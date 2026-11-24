Gates reconoció que, hacia fines de 2025, sus conocimientos técnicos quedaron desactualizados frente a los sistemas automatizados. EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

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Bill Gates admitió que la inteligencia artificial superó las habilidades de programación que cultivó desde la adolescencia y lanzó una advertencia sobre el futuro del empleo frente al avance de estas tecnologías. El cofundador de Microsoft reconoció que, hacia fines de 2025, sus conocimientos técnicos quedaron desactualizados frente a los sistemas automatizados.

“Ese día pasó hace tiempo”, sostuvo al referirse a su aspiración juvenil de convertirse en el mejor programador del mundo, una meta que hoy considera inalcanzable para cualquier ser humano.

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La declaración surgió en una entrevista con The Observer publicada el 25 de octubre de 2026, en la que el empresario también analizó el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral y las capacidades que las máquinas podrían dominar en los próximos años.

La inteligencia artificial ya superó las capacidades de programación que Bill Gates desarrolló desde los 13 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bill Gates y la obsolescencia de sus habilidades de programación

Gates recordó que empezó a programar a los 13 años, un oficio que lo acompañó durante décadas y que terminó definiendo buena parte de su carrera en Microsoft. Sin embargo, afirmó que hacia fines de 2025 pudo comprobar que esos conocimientos ya no estaban a la altura de los sistemas de inteligencia artificial actuales.

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“Pude ver que mis habilidades de programación se volvieron básicamente obsoletas”, afirmó el empresario en la entrevista con The Observer.

El reconocimiento no se limitó a su caso particular. Gates vinculó este cambio con lo que describió como un “evento evolutivo”, en referencia al salto que representa la irrupción de la inteligencia artificial en disciplinas que hasta hace poco dependían de forma exclusiva del conocimiento humano.

Bill Gates comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Harvard en 1973, donde inicialmente se orientó hacia el Derecho. REUTERS/Denis Balibouse

En esa línea, sostuvo que las máquinas pasarán a liderar los avances en matemáticas, ciencia e ingeniería. “Las IA son superiores a los humanos en esas cosas. Estamos en un momento bastante dramático de la historia”, señaló.

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La inteligencia artificial ya superó las capacidades de programación que Bill Gates desarrolló desde los 13 años, según reconoció el propio cofundador de Microsoft.

Qué tipo de empleos podría reemplazar la inteligencia artificial

El cofundador de Microsoft identificó tres frentes donde la inteligencia artificial puede avanzar sobre capacidades laborales hasta ahora reservadas a las personas. Mencionó las habilidades de invención, las tareas propias del trabajo administrativo o de oficina, y el trabajo físico humano, en este último caso a partir del desarrollo de robots humanoides.

Gates advirtió sobre las consecuencias que esta transformación puede generar en el empleo. Describió un escenario posible en el que las compañías decidan “contratar al robot, despedir al humano y no mirar atrás”, una frase que resume el tipo de disyuntiva que, según planteó, enfrentarán muchas empresas en los próximos años.

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Gates planteó la posibilidad de analizar un impuesto a la IA como mecanismo para obtener recursos a partir de la productividad que generan estas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario señaló además que este proceso podría reducir los ingresos destinados a financiar las redes de protección social, justo en un momento en que esa asistencia resultaría más necesaria para acompañar la transición tecnológica.

La propuesta de Bill Gates para gravar a la inteligencia artificial

Frente a ese escenario, Gates planteó la posibilidad de analizar un impuesto a la inteligencia artificial como mecanismo para obtener recursos a partir de la productividad que generan estas tecnologías. La idea apunta a sostener los sistemas de protección social en un contexto de menor demanda de trabajo humano.

El cofundador de Microsoft también propuso que determinados empleos podrían reservarse de manera exclusiva para personas, con la posibilidad de que su ejecución quede prohibida para sistemas de IA. Esta medida se enmarca en el conjunto de ideas que planteó para administrar el impacto laboral de la automatización.

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Pese a las advertencias, Gates destacó también aplicaciones positivas de la tecnología. Señaló que puede utilizarse para acelerar el descubrimiento de medicamentos y contribuir a reducir las listas de espera dentro de los sistemas de salud.