España

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

Estos dos activistas, que se declararon en huelga de hambre, comparecen ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon

Guardar
El activista Saif Abu Keshek, miembro de la Flotilla Global Sumud detenido por Israel. (REUTERS/Amir Cohen)
El activista Saif Abu Keshek, miembro de la Flotilla Global Sumud detenido por Israel. (REUTERS/Amir Cohen)

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, ha prorrogado dos días la detención del activista palestino-español Saif Abu Keshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, según ha informado a EFE Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

Estos dos activistas, que se declararon en huelga de hambre, han comparecido este domingo ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon en una vista penal para decidir sobre la prórroga de su detención por parte de las autoridades israelíes. Abu Keshek nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos. Sally, su esposa, explicó este sábado a la agencia EFE que su marido se encuentra en un estado “correcto” de salud, pese a presentar algunas “pequeñas heridas”.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Guerra En Medio OrienteIsraelEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

El alumno incluyó el nombre real de varias figuras políticas como presuntos autores de varios delitos

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

La Audiencia Provincial de Barcelona considera que el fin del contrato pesa más sobre la reclamación de vulnerabilidad social que presentó la defensa del afectado

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

‘Got Talent 11′ proclama a sus ganadores y despide a Risto Mejide entre lágrimas: “A los que les dije que no... Tengo una deuda pendiente”

El miembro del jurado más longevo del programa de Telecinco dice adiós tras once temporadas

‘Got Talent 11′ proclama a sus ganadores y despide a Risto Mejide entre lágrimas: “A los que les dije que no... Tengo una deuda pendiente”

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando te saltas el desayuno, según los dietistas

Según varios análisis científicos recientes, reduce la obtención de nutrientes esenciales y afecta a la memoria y el bienestar emocional

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando te saltas el desayuno, según los dietistas

Fallece un montañero de 72 años en el monte Serantes, Vizcaya, tras un accidente durante una caminata

El cuerpo fue hallado en una zona de complicado acceso

Fallece un montañero de 72 años en el monte Serantes, Vizcaya, tras un accidente durante una caminata
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

ECONOMÍA

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid