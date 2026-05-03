España

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Actualmente, el país necesita cubrir más de 30.000 vacantes en este sector

Guardar
Camioneros en Barcelona. (Albert Gea/Reuters)
Camioneros en Barcelona. (Albert Gea/Reuters)

La falta de conductores profesionales en el transporte por carretera ha forzado a España a recurrir tanto a la contratación de trabajadores extranjeros como a la activación de nuevas líneas de ayudas públicas, en un esfuerzo por paliar la carencia de personal que afecta al sector y garantiza la movilidad nacional e internacional de mercancías y viajeros.

Actualmente, España necesita cubrir más de 30.000 vacantes de camioneros y cerca de 4.700 de conductores de autobús, según cifras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y recogidas por EFE. La elevada edad media en el sector y el escaso relevo generacional agravan la situación, mientras solo un 2,7% de los chóferes de autobús y un 5% de los camioneros tienen menos de 25 años.

PUBLICIDAD

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha acelerado los procedimientos de canje de permisos de conducir extranjeros. En 2025, se han procesado 15.589 canjes de carnés de tipo C (camión) y D (autobús), lo que supone un incremento del 12% respecto a los 13.903 efectuados en 2024, según los datos facilitados a EFE por la DGT. Perú encabeza la lista de nacionalidades beneficiadas por estos canjes, seguido de Marruecos y Colombia. Solo en 2025, los ciudadanos peruanos representaron el 27% de los permisos convalidados, con 4.317 autorizaciones frente a las 3.781 de 2024.

La DGT ha implantado desde mayo de 2025 un procedimiento completamente online para agilizar el canje de permisos procedentes de terceros países con convenio, evitando el principal escollo anterior: la dificultad de conseguir una cita presencial. El Ejecutivo recuerda que los permisos canjeados son válidos en toda la Unión Europea, en virtud de la normativa comunitaria.

PUBLICIDAD

Un camionero detenido en Valencia por circular en sentido contrario quintuplicaba tasa de alcohol

Cuáles son los requisitos para canjear el carnet

El sistema exige cumplir con los requisitos administrativos y que el permiso de origen haya sido obtenido antes de ostentar la residencia legal en España. En la actualidad, España mantiene acuerdos de canje con 33 países extracomunitarios para permisos tipo C y D. Por regla general, el proceso requiere la superación de una prueba teórica y/o práctica, aunque desde abril de 2024, el acuerdo con Marruecos permite convalidar estos permisos solo con la realización de la prueba práctica. Más allá de facilitar la documentación, todos los conductores deben estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), indispensable para desempeñar la actividad.

Por otro lado, en mayo de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentó una línea de subvenciones de hasta 2.000 euros por persona, destinada a sufragar los costes de acceso a la profesión, como las tasas, la expedición de permisos C y D y los exámenes psicotécnicos. El plan, dotado inicialmente con 500.000 euros, permitirá a los beneficiarios completar la formación en un año, prorrogable seis meses en circunstancias justificadas.

El sector privado ha promovido iniciativas paralelas. La asociación andaluza Usintra, junto a la Fundación Campus de Córdoba y el Ministerio de Trabajo de Turquía, ha firmado recientemente un convenio que permitirá la selección y traslado de camioneros turcos para su integración en empresas españolas. A través de la Agencia Turca de Empleo, los seleccionados recibirán formación, clases de castellano y alojamiento en el Campus FP de Córdoba. Turquía cuenta con más de 300.000 conductores de camión en demanda de empleo, según estimaciones del Gobierno de ese país.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

DGTAccidentes Tráfico EspañaEmpresas EspañaEmpleo en EspañaOfertas de Empleo EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

Cuanto más político se vuelve el dólar, más espacio abre para que otra moneda gane función

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

Lluvia y granizo en gran parte de España este domingo: la jornada traerá tormentas ocasionales en el país

En general, el día tendrá cielos nubosos o directamente cubiertos sobre la mayor parte del país

Lluvia y granizo en gran parte de España este domingo: la jornada traerá tormentas ocasionales en el país

Cinco recetas llenas de sabor para llenar tu táper esta semana: ensaladas, albóndigas y bacalao gratinado

Un menú semanal completo y variado para afrontar esta semana de primavera con recetas ricas, saludables y originales

Cinco recetas llenas de sabor para llenar tu táper esta semana: ensaladas, albóndigas y bacalao gratinado

Las 75 frases más sentimentales para felicitar el Día de la Madre

Aprovecha para decirle a tu madre este 3 de mayo lo feliz que te hace

Las 75 frases más sentimentales para felicitar el Día de la Madre

Situación actual de los embalses en España HOY sábado de 2 de mayo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses en España HOY sábado de 2 de mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

ECONOMÍA

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid