España

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

El alumno incluyó el nombre real de varias figuras políticas como presuntos autores de varios delitos

Guardar
Imágenes durante una jura de bandera. (Juan de Dios Ortiz/Europa Press)
Imágenes durante una jura de bandera. (Juan de Dios Ortiz/Europa Press)

El Tribunal Supremo ha reducido la sanción disciplinaria a un alumno de la academia de la Guardia Civil que incluyó en un trabajo académico los nombres del presidente del Gobierno y de varias figuras políticas como detenidos y presuntos autores de un delito. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha resuelto que la sanción definitiva para D. Amadeo debe ser de 15 días de pérdida de haberes con suspensión de funciones, en lugar de los veinte días que le fueron impuestos inicialmente.

El caso comenzó en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. Según relata el tribunal, en varios trabajos académicos, el alumno usó los nombres reales del presidente del Gobierno y de políticos conocidos en ejemplos ficticios, entre ellos, una detención por un delito de atraco a un banco. Además, incluyó un listado de graves antecedentes policiales en el ejercicio ficticio. El comandante de la Guardia Civil, al ver estos trabajos, elevó parte de los hechos el 20 de mayo de 2021.

PUBLICIDAD

A raíz de estos hechos, el General Jefe de la Jefatura de Enseñanza incoó expediente disciplinario por falta grave, en virtud del artículo 8.1 de la Ley Orgánica 12/2007, que sanciona los actos atentatorios contra la dignidad de las instituciones o de las autoridades que las representan.

El primer pliego de cargos proponía una sanción de quince días de pérdida de haberes con suspensión de funciones. El alumno aceptó por escrito la sanción y solicitó la máxima celeridad. Sin embargo, un posterior informe jurídico recomendó advertirle que la sanción podría alcanzar hasta veinte días, volviendo él a mostrar su conformidad por escrito.

PUBLICIDAD

Alicia Sánchez, secretaria de Mujer e Igualdad de la AUGC, relata dos de las luchas más recientes por los derechos de las mujeres en la Guardia Civil: la imposición de pruebas de embarazo a las opositoras y la tardía creación de una sala de lactancia en la Dirección General, conseguida en 2023.

La Directora General de la Guardia Civil rechazó el recurso presentado por el sancionado, por lo que se agotó la vía administrativa y el caso pasó a manos del Tribunal Militar Central. Allí, el teniente pidió que se anulase la sanción y que le devolvieran el dinero descontado. El Tribunal Militar Central, en junio de 2025, mantuvo la sanción por considerar que los hechos eran graves y el castigo adecuado.

El alumno aceptó la sanción desde un principio

Después de esta decisión, el alumno recurrió ante el Tribunal Supremo alegando que no se habían respetado sus derechos de defensa ni el procedimiento correcto. El Supremo, tras analizar el expediente y el desarrollo del proceso, concluyó que la autoridad sancionadora debió respetar la conformidad inicial con el pliego de cargos y la sanción propuesta de quince días, corrigiendo así la sanción impuesta.

El tribunal ha subrayado que el recurrente, desde el inicio del procedimiento disciplinario, aceptó voluntariamente la sanción menor propuesta en el pliego de cargos, y que la autoridad sancionadora modificó posteriormente el castigo sin justificación suficiente.

Temas Relacionados

Tribunal SupremoGuardia Civil EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

La Audiencia Provincial de Barcelona considera que el fin del contrato pesa más sobre la reclamación de vulnerabilidad social que presentó la defensa del afectado

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

‘Got Talent 11′ proclama a sus ganadores y despide a Risto Mejide entre lágrimas: “A los que les dije que no... Tengo una deuda pendiente”

El miembro del jurado más longevo del programa de Telecinco dice adiós tras once temporadas

‘Got Talent 11′ proclama a sus ganadores y despide a Risto Mejide entre lágrimas: “A los que les dije que no... Tengo una deuda pendiente”

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando te saltas el desayuno, según los dietistas

Según varios análisis científicos recientes, reduce la obtención de nutrientes esenciales y afecta a la memoria y el bienestar emocional

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando te saltas el desayuno, según los dietistas

Fallece un montañero de 72 años en el monte Serantes, Vizcaya, tras un accidente durante una caminata

El cuerpo fue hallado en una zona de complicado acceso

Fallece un montañero de 72 años en el monte Serantes, Vizcaya, tras un accidente durante una caminata

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 3 mayo

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 3 mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

ECONOMÍA

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid