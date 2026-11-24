Raymond Bickson reveló detalles sobre la noche del arresto de Johnny Depp en el Mark Hotel para un libro de Mark Seal. (REUTERS/Toby Melville)

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Raymond Bickson, quien ejerció durante 15 años como gerente general del Mark Hotel de Nueva York, habló por primera vez sobre la noche en que Johnny Depp fue detenido por destrozar su habitación.

Sus declaraciones forman parte de The Many Faces of Johnny Depp, el nuevo libro del periodista Mark Seal, y ofrecen un relato pormenorizado de los hechos que derivaron en el arresto del actor por dos cargos de daño criminal en segundo grado.

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Según Bickson, los problemas comenzaron antes de que la pareja llegara al piso 14, donde estaban alojados.

“Volvió al hotel esa noche con Kate Moss”, relató el exdirector en el libro. “Al subir al decimocuarto piso, donde se alojaban, rompió el espejo del ascensor. Luego fueron a su habitación y siguieron peleando”. La modelo británica era la novia de Depp en ese momento.

El actor protagonizó una discusión con la modelo británica Kate Moss y dañó el espejo del ascensor del establecimiento. (Alex Berliner/BEI/Shutterstock)

Alrededor de las 5 de la madrugada, varios huéspedes —entre ellos el vocalista del grupo The Who, Roger Daltrey— escucharon fuertes ruidos provenientes de la habitación del actor, lo que llevó al jefe de seguridad del hotel a intervenir.

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Al ingresar al cuarto, el personal encontró los daños que quedaron consignados en un informe policial citado en el libro: marcos de cuadros del siglo XVII, una lámpara, una vasija china, una mesa de cristal destrozada, patas de mesa de café rotas, estantes de madera partidos, un jarrón hecho añicos, quemaduras de cigarrillo en la alfombra y una silla de escritorio roja partida.

El hotel optó inicialmente por no presentar cargos. “Dijimos: ‘Recoge tus cosas y sal del hotel, y no presentaremos ningún cargo’”, explicó Bickson en el libro. “Pero él se mostró agresivo”. Ante esa actitud, la situación escaló hasta la intervención policial.

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Tras el arresto de Depp, la noticia se propagó con rapidez. “Prácticamente tuvimos que cerrar la calle 77 por las furgonetas de los medios de comunicación”, contó Bickson. “Los huéspedes habituales, como Ali MacGraw y Kareem Abdul-Jabbar, tuvieron que entrar por la puerta principal”.

La gerencia del Mark Hotel intentó evitar la denuncia pero convocó a la policía ante la conducta agresiva del artista. (IMDB)

Poco después, el exdirector recibió un llamado inesperado: era el actor Marlon Brando, quien había trabajado recientemente con Depp en Don Juan DeMarco.

“Mi secretaria dijo: ‘Raymond, Marlon Brando está al teléfono’, y yo dije: ‘Vamos, hombre’”, recordó Bickson. “Él me dijo: ‘Es tan buena persona, estoy seguro de que es solo un malentendido’”.

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Depp pasó la noche en custodia y fue liberado al día siguiente. Los cargos fueron desestimados después de que acordó pagar USD 9.767 en concepto de daños al hotel, según The New York Times.

Johnny Depp se alejó de Hollywood

Lejos del escrutinio mediático que atravesó buena parte de su carrera, Johnny Depp reveló en una entrevista con The Wall Street Journal que pasa la mayor parte de su tiempo en las Bahamas, donde adquirió en 2004 una casa de madera de la década de 1940 a la que sumó una yurta y un estudio de pintura.

“Hoy vivo la mayor parte del tiempo en las Bahamas. Es donde he encontrado paz y tranquilidad absolutas. Nadie me apunta con una cámara ni se queda mirándome”, afirmó el actor en declaraciones a The Wall Street Journal.

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Y agregó: “El arte sigue siendo un refugio que me permite procesar el mundo que me rodea”.

Johnny Depp fijó su residencia habitual en las Bahamas para buscar privacidad y escapar de la atención mediática. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La conexión del actor con las islas no es reciente. En 2009, en declaraciones a Vanity Fair, ya había descrito el efecto que ese entorno le producía.

“De alguna manera, las circunstancias me llevaron hasta aquí, a mi isla. No creo haber visto nunca un lugar tan puro y hermoso. Puedes sentir cómo tu pulso disminuye unos 20 latidos. Es libertad instantánea”, sostuvo por ese entonces.

En aquella misma conversación explicó el mecanismo que lo llevaba a refugiarse allí cada vez que la exposición pública le resultaba insoportable.

“Cada vez que me sentía frustrado por ser el chico de moda y por hacer películas, me decía: cálmate. Puedo venir aquí y desaparecer”, aseguró.

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En las Bahamas, Depp alterna la pintura con la lectura y la música. “Me gusta tomar cuatro o cinco libros, dejarme caer en el sofá y leer. O tocar la guitarra en mi estudio de música”, declaró al Journal.

El intérprete asumió el papel protagónico en la película 'Ebenezer: A Christmas Carol' en su retorno a las grandes producciones de Hollywood. (Paramount Pictures)

La guitarra, de hecho, fue su primera vocación: llegó a Los Ángeles en 1983 con una banda, antes de que el actor Nicolas Cage le sugiriera probar con la actuación seis meses después.

Johnny Depp, conocido internacionalmente por El joven manos de tijera y ¿A quién ama Gilbert Grape?, protagoniza actualmente Ebenezer: A Christmas Carol, donde interpreta a Ebenezer Scrooge, en lo que supone su regreso a una producción de peso en Hollywood tras ocho años de ausencia.

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