España

La nueva alianza militar en Europa que lidera Reino Unido: proteger el norte a través de una “Armada híbrida” que combine drones, buques y aviones

Se trata de un proyecto que busca facilitar la cooperación dentro del marco de la OTAN

Guardar
La nueva alianza militar en Europa que lidera Reino Unido (Royal Navy)
La nueva alianza militar en Europa que lidera Reino Unido (Royal Navy)

El Reino Unido acelera la transformación de su flota a través del desarrollo de una "Armada Híbrida", con la que quiere consolidar una alianza naval del norte de Europa. Esta estrategia, impulsada por el First Sea Lord, General Gwyn Jenkins, se articula en torno a la integración de plataformas tripuladas, no tripuladas y autónomas, y a la cooperación multinacional a través de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF).

Como ha explicado Jenkins en el anuncio del proyecto, el ejemplo más reciente de la utilidad de estos sistemas se observa en los conflictos actuales, como la guerra en Ucrania, donde drones y embarcaciones no tripuladas han logrado incapacitar una parte significativa de la flota rusa en el Mar Negro. Esta realidad ha impulsado a la Marina Real a acelerar la incorporación de tecnologías autónomas, con ejercicios de simulación y la adquisición de embarcaciones no tripuladas para entrenamiento y operaciones anfibias.

PUBLICIDAD

La Armada Híbrida supone una de las apuestas más ambiciosas de la Marina Real Británica para adaptarse a los cambios tecnológicos y estratégicos. El plan contempla la combinación de buques, aeronaves y submarinos tradicionales con drones y sistemas de armas autónomos. Según Jenkins, esta integración no pretende sustituir las capacidades convencionales, sino aumentar la capacidad de respuesta, la letalidad y la flexibilidad de la flota, en un contexto en el que el coste y la agilidad se convierten en factores decisivos.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Alianzas del norte y apoyo a la OTAN

La estrategia incluye programas como ‘Atlantic Bastion’, enfocado en la defensa del Atlántico Norte mediante redes de sensores y escoltas autónomos, y 'Atlantic Shield’, que busca reforzar la defensa aérea y antimisiles ante amenazas emergentes. Además, se prevé incrementar la interoperabilidad entre plataformas y la capacidad de respuesta ante incursiones submarinas rusas, que han crecido en los últimos años según fuentes navales británicas.

PUBLICIDAD

Estamos pasando de las palabras a los hechos. Una Armada Híbrida. Aliados del norte. Disuasión real en el Alto Norte y el Atlántico Norte en apoyo a la OTAN”, afirma el Ministerio de Defensa británico. El Reino Unido lidera una nueva fase de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, que busca unir a las marinas del norte de Europa y potenciar la combinación de capacidades tripuladas y autónomas.

Buques en un ejercicio militar de Reino Unido
La nueva alianza de Europa (Royal Navy)

La semana pasada, todos los países miembros de la JEF firmaron una declaración de intenciones para elaborar propuestas detalladas que permitan avanzar hacia una fuerza marítima multinacional más integrada. El objetivo es fortalecer el flanco norte de la OTAN y garantizar la libertad de navegación y la protección de infraestructuras críticas frente a la actividad rusa.

La Royal Navy insiste en que el poder naval sigue siendo un pilar para la paz y la estabilidad, en un entorno donde la velocidad de desarrollo tecnológico y la adaptación operativa determinan el éxito en los conflictos contemporáneos. El proyecto de la Armada Híbrida y la creación de una “familia de flotas aliadas” reflejan una apuesta pragmática por la innovación y la cooperación, en respuesta a amenazas reales y crecientes en el norte de Europa.

Temas Relacionados

MilitaresRusiaArmasEspaña-InternacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las audiencias de abril de 2026: Antena 3 encadena 21 meses de liderazgo (12,6%), La 1 registra su mejor abril desde 2011 (11,6%) y Telecinco baja al 9,1%

Entre las primeras dos cadenas, la de Atresmedia lidera la sobremesa y el ‘prime time’, mientras que TVE se queda con la mañana y la tarde

Las audiencias de abril de 2026: Antena 3 encadena 21 meses de liderazgo (12,6%), La 1 registra su mejor abril desde 2011 (11,6%) y Telecinco baja al 9,1%

Resultados del Super Once del 1 mayo

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Super Once del 1 mayo

Si los chicles de nicotina no te sirven para dejar de fumar, probablemente los uses mal, según una farmacéutica

Intentar dejar de fumar con chicles de nicotina puede convertirse en una experiencia frustrante si no se usan correctamente. Así lo advierte Elena, farmacéutica y divulgadora en TikTok, que señala los errores más comunes que suelen cometer los fumadores

Si los chicles de nicotina no te sirven para dejar de fumar, probablemente los uses mal, según una farmacéutica

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 1 mayo

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 1 mayo

Los 11 consejos de una neuróloga para reducir el tiempo frente a las pantallas y mejorar tu estado mental

La doctora Vanessa Benjumea, en su libro ‘Mente calma’, explica que el uso excesivo de la tecnología afecta al descanso y al estado de ánimo, entre otros

Los 11 consejos de una neuróloga para reducir el tiempo frente a las pantallas y mejorar tu estado mental
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo