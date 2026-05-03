La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Camioneros en Barcelona. (Albert Gea/Reuters)

La falta de conductores profesionales en el transporte por carretera ha forzado a España a recurrir tanto a la contratación de trabajadores extranjeros como a la activación de nuevas líneas de ayudas públicas, en un esfuerzo por paliar la carencia de personal que afecta al sector y garantiza la movilidad nacional e internacional de mercancías y viajeros.

Actualmente, España necesita cubrir más de 30.000 vacantes de camioneros y cerca de 4.700 de conductores de autobús, según cifras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y recogidas por EFE. La elevada edad media en el sector y el escaso relevo generacional agravan la situación, mientras solo un 2,7% de los chóferes de autobús y un 5% de los camioneros tienen menos de 25 años.

PUBLICIDAD

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha acelerado los procedimientos de canje de permisos de conducir extranjeros. En 2025, se han procesado 15.589 canjes de carnés de tipo C (camión) y D (autobús), lo que supone un incremento del 12% respecto a los 13.903 efectuados en 2024, según los datos facilitados a EFE por la DGT. Perú encabeza la lista de nacionalidades beneficiadas por estos canjes, seguido de Marruecos y Colombia. Solo en 2025, los ciudadanos peruanos representaron el 27% de los permisos convalidados, con 4.317 autorizaciones frente a las 3.781 de 2024.

La DGT ha implantado desde mayo de 2025 un procedimiento completamente online para agilizar el canje de permisos procedentes de terceros países con convenio, evitando el principal escollo anterior: la dificultad de conseguir una cita presencial. El Ejecutivo recuerda que los permisos canjeados son válidos en toda la Unión Europea, en virtud de la normativa comunitaria.

PUBLICIDAD

Un camionero detenido en Valencia por circular en sentido contrario quintuplicaba tasa de alcohol

Cuáles son los requisitos para canjear el carnet

El sistema exige cumplir con los requisitos administrativos y que el permiso de origen haya sido obtenido antes de ostentar la residencia legal en España. En la actualidad, España mantiene acuerdos de canje con 33 países extracomunitarios para permisos tipo C y D. Por regla general, el proceso requiere la superación de una prueba teórica y/o práctica, aunque desde abril de 2024, el acuerdo con Marruecos permite convalidar estos permisos solo con la realización de la prueba práctica. Más allá de facilitar la documentación, todos los conductores deben estar en posesión del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), indispensable para desempeñar la actividad.

Por otro lado, en mayo de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentó una línea de subvenciones de hasta 2.000 euros por persona, destinada a sufragar los costes de acceso a la profesión, como las tasas, la expedición de permisos C y D y los exámenes psicotécnicos. El plan, dotado inicialmente con 500.000 euros, permitirá a los beneficiarios completar la formación en un año, prorrogable seis meses en circunstancias justificadas.

PUBLICIDAD

El sector privado ha promovido iniciativas paralelas. La asociación andaluza Usintra, junto a la Fundación Campus de Córdoba y el Ministerio de Trabajo de Turquía, ha firmado recientemente un convenio que permitirá la selección y traslado de camioneros turcos para su integración en empresas españolas. A través de la Agencia Turca de Empleo, los seleccionados recibirán formación, clases de castellano y alojamiento en el Campus FP de Córdoba. Turquía cuenta con más de 300.000 conductores de camión en demanda de empleo, según estimaciones del Gobierno de ese país.

*Con información de EFE

PUBLICIDAD