Feijóo pide votar en masa para que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía sin Vox: “Aquí no hay mayoría de nada, no os confiéis”

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Jerez de la Frontera. (EFE/Román Ríos).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, continúa empujando la candidatura de Juanma Moreno para asegurar que pueda gobernar en solitario. En un mitin en Jerez de la Frontera, el líder del PP nacional ha insistido en que lo que está en juego en las urnas no es solo si su partido ganará (como así prevén todas las encuestas), sino el cómo gobernará.

Es el mensaje que lleva defendiendo el dirigente andaluz desde el inicio de la precampaña: los andaluces “tendrán que elegir” entre la “estabilidad” o el “lío” que significaría la entrada de los de Santiago Abascal en el gobierno autonómico, como así ha ocurrido en Extremadura, Aragón y previsiblemente en Castilla y León.

PUBLICIDAD

Las encuestas auguran una victoria del Partido Popular, pero siempre con la duda de si conseguiría la mayoría absoluta o si Moreno estaría obligado a contar con el apoyo de Vox para renovar su cargo. El propio Moreno señaló en precampaña que la llave del gobierno podría estar en apenas 15.000 votos. Y en este sentido, Feijóo ha pedido a la ciudadanía votar “en masa, más que nunca” para mantener una estabilidad “absolutamente indispensable” en Andalucía. “Aquí no tenemos mayoría de nada”, ha advertido Feijóo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes la "moderación, seriedad y cercanía" como valores políticos con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas.

Feijóo espera que este resultado sea “el resorte” para “sacar” del Gobierno de España a un PSOE de “abusos y de prácticas que dan vergüenza”. “No se puede sustituir la estabilidad consolidada por un lío de varios partidos. Andalucía no está para apagones. Aquí se ofrece estabilidad, gestión e igualdad”.

PUBLICIDAD

Carga contra la polarización del PSOE y lamenta que Montero “ignore a los médicos”

El líder del PP ha cargado contra la estrategia de polarización de los socialistas de María Jesús Montero, que tratan de exprimir los pactos de PP y Vox en las comunidades autónomas, especialmente con la prioridad nacional.

“Nuestros adversarios están de los nervios. No vienen aquí para quedarse porque siguen sin renunciar al acta de diputada en el Congreso”, ha comentado Feijóo, quien ha reivindicado que el proyecto de Moreno “es un proyecto para todos” y ha contrapuesto el Gobierno “decente” del barón popular con el de los “hombres de Sánchez”.

PUBLICIDAD

En este punto, ha lamentado que el Ministerio “ignore” a los médicos, que llevan meses de huelga, y ha reprochado a la candidata del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que “vengan a hablar de sanidad los que llevan diez meses con una huelga que supone la mayor lista de espera del sistema andaluz de salud de su historia... Pida perdón por la huelga, cállese y busque una solución”.