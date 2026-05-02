Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

La tenista ucraniana Marta Kostyuk (REUTERS/Ana Beltran)

La tierra madrileña tiene nueva reina y se llama Marta Kostyuk. Fue un duelo deportivo y extradeportivo: Rusia contra Ucrania. En lo primero se impuso ucrania gracias a la raqueta de Marta Kostyuk. Una potente derecha desde el centro de la pista y un saque incontestable fue todo lo que necesitó para doblegar a su rival Mirra Andreeva. Con un mortal hacia atrás celebró el triunfo. 2-0 (6-3 y 5-7) y corona de campeón del Mutua Madrid Open.

La final se presentaba como un partido que transcendía lo estrictamente deportivo. Un duelo de naciones. Rusia contra Ucrania. Con la tensión de un conflicto trasladada a la pista central del Mutua Madrid Open. Por un lado, la tenista rusa Mirra Andreeva, pupila de Conchita Martínez que se proyecta como una de las favoritas y candidatas a alzarse con el título madrileño. Enfrente la jugadora ucraniana Marta Kostyuk, que tan solo ha cedido un set en lo que va de torneo y que no saluda a sus rivales rusas. Tampoco la final fue una excepción. Fiel a sus convicciones, la tenista ucraniana reusó saludar a la rusa antes del inicio del partido.

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Con la bola ya volando de lado a lado comenzó la magia. Cada una fiel a su estilo, tratando de certificar golpes certeros, de esos que valen puntos. Las dos los firmaron. Andreeva con dejadas incontestables. Kostyuk con el cañón que tiene por derecha y un saque casi imposible de restar. ¿La prueba? Dejó hasta dos veces en blanco a su rival. La primera rotura del partido la registró la ucraniana durante el tercer servicio de la rusa. No necesitó más para encaminar el set. Aunque cerca estuvo de ir al tie-break, dado que Mirra la puso contra las cuerdas en el último juego, pero no consiguió doblegarla.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk celebra su triunfo en Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Con la primera piedra puesta, Kostyuk se lanzó a sentenciar el duelo. Se hizo fuerte en mitad de pista para llegar se el punto con la derecha imparable. Firmó la rotura durante el primer servicio de su rival, pero no fue capaz de certificar esa ventaja, dado que Andreeva le volvió el golpe y volvió a lanzar un gancho para volver a arrebatar el servicio a la ucraniana y ponerse por delante. Todavía quedaba mucho que decir en esa manga.

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Kostyuk conquista Madrid

Con 3-1 abajo, Kostyuk sacó sus mejores golpes a relucir levantando incluso a una Manolo Santana que, aunque tímidamente, parecía haber elegido bando. Se repuso del gancho recibido para golpear con más fuerza y volver a instaurar las tablas. Una igualdad que se mantuvo. Cerca estuvo de romperse con el 5-5 pero la ucraniana aguantó las embestidas de su rival para cerrar el juego. Fue en el siguiente donde encontró su oportunidad y firmó la rotura que encaminaba el set. Un juego más tarde, cerró el partido con su servicio.

Se tiró sobre la tierra de Madrid emulando a Nadal. No pudo evitar las lagrimas. Tampoco las contuvo Andreeva que rompió a llorar al ver como se le había escapado el título madrileño. Tras dejar la raqueta, la nueva reina de la capital española celebró el triunfo con un mortal hacia atrás.

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