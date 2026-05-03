Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El activista Saif Abu Keshek, miembro de la Flotilla Global Sumud detenido por Israel. (REUTERS/Amir Cohen)

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, ha prorrogado dos días la detención del activista palestino-español Saif Abu Keshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, según ha informado a EFE Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

Estos dos activistas, que se declararon en huelga de hambre, han comparecido este domingo ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon en una vista penal para decidir sobre la prórroga de su detención por parte de las autoridades israelíes. Abu Keshek nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos. Sally, su esposa, explicó este sábado a la agencia EFE que su marido se encuentra en un estado “correcto” de salud, pese a presentar algunas “pequeñas heridas”.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación