, una firma de computación en la nube con sede en Singapur que se encontraba bajo investigación por un eventual acceso de China a procesadores de Nvidia sujetos a controles de exportación de Estados Unidos.

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Las acusaciones contra la empresaria no fueron verificadas de manera independiente por medios estadounidenses, y China negó cualquier implicación en una operación de espionaje vinculada al caso.

Aun así, legisladores estadounidenses solicitaron explicaciones sobre el caso y plantearon la necesidad de endurecer las restricciones sobre las ventas de chips de inteligencia artificial al gigante asiático.