La nueva alianza militar en Europa que lidera Reino Unido: proteger el norte a través de una “Armada híbrida” que combine drones, buques y aviones

La nueva alianza militar en Europa que lidera Reino Unido (Royal Navy)

El Reino Unido acelera la transformación de su flota a través del desarrollo de una "Armada Híbrida", con la que quiere consolidar una alianza naval del norte de Europa. Esta estrategia, impulsada por el First Sea Lord, General Gwyn Jenkins, se articula en torno a la integración de plataformas tripuladas, no tripuladas y autónomas, y a la cooperación multinacional a través de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF).

Como ha explicado Jenkins en el anuncio del proyecto, el ejemplo más reciente de la utilidad de estos sistemas se observa en los conflictos actuales, como la guerra en Ucrania, donde drones y embarcaciones no tripuladas han logrado incapacitar una parte significativa de la flota rusa en el Mar Negro. Esta realidad ha impulsado a la Marina Real a acelerar la incorporación de tecnologías autónomas, con ejercicios de simulación y la adquisición de embarcaciones no tripuladas para entrenamiento y operaciones anfibias.

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La Armada Híbrida supone una de las apuestas más ambiciosas de la Marina Real Británica para adaptarse a los cambios tecnológicos y estratégicos. El plan contempla la combinación de buques, aeronaves y submarinos tradicionales con drones y sistemas de armas autónomos. Según Jenkins, esta integración no pretende sustituir las capacidades convencionales, sino aumentar la capacidad de respuesta, la letalidad y la flexibilidad de la flota, en un contexto en el que el coste y la agilidad se convierten en factores decisivos.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Alianzas del norte y apoyo a la OTAN

La estrategia incluye programas como ‘Atlantic Bastion’, enfocado en la defensa del Atlántico Norte mediante redes de sensores y escoltas autónomos, y 'Atlantic Shield’, que busca reforzar la defensa aérea y antimisiles ante amenazas emergentes. Además, se prevé incrementar la interoperabilidad entre plataformas y la capacidad de respuesta ante incursiones submarinas rusas, que han crecido en los últimos años según fuentes navales británicas.

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“Estamos pasando de las palabras a los hechos. Una Armada Híbrida. Aliados del norte. Disuasión real en el Alto Norte y el Atlántico Norte en apoyo a la OTAN”, afirma el Ministerio de Defensa británico. El Reino Unido lidera una nueva fase de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, que busca unir a las marinas del norte de Europa y potenciar la combinación de capacidades tripuladas y autónomas.

La nueva alianza de Europa (Royal Navy)

La semana pasada, todos los países miembros de la JEF firmaron una declaración de intenciones para elaborar propuestas detalladas que permitan avanzar hacia una fuerza marítima multinacional más integrada. El objetivo es fortalecer el flanco norte de la OTAN y garantizar la libertad de navegación y la protección de infraestructuras críticas frente a la actividad rusa.

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La Royal Navy insiste en que el poder naval sigue siendo un pilar para la paz y la estabilidad, en un entorno donde la velocidad de desarrollo tecnológico y la adaptación operativa determinan el éxito en los conflictos contemporáneos. El proyecto de la Armada Híbrida y la creación de una “familia de flotas aliadas” reflejan una apuesta pragmática por la innovación y la cooperación, en respuesta a amenazas reales y crecientes en el norte de Europa.