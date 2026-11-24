Varios países incorporan soles, discos o rayos solares en sus banderas como referencias a la vida, la independencia, la unidad y la identidad nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde el círculo rojo de Japón hasta el Sol de Mayo de la Argentina, las banderas que tienen un sol reúnen referencias a procesos de independencia, vida, energía, unidad e identidad territorial. El recuento contempla tanto soles con rayos como discos que simbolizan al astro e imágenes incorporadas en emblemas nacionales.

Un trabajo de la Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas identifica al sol como un símbolo recurrente de comienzo, vida, iluminación, unidad y relación territorial. En las banderas nacionales puede aparecer como una figura con rayos, un disco liso o un elemento integrado en un emblema.

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En total, 16 países incorporan una referencia solar en sus enseñas vigentes.

Las banderas que tienen un sol

Las representaciones solares adoptan formas distintas según cada tradición nacional: pueden acompañar animales, integrarse en emblemas históricos, presentar rasgos humanos o concentrarse en un disco de color. Algunas de ellas son:

Antigua y Barbuda

Un sol amarillo naciente sobre fondo negro representa el inicio de una nueva etapa en la bandera de Antigua y Barbuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Antigua y Barbuda exhibe un sol amarillo naciente sobre una franja negra. El motivo representa el inicio de una nueva etapa, mientras que la disposición triangular del diseño forma una V asociada con la victoria. Sus colores también aluden a la herencia africana, la esperanza, el mar y la energía de la población.

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Argentina

El Sol de Mayo ocupa el centro de la bandera argentina y remite a la Revolución de 1810 y a la tradición incaica de Inti (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la bandera argentina, el sol ocupa el centro de la franja blanca y presenta rasgos humanos. Se conoce como el Sol de Mayo y se vincula con el 25 de mayo de 1810, cuando la tradición sitúa la aparición del astro entre las nubes durante la movilización revolucionaria. La imagen también remite a Inti, la divinidad solar incaica.

Bangladesh

El disco rojo de la bandera de Bangladesh representa el sol naciente y el sacrificio por la independencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enseña de Bangladesh muestra un disco rojo desplazado hacia el lado del asta sobre un fondo verde. El círculo representa el sol naciente y el sacrificio realizado para alcanzar la independencia, mientras que el verde se asocia con la vegetación del país. Es uno de los ejemplos más reconocibles de banderas con un sol sin rayos.

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Filipinas

El sol dorado de ocho rayos de Filipinas recuerda a las primeras provincias que se rebelaron contra el dominio español (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Filipinas incorpora un sol dorado de ocho rayos dentro de un triángulo blanco. Cada rayo recuerda a una de las primeras ocho provincias que se rebelaron contra el dominio español. El emblema aparece junto a tres estrellas, vinculadas con las principales regiones geográficas del archipiélago: Luzón, Visayas y Mindanao.

Japón

El círculo rojo de la bandera japonesa, conocido como Hinomaru, representa al sol sobre un fondo blanco (Europa Press)

El diseño de Japón reduce la representación solar a un círculo rojo centrado sobre un fondo blanco. El emblema se denomina Hinomaru, una expresión que puede traducirse como “círculo del sol”. Su sencillez lo convirtió en una de las referencias visuales más identificables entre las banderas del mundo.

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Kazajistán

Un sol dorado de 32 rayos aparece sobre un águila esteparia en la bandera de Kazajistán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Kazajistán presenta un sol dorado de 32 rayos sobre un águila esteparia, en el centro de un paño celeste. Para el Estado kazajo, el astro representa vida, energía, riqueza y abundancia; la forma de grano de sus rayos remite a la prosperidad y al bienestar.

Kiribati

El sol de 17 rayos de Kiribati se eleva sobre el mar y acompaña la figura de una fragata (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Kiribati, un sol amarillo nace sobre un mar formado por bandas azules y blancas. La figura se ubica debajo de una fragata y tiene 17 rayos, que representan las 16 islas Gilbert y Banaba. El conjunto vincula el símbolo solar con la geografía oceánica del país insular.

Kirguistán

La bandera de Kirguistán reúne un sol de 40 rayos y un tunduk, símbolo de la yurta tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Kirguistán contiene un sol amarillo de 40 rayos que rodea un tunduk, la estructura circular superior de la yurta tradicional. El emblema se relaciona con las tribus kirguisas y con una idea de hogar, origen y unidad nacional.

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Macedonia del Norte

El Sol de la Libertad extiende sus ocho rayos sobre el fondo rojo de la bandera de Macedonia del Norte (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La enseña de Macedonia del Norte muestra un sol amarillo de ocho rayos que se extienden hasta los bordes del paño rojo. Conocido como el Sol de la Libertad, el emblema se vincula con la referencia al “nuevo sol de libertad” incluida en el himno nacional.

Malaui

Un sol rojo naciente representa la esperanza de libertad para África en la bandera de Malaui (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Malaui, un sol rojo naciente aparece sobre la franja negra de la bandera. El símbolo representa la esperanza de libertad para África. El negro alude a los pueblos africanos, el rojo a la sangre derramada en las luchas de emancipación y el verde a la naturaleza del país.

Mongolia

El símbolo Soyombo de Mongolia incorpora al sol y la luna dentro de una figura central de la identidad nacional (REUTERS/David W Cerny)

La presencia del sol en Mongolia se integra en el Soyombo amarillo situado junto al asta. El símbolo reúne referencias al fuego, el sol, la luna y otros signos geométricos, que forman parte de una composición central de la identidad cultural y estatal mongola.

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Namibia

Un sol dorado de 12 rayos ocupa el sector superior de la bandera de Namibia como referencia a la vida y la energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Namibia, un sol dorado de 12 rayos ocupa el triángulo azul superior de la bandera. El motivo se asocia con la vida y la energía, dentro de un diseño que también incorpora referencias a la paz, la naturaleza y los recursos del país.

Nepal

La bandera no rectangular de Nepal incluye un sol blanco de doce puntas debajo de una luna creciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Nepal, única enseña nacional que no es rectangular ni cuadrada, incluye un sol blanco de doce puntas en su banderín inferior, debajo de una luna creciente. La combinación de ambos cuerpos celestes expresa el deseo de permanencia de la nación.

Níger

El disco naranja de la bandera de Níger representa al sol y a los sacrificios de su población (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Níger utiliza un disco naranja centrado en la franja blanca de su bandera. La figura representa al sol y a los sacrificios de la población. El naranja también se vincula con las zonas áridas del Sahara, mientras que el verde alude a las regiones fértiles del país.

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Ruanda

Un sol dorado de 24 rayos simboliza la unidad y la esperanza en la bandera de Ruanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Ruanda lleva un sol dorado de 24 rayos en el extremo derecho de su franja azul. El símbolo representa la unidad, la ilustración y la transparencia. Los demás colores remiten a la paz, el desarrollo económico y la esperanza de prosperidad.

Uruguay

El Sol de Mayo aparece en el ángulo superior izquierdo de la bandera uruguaya, junto a nueve franjas horizontales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de Uruguay conserva el Sol de Mayo en el ángulo superior izquierdo, acompañado por nueve franjas horizontales que evocan los departamentos originales. Su vínculo visual e histórico con la bandera argentina convierte a ambos casos en dos de las representaciones solares más conocidas de América del Sur.