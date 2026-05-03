Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

Los tenistas Alexander Zverev y Jannik Sinner. (Montaje Infobae)

Este domingo 3 de mayo, el mundo del tenis tiene una cita importante: la final del Mutua Madrid Open. Jannik Sinner y Alexander Zverev serán los protagonistas de la tierra madrileña. Dos titanes en busca de un mismo objetivo: alzarse con la copa. La Manolo Santana verá al número uno del mundo luchar por conquistar por primera vez la capital española, mientras el tenista alemán y número tres del ranking intentará ponerse la corona por tercera vez.

La Caja Mágica despidió a gran parte de la representación española durante las primeras rondas. Dani Mérida y Rafa Jódar fueron los guerreros que consiguieron mantenerse en el torneo y seguir avanzando en la aventura madrileña. Con Mérida caído en combate tras perder ante Tsitsipas, tan solo quedaba Jódar como único superviviente español. Fue Sinner su verdugo en cuartos de final. El italiano consiguió doblegar a la joven perla madrileña que cayó con honores ante una pista Manolo Santana que bramaba su nombre con el histórico grito “Vamos, Rafa”. Sin españoles a la vista, Sinner consiguió acceder a la final tras imponerse con un sólido 2-0 a Fils.

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Jannik, al que nunca se le ha dado bien la arena de Madrid, como él mismo reconoce, ha conseguido acceder a la final del torneo. Su debut en el Mutua Madrid Open no fue lo esperado. No se ciñó al guion prescrito. Necesitó levantarse de un tropiezo inicial y remontar el partido para poder seguir avanzando. Desde entonces no ha cedido un solo set. Se instaló en el 2-0 y fue firmando todos los partidos con el mismo resultado. Cerca estuvo Jódar de llevarle al tercer set con un tie-break inesperado, pero el transalpino no cedió desplegó sus mejores golpes para cerrar el partido en la muerte súbita por la vía rápida, con un contundente 7-0.

El tenista italiano Jannik Sinner. (EFE/Chema Moya)

Ahora tiene la oportunidad de cumplir otro de sus grandes objetivos con la Manolo Santana como escenario. Puede sumar el Masters 1000 de Madrid a su larga lista de títulos, el único que hasta la fecha le falta en su haber. Aunque no es la única gesta que podría conquistar en la tierra madrileña. El transalpino podría levantar su quinto título de Masters 1000 consecutivo. Su racha comenzó en París 2025 y continuó con Indian Wells, Miami y Montecarlo. Ahora podría sumar también Madrid a esa lista. Un récord inalcanzado hasta la fecha.

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Sus récords en Masters 1000 no terminan ahí. Con la victoria del viernes ante Fils, el italiano ya ha registrado un total de 27 triunfos en los torneos de esta clase, que le han llevado a su decimotercera final, de las cuales ha ganado ocho hasta el momento. Si gana la de este domingo, sumaría su novena final ganada. Aunque enfrente tendrá a Zverev, que sabe bien lo que es conquistar la arena madrileña.

El tenista alemán golpeó la pelota con su raqueta del lado de su rival

Zverev y sus dos títulos en Madrid

El alemán accedió a la final tras superar al argentino Mariano Navone en primera ronda. Después cayeron también Terence Atmane, Jakub Mensic y Flavio Cobolli. En la semifinal se midió al tenista belga Alexander Blockx, donde cerca estuvieron de alagar el duelo hasta el tercer set, pero en el tie-break, Zverev metió una marcha más para poner punto y final al partido y certificar su billete para la final, donde ya le esperaba Sinner.

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Zverev conseguía así romper su racha de derrotas en semifinales en Masters 1000. Seis en total. Desde París 2024. Ahora ha puesto el objetivo en Madrid, donde espera alzarse con la corona e igualar a Novak Djokovic con esas tres victorias sobre la arena madrileña. La gesta, sin embargo, se presenta complicada. A pesar de conocer bien la tierra de la capital española, enfrente tendrá a Sinner, con quien ha perdido los últimos ocho duelos que han disputado. Este domingo será la decimocuarta vez que se medirán.

“Estoy muy feliz de estar en la final. Han sido muchos partidos, muchas batallas desde el inicio del torneo”, señaló Zverev, campeón en 2018 y 2021 y finalista en 2022. “Tengo muchas ganas de jugar contra Sinner otra vez. Seguro que será un partido duro. Jugar contra el número uno te genera siempre presión. El tenis ahora mismo parece muy fácil para él. Espero ponérselo difícil el domingo”, añadió el tenista germano. Una lucha de titanes por un mismo objetivo: salir de Madrid con la corona de campeón.

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