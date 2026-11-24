Apple prepara el relanzamiento de su línea benéfica (PRODUCT)RED con dos nuevos dispositivos antes del cierre del año. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

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Apple prepararía el regreso de su línea (PRODUCT)RED con dos productos inéditos antes de que termine el año. Según informó Bloomberg, la compañía alista versiones en rojo de su altavoz de entrada y de sus auriculares de gama alta, en una colaboración que reaparece tras varios años sin novedades.

Mark Gurman adelantó que los lanzamientos llegarían aproximadamente el 1 de diciembre, fecha que coincide con el Día Mundial del Sida. Se trataría del HomePod mini 2 y de una nueva versión de los AirPods Max 2, ambos con detalles en rojo vinculados a la fundación (RED).

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Cómo serían los nuevos dispositivos de Apple

HomePod mini 2

El primero de los dos productos sería una variante del HomePod mini 2 con un exterior de malla de color rojo. El altavoz ya está disponible en rosa, verde, azul, blanco y medianoche, por lo que el rojo se sumaría como una opción adicional dentro del catálogo actual.

De acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg que pidieron no ser identificadas porque el anuncio todavía no es público, la empresa se encuentra en fase de preparación para su salida al mercado. No se mencionaron cambios internos ni de funciones respecto al modelo ya existente, sino únicamente la incorporación del nuevo acabado cromático.

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El nuevo HomePod mini 2 y AirPods Max 2 coincidirá con el vigésimo aniversario de la organización (RED) y con las compras de Navidad.

AirPods Max 2

El segundo producto filtrado corresponde a los AirPods Max 2, que llegarían en un acabado plateado combinado con almohadillas de malla blanca y diadema también blanca. El elemento distintivo sería la Digital Crown, el control giratorio ubicado en la parte superior del dispositivo para gestionar la reproducción, que aparecería en color rojo.

Apple no ofrece en la actualidad los AirPods Max en tono plateado, por lo que esta variante representaría una opción de color nueva dentro de la gama. A diferencia del HomePod mini 2, el rojo en este caso quedaría limitado a un detalle puntual y no cubriría la totalidad del producto.

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El regreso de la colaboración (PRODUCT)RED

Los productos bajo la etiqueta (PRODUCT)RED forman parte de una licencia benéfica entre Apple y la organización (RED), creada en 2006 para financiar la lucha contra el sida. Una parte del precio de cada artículo vendido bajo esta línea se destina al Fondo Mundial.

Apple mantuvo durante años distintos productos con este distintivo, entre ellos el iPod, varios modelos de iPhone y numerosos accesorios. Sin embargo, la presencia de la colaboración se redujo con el tiempo: el último dispositivo lanzado en rojo fue el Apple Watch Series 9, y en la actualidad solo continúan a la venta dos fundas (PRODUCT)RED, correspondientes al iPhone 14 y al iPhone 14 Plus.

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La alianza entre Apple y la fundación benéfica destina una parte del precio de venta al Fondo Mundial para combatir el sida. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/FilePhoto/File Photo)

El iPhone 18 Pro, pese a contar con un acabado de tono burdeos, no forma parte de esta colaboración. De hecho, lo único vinculado a (RED) que ofrece actualmente la tienda de Apple son esferas gratuitas para el Apple Watch.

Por qué Apple lanzaría estos dispositivos antes de terminar el año

El regreso de estos productos en rojo llegaría acompañado de un doble significado. Por un lado, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida. Por otro, la fecha coincide con el 20 aniversario de la organización (RED), lo que convertiría el lanzamiento en una ocasión simbólica para reactivar la colaboración.

A la vez, la aparición de estos colores llegaría en plena temporada de compras navideñas, lo que le daría a Apple nuevas variantes para vender en uno de los períodos de mayor consumo del año.

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El catálogo actual de la colaboración quedó reducido a dos fundas de iPhone 14 tras el retiro gradual de modelos anteriores. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Apple declinó hacer comentarios sobre la información, de acuerdo con lo señalado por Bloomberg. La compañía tampoco confirmó oficialmente ninguno de los dos lanzamientos, por lo que los detalles conocidos hasta el momento provienen de fuentes no identificadas y de filtraciones previas a cualquier anuncio formal.