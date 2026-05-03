Las especies animales más emblemáticas de España, comunidad a comunidad: del lince ibérico al urogallo cantábrico

Este mapa ilustra la fauna emblemática de cada comunidad autónoma española, destacando especies representativas y su estado de conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el cabo de Finisterre a Tarifa, pasando por los paisajes mesetarios de la península Ibérica, las altas montañas y los archipiélagos, España contiene una rica biodiversidad entre la que se encuentran especies endémicas. Sin embargo, como ocurre en otras partes del mundo, nuestro país enfrenta un serio problema de extinción: las crecientes amenazas climáticas y ambientales empujan a cada vez más especies hacia el borde de su desaparición.

En este mapa se muestran algunas de las especies animales más emblemáticas de cada comunidad autónoma, aunque su presencia no se limite a dicha región. Muchos de estos mamíferos y aves —que son, lamentablemente para el resto de clases de animales, los que más atención reciben en materia de conservación— se encuentran en una situación preocupante en cuanto a su distribución y volumen de poblaciones.

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Galicia: la vaca rubia gallega

Vaca rubia gallega. (Elisardojm/Wikimedia Commons)

Raza autóctona de Galicia, la rubia gallega representa no solo la tradición ganadera de la comunidad, sino que también tiene un papel fundamental en su paisaje rural. Además de para la producción de su carne, esta raza fue utilizada como animal de trabajo en el campo y su historia se remonta a siglos atrás.

Asturias: el urogallo cantábrico

Urogallo cantábrico. (Europa Press)

El urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) es uno de los símbolos del problema de las especies en peligro de extinción en España, ya que es una de las nueve declaradas “en situación crítica”. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) relativos a 2024 y la organización ornitológica SEO/BirdLife, las poblaciones de esta ave se encuentran principalmente en León y el Principado de Asturias, con presencia residual en Cantabria.

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La especie, endémica de la cordillera Cantábrica, se vio afectada por la oleada de incendios de este verano, que según un informe elaborado por la Universidad de León arrasaron entre el 8 y el 15 % del pequeño territorio que ocupa.

Cantabria: el oso pardo cantábrico

Oso pardo cantábrico. (neusitas/Wikimedia Commons)

Al igual que el urogallo cantábrico, el oso pardo cantábrico (Ursus arctos pyrenaicus) es una especie emblemática tanto de Asturias como de Cantabria. Este gran mamífero está catalogado como en peligro de extinción en nuestro país, ya que se estima que no hay más de 400 ejemplares, distribuidos entre los Pirineos y la cordillera Cantábrica.

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Entre otras amenazas, la especie se enfrenta al cambio climático, que provoca irregularidad en la producción de frutos silvestres de los que se alimenta, incendios forestales en los entornos de su área de distribución o periodos de hibernación más cortos.

País Vasco: el caballo pottoka

Pottoka. (Lankide Gorritxiki/Wikimedia Commons)

El pottoka es una raza equina autóctona muy emblemática del norte de la península Ibérica. Vive en semilibertad en montes y praderas y es un símbolo del paisaje tradicional y de las raíces rurales del territorio vasco. Considerada una de las razas más primitivas de Europa occidental, se cree que sus raíces se remontan a miles de años.

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Este caballo de pequeño tamaño está considerado como raza autóctona en peligro de extinción en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. Tal y como señala el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en algunos lugares ha sufrido un proceso de hibridación al cruzarse con razas foráneas, lo que ha puesto en peligro su existencia.

Navarra: la vaca betizu

Vaca betizu. (Conservatoire des races D’Aquitaine)

Junto con el caballo pottoka o la oveja latxa, la betizu es uno de los animales más característicos de Navarra, también presentes todos ellos en el País Vasco. Esta raza de vacuno, que vive en estado semisalvaje en zonas montañosas, es una de las más antiguas y singulares del norte de la península Ibérica. Está considerada como raza autóctona en peligro de extinción en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado.

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La Rioja: el visón europeo

Ejemplar de visón europeo. (zoofanatic/Wikimedia Commons)

Aunque podríamos hablar del corzo, el zorro, el águila real y otros muchos mamíferos y aves, mencionamos en La Rioja al visón europeo (Mustela lutreola) por ser una de las pocas zonas en las que sobrevive esta especie en peligro crítico de extinción.

Conocido como el mamífero más amenazado de Europa, ha sido víctima durante siglos de la caza intensiva, la destrucción masiva de su hábitat fluvial, la contaminación de los ecosistemas acuáticos, la fragmentación de poblaciones y la amenaza de la especie invasora del visón americano. Según el censo nacional de 2024 coordinado por el MITECO, en España quedan aproximadamente 142 ejemplares en libertad.

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Castilla y León: el lobo ibérico

Lobo ibérico. (Europa Press)

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) no es solo uno de los grandes símbolos de la fauna salvaje en España, sino también de cómo los esfuerzos de conservación de una especie emblemática pueden retroceder. Está presente sobre todo en Castilla y León y otras comunidades del norte del país.

Pese a que el Gobierno central señaló en junio de 2025 que el estado de conservación del lobo ibérico en España continúa siendo desfavorable, diversas asociaciones ecologistas como WWF denuncian que algunas autonomías llevan a cabo medidas “irresponsables y desproporcionadas” que parece “un plan para erradicar al lobo de la región”. Así, en los últimos meses ha ganado fuerza el debate entre conservacionistas y la actividad ganadera.

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Aragón: el sarrio o rebeco pirenaico

Sarrio o rebeco pirenaico. (Tamás Cserkész/Flickr)

El sarrio o rebeco pirenaico (Rupicapra pyrenaica) es uno de los grandes símbolos de los Pirineos aragoneses, ya que representa la fauna de alta montaña. Es especialmente característico en el entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Comunidad de Madrid: el águila imperial ibérica

Águila imperial ibérica. (Juan Lacruz/Wikimedia Commons)

Aunque también habita en puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía o Castilla y León, el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) es una de las especies más emblemáticas de la Sierra de Guadarrama, que es uno de sus hábitats clave.

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Esta ave es una de las rapaces más amenazadas de Europa: en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) figura como “vulnerable” y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) como “en peligro de extinción”. Se ve afectada por venenos, electrocución por tendidos eléctricos o la destrucción del hábitat, entre otros.

Castilla-La Mancha: la perdiz roja

Perdiz roja. (Pierre Dalous/Wikimedia Commons)

Además del águila real, el conejo o el lince ibérico, en Castilla-La Mancha es emblemática la perdiz roja (Alectoris rufa), que es muy común en la región. Este animal representa otro de los clásicos enfrentamientos entre cazadores y conservacionistas. Desde SEO/BirdLife señalan que “la inadecuada gestión cinegética es una importante causa de su declive”.

Cataluña: el quebrantahuesos

Ejemplar de quebrantahuesos. (Europa Press)

Con permiso del ruiseñor, que tiene una fuerte carga simbólica en la región por su peso en la poesía y la prosa catalana, pero cuya presencia está muy extendida por la mayor parte del país, situamos en Cataluña al quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).

Esta ave carroñera de gran tamaño habita en zonas de montaña del Pirineo, especialmente en puntos de Cataluña, Aragón y Navarra, aunque se han llevado a cabo proyectos de reintroducción en lugares como la sierra de Cazorla.

Catalogado como “en peligro de extinción” en el CEEA, se enfrenta al envenenamiento intencionado, la colisión con tendidos eléctricos o la caza ilegal, entre otras.

Comunidad Valenciana: el murciélago de cueva

Murciélago de cueva. (Valentín Moser/iNaturalist)

Presente incluso en el escudo de Valencia desde la Edad Media, el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) es una especie cavernícola vulnerable y protegida en la Comunidad Valenciana. Así, es emblemático en la región desde el punto de vista tanto ecológico como histórico.

La Cova de les Rates Penades (Cueva de los Murciélagos), ubicada en Rótova (Valencia), es una importante cavidad arqueológica y natural reconocida como uno de los refugios de murciélagos más importantes de la Comunidad Valenciana.

Región de Murcia: el flamenco común

Flamenco común. (Manfred Schulenburg/Wikimedia Commons)

La distribución del flamenco común (Phoenicopterus roseus) está asociada a los humedales someros, salinos o salobres del arco atlántico andaluz, el litoral mediterráneo y las lagunas interiores de Andalucía y Castilla-La Mancha. Cuenta con una gran presencia en el Mar Menor. Una de las mayores concentraciones de esta especie se ubica en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, por lo que se convierte en uno de los humedales más importantes del sureste peninsular para la especie.

Andalucía: el lince ibérico

WWF libera ejemplares de lince ibérico en un nuevo hábitat. (WWF)

Aunque podría decirse que el lince ibérico (Lynx pardinus) ya se ha convertido en uno de los animales más emblemáticos de toda España por los arduos esfuerzos de conservación y reintroducción que se llevan a cabo en múltiples comunidades, Andalucía representa su principal núcleo poblacional histórico. Esto especialmente en las zonas de Doñana y Sierra Morena, que durante décadas fueron unos de los últimos grandes refugios de la especie.

La especie endémica de la península Ibérica ha pasado de tener solamente 94 ejemplares en 2001 a 2.401 en 2024, lo que motivó que la UICN rebajase la amenaza del lince ibérico de “en peligro crítico de extinción” a “vulnerable”. Esto no significa, sin embargo, que los trabajos para su conservación ya no sean fundamentales.

Extremadura: la cigüeña blanca

Dos ejemplares de cigüeñas blancas. (Freepik)

Aunque su presencia se localiza en un área mucho más amplia, la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) está muy ligada al paisaje extremeño, ya que anida en campanarios, tejados, torres y edificios históricos de la comunidad. Tal y como señalan desde SEO/BirdLife, es en esta zona y en Castilla y León donde se ubica el mayor número de parejas

En febrero de este año, la organización ornitológica alertó de un serio descenso con respecto a los datos de 2014, especialmente en Extremadura, que en una década ha perdido más de 2.500 nidos.

Islas Baleares: la pardela balear

Ejemplar de pardela balear. (admss/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

La pardela balear (Puffinus mauretanicus) es una especie endémica y una de las aves marinas más amenazadas de Europa, con aproximadamente 3.000 parejas reproductoras. Es por este motivo por el que está catalogada como “en peligro crítico de extinción” por la UICN, ya que se enfrenta a la contaminación marina, la depredación por especies introducidas en las colonias de cría, la alteración del hábitat en zonas costeras y las capturas accidentales en artes de pesca.

Islas Canarias: el canario

Canario. (Juan Emilio/Wikimedia Commons)

Esta ave endémica de las islas Canarias, las Azores y Madeira dio precisamente nombre al archipiélago, por lo que es uno de sus símbolos más reconocibles. El canario silvestre o serín canario (Serinus canaria) es, además, el ancestro del canario doméstico, que en la actualidad se encuentra en hogares de buena parte del mundo.