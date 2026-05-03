Investigan la muerte de un joven delfín en el Estrecho que sufrió un corte en el cuello tras quedar atrapado en una red de pesca

Foto de archivo de delfín (Freepik)

La Guardia Civil ha recuperado en Ceuta el cuerpo sin vida de un joven delfín con un corte en el cuello, una lesión que, según las primeras investigaciones, estaría vinculada a su captura accidental en una red de pesca ilegal y a una posterior manipulación para liberarlo.

Según han indicado fuentes ecologistas a la Agencia EFE, el hallazgo se produjo este sábado por la tarde a escasos 30 metros de la orilla de la playa de la Ribera, en la bahía sur de la ciudad. El cadáver fue localizado flotando y recuperado por el Servicio Marítimo del instituto armado. El cetáceo, un ejemplar joven, presentaba una profunda herida en el cuello compatible con el uso de un gancho, instrumento que, según los especialistas, habría sido empleado para extraerlo de la red en la que quedó atrapado.

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La asociación DAUBMA (Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente) ha formalizado actuaciones ante la Guardia Civil al considerar que las lesiones observadas, incluida una marca de “cocle” en el cuello, apuntan claramente a la interacción con redes de deriva y a una manipulación violenta durante su liberación, según informan medios locales como El Faro de Ceuta.

No es un caso aislado

Añaden que este tipo de heridas coincide con prácticas denunciadas reiteradamente en la zona del Estrecho, donde algunos pescadores emplearían ganchos para sacar a los delfines de las redes sin dañarlas, provocando en muchos casos la muerte del animal.

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Las organizaciones conservacionistas alertan de que no se trata de un caso aislado. En las últimas semanas se han registrado episodios similares en el entorno ceutí, lo que ha llevado a exigir más vigilancia sobre el uso de artes de pesca prohibidas y una mayor intervención de las autoridades para frenar estas prácticas.

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel que introducía toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta (Policía Nacional)

Las primeras estimaciones apuntan a que el delfín llevaba pocas horas muerto cuando fue hallado. El cuerpo ha sido trasladado al Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de Ceuta, donde se le practicará una necropsia que permitirá confirmar las causas exactas del fallecimiento y determinar si, como apuntan las evidencias iniciales, estuvo relacionado con actividades pesqueras ilegales.

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