Cómo es Galicia, la región de España donde cada vez más personas superan los 100 años: sus hábitos

El clima estable y la tranquilidad ambiental de Galicia favorecen el bienestar y el descanso de la población más longeva

La región de Galicia en España se destaca por la longevidad y bienestar de sus habitantes. Genera interés internacional sobre si podría sumarse a la lista de las “zonas azules”: regiones reconocidas por una alta proporción de personas que superan los cien años. En una entrevista con Infobae en Vivo Al Amanecer, Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdad del Gobierno de Galicia, detalló las claves del fenómeno, la realidad social y las políticas públicas dirigidas tanto a personas mayores como a familias jóvenes.

“En Galicia se vive muy bien. Es el mejor lugar del mundo para nacer, para crecer, para formar una familia y para envejecer", explicó García. Indicó que actualmente se estudia la posibilidad de declarar a Galicia como la quinta zona azul en el mundo debido al elevado número de habitantes centenarios, tanto en áreas costeras como en el interior de la comunidad.

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Una “zona azul” es un área geográfica caracterizada por una concentración inusual de personas que superan los cien años. “Son pequeños núcleos de población donde hay un elevado número de personas que superan los cien años de edad”, explicó García.

Al consultarle por los hábitos de estos longevos, relató: “La mayoría de las personas mayores a las que le preguntamos nos dicen: ‘Pois facer o que fai todo o mundo’, que en gallego es hacer lo que hace todo el mundo: comer productos de la tierra, el cerdo, patatas, beber vino. Una alimentación normal”.

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Galicia busca el reconocimiento internacional como 'zona azul' por su alta proporción de personas centenarias y longevidad excepcional (Turismo Galicia)

Estilo de vida y ambiente en Galicia

García fue tajante sobre la alimentación: “Nada de ultraprocesados, sino lo que le daba la tierra y una alimentación normal”. La actividad física cotidiana también es determinante.

En este sentido detalló que “todas estas personas mayores a las que le preguntamos están activas, van a la finca, al campo, ponen sus patatas, plantan verduras, caminan yendo de pueblo en pueblo a pie. Gente que trabajó, que hizo un trabajo físico toda la vida”.

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El clima gallego también influye en la vida de los habitantes. “Es maravilloso, muy estable. Es verdad que hace frío en invierno, algo más de calor en verano, sobre todo en la zona de interior. Pero es gente que trabajó toda la vida”, explicó. El descanso es considerado fundamental: “Es una zona tranquila. Gente que trabajó durante todo el día, por la noche descansa, el clima acompaña”.

Atención y políticas sociales para las personas mayores

Galicia enfrenta desafíos logísticos para atender a su población envejecida. García comentó que el sitio “tiene dos características muy distintas a otros lugares de España: muchísima dispersión geográfica y una enorme longevidad. De los 70 mil núcleos de población en España, 30 mil están en Galicia. Atender a las personas en muchos lugares, con una gran diseminación de casas, es muy difícil”.

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La alimentación basada en productos de la tierra y la ausencia de ultraprocesados son hábitos clave en la longevidad de Galicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo gallego prioriza la permanencia en el hogar: “Primero, preguntándole a las personas dónde quieren vivir esta nueva etapa. Damos libertad de elección, la mayoría nos dicen: ‘Yo me quiero quedar en mi casa mientras pueda’. Adaptamos las políticas, atención domiciliaria para que puedan continuar viviendo en su casa con profesionales que los cuidan”.

También mencionó las “casas del mayor”: “Pequeñas casitas donde una persona cuida a cinco personas mayores en el entorno donde viven, están ocho horas al día. No las sacamos de lugar, porque cada vez que las sacas de lugar se desorientan”. El programa es, subrayó, gratuito: “Lo asume la administración autonómica, en este caso la Xunta de Galicia”.

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Características demográficas: longevidad, emigración y estructura social

La conselleirs apuntó que la esperanza de vida en Galicia alcanza los 84 años. El promedio de edad de quienes reciben asistencia ronda los ochenta o noventa años. La persona más longeva del territorio, aseguró, “supera los 110 años”.

Sobre la emigración gallega, la titular de Política Social e Igualdad señaló: “Hay más de 560 mil gallegos que viven fuera de Galicia, 200 mil están aquí en Argentina”. Eso representa el 34% de los gallegos del mundo radicados en territorio argentino. En Uruguay, el 8% de la colectividad gallega se ha asentado.

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La actividad física cotidiana, como trabajar en el campo y caminar entre pueblos, caracteriza el estilo de vida de los habitantes mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas para la población migrante y envejecida

La administración gallega incorporó el “Carné +65”, dirigido a quienes cumplen esa edad. “No es la persona dependiente que necesita cuidados, es la persona que quiere disfrutar, viajar, salir con sus amigos, estudiar. Con este carné tienen descuentos, muchas ventajas y se lo dimos a los gallegos que están aquí, para que cuando vengan a Galicia disfruten de los mismos beneficios”, detalló García.

Respecto al crecimiento poblacional, la región cuenta con 2,7 millones de habitantes y registró un “incremento de veintidós mil quinientas personas en los últimos años”.

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Políticas de apoyo a la natalidad y familias jóvenes

García sostuvo que la natalidad es “siempre un punto caliente, muchas personas mayores, pocos niños”. Explicó: “Nadie va a tener un hijo porque la administración le diga que tenga más niños en Galicia. Pero creemos importante apoyar a todas las familias que tienen hijos”.

Entre las principales medidas: “Guardería, el jardín de infancia, totalmente gratuito, los públicos, los privados, las familias no pagan nada”. Además se otorga un bono directo tras el nacimiento por 1.200 euros al año en los tres primeros años, para la adquisición de productos de primera necesidad del bebé. Al nacer el niño se entrega la “caixa benvida”, con productos básicos de cuidado.

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Las ayudas buscan garantizar que “cuando una familia tiene un niño sepa que tiene una administración que va a acompañarles”.

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