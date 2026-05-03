Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Una persona dando toques a un balón. (Pixabay)

Hugo Zambrano llevaba más de 15 países en las piernas cuando decidió que aún le quedaba uno por conquistar. A sus 36 años, el delantero mexicano no buscó un representante ni esperó una llamada: entró en FutbolJobs, un LinkedIn para profesionales del fútbol. Subió su currículum y sus vídeos, y esperó. Pocas semanas después firmaba con el TUV de Mongolia, convirtiéndose en el primer futbolista mexicano en jugar en la primera división de ese país.

Luego repetiría el hito en Laos. “Lo que me hizo volver al fútbol profesional fue ver la posibilidad de jugar en una confederación que aún tenía pendiente”, cuenta Zambrano en conversación con Infobae. “Había logrado jugar en todas las confederaciones excepto África y Asia”, resume.

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La historia de Hugo es poco habitual. Menos del 1% de quienes alguna vez pisaron un campo de césped, controlaron un balón, chutaron un penalti o se pusieron al frente de un equipo de 11 jugadores ha llegado a vivir de ello, según la asesoría Derechos del Fútbol. Pero varias plataformas han ampliado ahora las opciones laborales en el mundo del fútbol, facilitando encontrar equipo en cualquier otra parte del globo. Un ejemplo de ellas es FutbolJobs, fundada en 2014 en Orihuela (Alicante) por Valentín Botella. Con más de 200.000 usuarios registrados y cerca de 100 ofertas publicadas cada semana, la plataforma conecta directamente a clubes de todo el mundo con futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos deportivos y otros profesionales del sector.

Antes de 2014, “el fútbol seguía funcionando mediante el boca a boca”, lo que hacía que las jóvenes promesas no fueran vistas en los distintos puntos donde hoy llega la tecnología. “Nosotros conectamos la oferta con la demanda directamente”, sentencia Valentín Botella en entrevista con Infobae. El funcionamiento es sencillo: clubes, academias e instituciones publican vacantes y los profesionales pueden enviar su currículum o sus vídeos si cumplen los requisitos. “Nuestro objetivo no es que los futbolistas se conviertan en profesionales de la noche a la mañana”, explica Botella. “Lo que buscamos es que jugadores, entrenadores, fisios u otros trabajadores de club encuentren una vacante que se adapte a su perfil y puedan relanzar su carrera”.

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Hugo Zambrano en la Premier League de Mongolia. (Imagen Futboljobs)

Qué es Futboljobs: conectar la oferta con la demanda

La plataforma no actúa como agencia de representación ni participa en negociaciones. Tampoco cobra comisiones por fichaje, sino que funciona mediante suscripciones (con versión gratuita y premium), lo que permite que el talento, y no el dinero, sea el único filtro. Cada oferta pasa por un proceso de revisión. “Nuestro equipo verifica exhaustivamente cada oferta para que todo lo que publiquemos sea real”, subraya el CEO. “A veces descartamos propuestas porque no tienen la credibilidad mínima. Por desgracia, las estafas y engaños son habituales en el mundo del fútbol”, reconoce.

El catálogo de perfiles es amplio: desde jugadores de diferente nivel, hasta preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos deportivos, ojeadores o responsables de comunicación. “El mayor volumen es de futbolistas semiprofesionales”, dice Botella, “pero cada vez publicamos más ofertas de clubes profesionales de todo el mundo”, como equipos de Segunda y Tercera RFEF en España o primera división de Chipre o Luxemburgo.

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Además de la plataforma digital, FutbolJobs organiza cada verano sus Tryouts profesionales, un evento donde unos 20 futbolistas de distintos países se muestran durante una semana en entrenamientos y partidos ante ojeadores y técnicos. La séptima edición, prevista del 1 al 7 de julio, contará con la colaboración de los hermanos Saúl Ñíguez, exjugador del Atlético de Madrid y actualmente en el Flamengo, y Aarón Ñíguez, quien será el máximo responsable de la organización del evento a través del grupo Costa City.

Valentín Botella, Pedro Meseguer, Álvaro García y Antonio Gil. (Imagen Futboljobs)

Tres historias, tres caminos muy distintos

Ese abanico de oportunidades ha permitido que profesionales muy distintos encuentren experiencias fuera de su país. Pero no todas las vivencias han sido iguales. Ángel Panizo García tenía 17 años cuando su madre encontró en FutbolJobs una oferta para probar suerte en Polonia. Ella preparó el dossier, envió los vídeos y una semana después su hijo viajaba al otro lado de Europa. “Si tienes ilusión y te lo ofrecen, se hace sin pensar”, recuerda a este medio. “No tenía miedo a salir fuera de España”, cuenta. “Ya había vivido antes en el extranjero, en Bélgica”.

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Sin embargo, el proceso no sería tan fácil como él imaginaba. “Todo fue por teléfono, no estábamos seguros de que fuese real”, recuerda. Cuando llegó a Polonia, la situación se volvió confusa. El representante que gestionaba su llegada lo llevó primero a un club distinto al acordado. “Fue un secuestro. No sabía dónde me estaban llevando. Otro idioma, no entendía nada. Fueron unas horas tensas y con mucho miedo”. En ese tiempo, intentaron convencerle de que fichara por el nuevo club.

Los tryouts de este año se celebran de 1 al 7 de julio

Finalmente llegaron a las instalaciones del SKS Pogon Skwierzyna, el club al que originalmente iba destinado, pero los problemas continuaron. “En el piso al que me destinaron, cada día había un jugador nuevo. Nos rotaban, nos probaban y esperaban un jugador estrella sin haberlo preparado”, explica. Eso se sumaba a que la comunicación con el cuerpo técnico era prácticamente inexistente. “Me prometieron cosas, entrenamientos que no llegaban. Yo preguntaba y a veces ni traducían al inglés las horas de entreno. Lo hablaban en polaco, no me enteraba”.

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En el vestuario tampoco encontró el ambiente de equipo que esperaba. “No éramos amigos ni equipo. Cada vez llegaba un jugador, o dos o tres nuevos, y otros se marchaban. Solo era probar y probar jugadores”, señala Panizo. Y lo peor, dice, fue el intermediario que gestionó su fichaje: “Se dedica simplemente a intentar que encajemos en algún club para llevarse él su comisión. Si después no encajas o hay problemas, él ya no responde”.

Ángel Panizo en Polonia. (Imagen Fútboljobs)

Tras unas semanas en Polonia, el joven regresó a Valladolid para continuar con sus estudios. “Lo único que me ha aportado es ver una cara bastante fea del fútbol”, reconoce.

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Muy diferente ha sido la experiencia del preparador físico portugués António De Oliveira. Su trayectoria comenzó lejos del fútbol profesional. En Portugal trabajaba en el FC Ferreiras, un club de cuarta división, donde empezó en el área de psicología deportiva. “Empecé como psicólogo, pero también necesitaban preparación física, entonces hacía la mitad”, recuerda António a Infobae. Era un trabajo prácticamente amateur, con una remuneración mínima. “Pagaban muy poco. Pero la experiencia de cuatro meses fue excelente, porque jugamos la Copa de Portugal y eso fue perfecto”.

Antes de dar el salto internacional, acumuló experiencias diversas de forma casi autodidacta. Dos meses de voluntariado en la academia donde jugó de adolescente, prácticas de psicología deportiva en Ghana durante un mes en 2019, y una certificación de 50 horas en acondicionamiento físico avalada por la FIFA, que pagó de su bolsillo. “Invertí mi dinero en ese curso. La transición a preparador físico se dio ahí”, explica.

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Cuando se mudó a Polonia para trabajar en una oficina, buscó también un equipo de fútbol donde mantenerse activo. Lo encontró en la quinta división de Gdansk. “Era muy amateur, pero yo solo quería estar en el campo. Dos veces a la semana hacía 20 minutos de preparación física más el calentamiento del partido”, cuenta. Al cabo de cinco meses lo dejó. “En términos energéticos no me compensaba”, razona.

Después pasó prácticamente un año sin estar con ningún equipo, pero seguía enviando su currículum a través de FutbolJobs. Hasta que llegó el primer trabajo verdaderamente profesional gracias a la plataforma: un Summer Camp en Polonia con entrenadores internacionales. “Una semana, dos entrenamientos por la mañana, dos por la tarde, 100 chicos. Esa fue la primera experiencia profesional”, explica. Trabajó con entrenadores del Sporting de Lisboa y técnicos polacos. “Después de eso seguí buscando porque ya tenía como un ‘boost’. O sea, trabajé con entrenadores de Sporting. Otra vez actualización de CV”, repite entre risas.

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El siguiente paso en su carrera llegó cuando el entrenador español Claudio le seleccionó para trabajar en la Federación de Tayikistán como preparador físico de las selecciones sub-14 y sub-15. “Seleccionó mi currículum y ahora aquí estoy”, cuenta. Allí encontró su vocación más clara: la preparación física con jóvenes de entre 12 y 18 años. “Estos seis meses me han evidenciado que eso me gusta muchísimo”. Incluso colaboró durante dos días con la selección sub-17 del país, que posteriormente participó en el Mundial.

António De Oliveira Tayikistán. (Imagen Fútboljobs)

Para António, su trabajo como preparador físico siempre está conectado con su formación en psicología deportiva. “Desde Ghana hacía meditación y respiración después de los entrenamientos. En Tayikistán, antes de empezar, silence runs, que es correr en silencio respirando por la nariz”, explica. “Soy muy de detalles y de espacio, no de ir a full. De la filosofía de menos es más", señala.

La experiencia en Tayikistán también tuvo su parte difícil. “Culturalmente, como país, es difícil”, admite. La infraestructura era precaria y la organización baja. Después de seis meses, volvió a Portugal. “No es por dinero, es porque quiero hacer las cosas de mejor manera y también quiero mantener mi energía buena para poder hacer mi trabajo bien”. Hoy sigue buscando oportunidades en la plataforma. “Lo miro cada día. Hay ofertas con muchas posibilidades”, sentencia.

Otro recorrido muy distinto es el del mexicano Hugo Zambrano, cuya carrera ha estado marcada por los viajes. Como turista, ha visitado más de 60. “Estoy acostumbrado. Con el tiempo he aprendido a acoplarme a la cultura, a la sociedad y al estilo de vida de cada país. Es una experiencia única que vale la pena vivir”, destaca en conversación con este diario.

El proceso para fichar por un equipo de Mongolia fue relativamente directo: subió su currículum y sus vídeos a la app, el club le contactó, estuvo una semana a prueba y a los diez días firmó. Pero lo que le cautivó fue algo más que el aspecto deportivo. “Mi motivación fue conocer un país más, en una liga exótica que me llamó mucho la atención”, explica. “El poder mezclar el fútbol con seguir conociendo el mundo es algo que me gusta mucho”, subraya.

Hugo Zambrano en Laos. (Imagen Futboljobs)

Asia, dice, le atrapó de una manera especial. “Todo es demasiado diferente a lo que estamos acostumbrados en occidente”. Su mensaje para quienes estén pensando en dar el salto es claro: “Lo recomendaría para todos los jugadores que deseen dar un salto de calidad, ya que FutbolJobs tiene opciones muy diversas para todo tipo de gustos”.

Los tres comparten algo: la valentía de salir de su zona de confort, la pasión por el fútbol y la certeza de que, en el siglo XXI, perseguir el sueño de vivir del balón ya no depende solo de tener el contacto adecuado. A veces, basta con un clic. Aunque, como advierte Ángel Panizo, aún queda camino por recorrer: “Deberían filtrar a los agentes, que pasen una serie de pruebas y que sean profesionales de verdad”.