España

Los mejores estiramientos para evitar la rigidez muscular cuando hace frío, según Harvard

Los expertos recomiendan hacer una serie de ejercicios, similares a una rutina de calentamiento, para prevenir lesiones musculares y conservar la elasticidad y movilidad

Guardar
El análisis de biomarcadores epigenéticos revela que simples intervenciones pueden modificar el ritmo de envejecimiento de las células y tejidos.

Aunque quedan apenas unos días para que comience la Navidad de forma oficial y esto sea sinónimo de comidas y cenas más copiosas de lo habitual, esto no implica que no pueda mantenerse un estilo de vida saludable. Y si hay algo que no conviene dejar de lado es la práctica de deporte, algo esencial durante el invierno para no perder los beneficios del ejercicio que se ha hecho en el resto del año. Pero, en estas fechas, hay que tener en cuenta la temperatura, y es que es habitual que el frío contraiga la irrigación sanguínea, lo que favorece la rigidez muscular. De ahí la importancia de aprender los estiramientos que propone Harvard para evitarlo.

Las bajas temperaturas provocan un aumento de la probabilidad de dolores musculares, especialmente en quienes ya presentan contracturas previas. Según la publicación Harvard Health Letter de la Facultad de Medicina de Harvard, las extremidades experimentan menor flujo sanguíneo con el frío, lo que produce una fatiga más rápida.

Para mitigar estos efectos, especialistas de Harvard recomiendan realizar estiramientos específicos que ayudan a contrarrestar la rigidez característica de la temporada invernal y previenen posibles lesiones musculares o tendinosas. Estos ejercicios cumplen una función similar a la de una rutina de calentamiento antes de la actividad física, con el propósito de conservar la elasticidad y movilidad muscular a lo largo de la vida y favorecer un envejecimiento saludable.

Los ejercicios que ayudan a calentar los músculos

Harvard recomienda incorporar tanto estiramientos
Harvard recomienda incorporar tanto estiramientos dinámicos como estáticos en la rutina diaria. (freepik)

La universidad de Harvard recomienda incorporar tanto estiramientos dinámicos como estáticos en la rutina diaria. Los ejercicios dinámicos consisten en movimientos repetidos que preparan los músculos antes de iniciar una actividad física. Un ejemplo simple es caminar a paso rápido, técnica que facilita el flujo de sangre y oxígeno hacia los músculos, lo que contribuye a optimizar su rendimiento y disminuir el riesgo de lesiones.

Cuando las bajas temperaturas dificultan la caminata al aire libre, existen alternativas para activar los diferentes grupos musculares desde el hogar. Bastan algunos minutos de ejercicios previos a cualquier otra actividad, ya sea dentro o fuera de casa.

Entre las opciones recomendadas se incluyen zancadas, sentadillas, flexiones, planchas y ejercicios que estimulan la musculatura de la espalda. Además, los movimientos de brazos y los giros de tronco ayudan a preparar el cuerpo para el esfuerzo físico. Estas prácticas buscan fortalecer la cadena muscular y reducir la rigidez que suele asociarse a los cambios de temperatura.

Los estiramientos estáticos, claves para no perder flexibilidad

Una mujer realiza ejercicios de
Una mujer realiza ejercicios de estiramiento.

Expertos de Harvard señalan que los estiramientos estáticos favorecen la flexibilidad y longitud de los músculos, lo que contribuye a reducir la rigidez, mejorar el rango de movimiento, el equilibrio y la postura corporal. Este tipo de elongación debe realizarse únicamente cuando los músculos ya alcanzaron una temperatura adecuada, habitual después del entrenamiento.

Para estos ejercicios, la recomendación consiste en mantener la posición entre 20 y 30 segundos, sin realizar movimientos bruscos. Entre las opciones sugeridas figura entrelazar las manos detrás de la espalda, mantener los brazos rectos y elevarlos hacia el techo mientras se flexiona el tronco hacia adelante, con el objetivo de estirar el pecho y los hombros.

Para los isquiotibiales, se aconseja sentarse con las piernas extendidas en el suelo y tratar de alcanzar los dedos de los pies. En caso de dificultad, es posible flexionar levemente las rodillas e inclinarse desde la cadera, evitando curvar la espalda.

Otra opción consiste en adoptar la posición de zancada, manteniendo el talón del pie trasero apoyado en el suelo para favorecer el estiramiento de los gemelos.

Temas Relacionados

SedentarismoEjercicioEjercicio FísicoSalud MentalSalud Mental EspañaAdelgazarBajar de PesoAlimentación SaludableDieta SaludableMasa MuscularEstilo de VidaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

La sanidad privada crece en España con el dinero de todos: hay más hospitales privados y les pagamos un tercio de su actividad

Un informe del Ministerio de Sanidad advierte de que los centros privados dependen cada vez más del Sistema Nacional de Salud

La sanidad privada crece en

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

El sorteo celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol para ordenar los próximos enfrentamientos de la Copa del Rey ha deparado duelos para el recuerdo, con Talavera y Guadalajara listos para recibir a Real Madrid y Barça

El FC Barcelona, el Real

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 9 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los resultados

Más de 1,5 millones de inquilinos se enfrentan a subidas medias de 1.735 euros en el alquiler por la revisión de contratos en 2026

Mientras el Gobierno debate prórrogas y limitaciones al IPC para frenar la escalada de precios, los 632.369 contratos a meses de expirar podrán suponer incrementos significativos en las rentas

Más de 1,5 millones de

Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón a los cuatro centros públicos gestionados por el Grupo Quirón en Madrid

La ministra Mónica García ha anunciado que la Alta Inspección analizará también la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Villalba, el Infanta Elena, el Rey Juan Carlos, todos ellos gestionados por Quirón Salud

Sanidad amplía su investigación del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sanidad amplía su investigación del

Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón a los cuatro centros públicos gestionados por el Grupo Quirón en Madrid

Las 10 claves de la sentencia al Fiscal General: de su “responsabilidad” en la filtración a la falta de pruebas que defienden las juezas

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

El PP reacciona a la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz: “Ya le podemos llamar el primer fiscal general del Estado delincuente”

La sentencia del Tribunal Supremo condena al fiscal general por filtrar el correo a la Cadena SER y por publicar la nota de prensa de Fiscalía

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 9 diciembre

Más de 1,5 millones de inquilinos se enfrentan a subidas medias de 1.735 euros en el alquiler por la revisión de contratos en 2026

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Consejo de Ministros aprueba la ayuda por impago para propietarios con inquilinos jóvenes o familias vulnerables

DEPORTES

El FC Barcelona, el Real

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”