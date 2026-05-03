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A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev

El tenista italiano y el alemán lucharán por el título del Masters 1000 madrileño

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El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Ana Beltran)
El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Ana Beltran)

Este domingo hay una cita con el tenis. El Mutua Madrid Open llega este 3 de mayo a su fin con una final que reúne a los dos principales favoritos del cuadro individual masculino: Jannik Sinner y Alexander Zverev. Ambos tenistas, cabezas de serie del torneo, lucharán por hacerse con el trofeo en la arena de la Manolo Santana. El tenista alemán buscará conquistar el título por tercera vez, mientras que el italiano intentará sumar un trofeo que todavía no existe en su haber y certificar el récord de proclamarse campeón de cinco títulos de Masters 1000 consecutivos.

Alexander Zverev, uno de los protagonistas de la final, cuenta con una historia de éxito en este torneo. El tenista alemán ha logrado imponerse en la central de la Manolo Santana en dos ocasiones anteriores, concretamente en las ediciones de 2018 y 2021. Estos antecedentes refuerzan su condición de especialista en la cita madrileña y le otorgan una confianza adicional para afrontar el partido decisivo.

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En el historial de enfrentamientos entre ambos jugadores, Zverev ha conseguido ganar en cuatro de las trece ocasiones en las que se han visto las caras. Sin embargo, la balanza se ha inclinado del lado de Sinner en los duelos más recientes. El italiano se ha adjudicado las últimas ocho victorias en sus enfrentamientos directos con el alemán, lo que evidencia el momento de forma y la solidez que ha alcanzado en el circuito profesional.

El tenista alemán Alexander Zverev con el trofeo del Masters 1000 de Madrid (REUTERS/Sergio Perez)
El tenista alemán Alexander Zverev con el trofeo del Masters 1000 de Madrid (REUTERS/Sergio Perez)

El camino de Zverev hacia la final estuvo marcado por su victoria sobre Alexander Blockx, un partido en el que el alemán mostró autoridad y solidez en su juego. Por otro lado, Jannik Sinner avanzó hasta el último partido tras superar a Arthur Fils, confirmando así su buen rendimiento durante toda la semana en la capital española. En camino también dejó a la joven estrella madrileña, Rafa Jódar, a quien se impuso en cuartos de final.

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A qué hora y dónde ver el partido

La cita decisiva entre Sinner y Zverev tendrá lugar este domingo 3 de mayo a partir de las 17 horas, en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica. Esta final será el colofón de un torneo que ha reunido a los mejores tenistas del mundo y que ha contado con una gran afluencia de público en cada jornada. La expectación en torno a este partido es máxima, ya que enfrenta a dos jugadores que han demostrado regularidad y capacidad para imponerse ante rivales de alto nivel. El encuentro se podrá seguir en directo a través de RTVE, tanto en su canal Teledeporte como en la plataforma RTVE Play. Además, el torneo tiene cobertura en Movistar +, lo que permite a los aficionados acceder a la transmisión desde diferentes dispositivos y plataformas.

El momento en el que el ruso simula escupir al público

Sinner y Zverev se han convertido en protagonistas habituales de las rondas finales en los grandes torneos, y su presencia en la final madrileña refuerza su estatus dentro del tenis internacional. El italiano, que ha logrado encadenar una racha de victorias frente al alemán, busca sumar un nuevo título a su palmarés y consolidarse como una de las figuras más destacadas del circuito. Zverev, por su parte, aspira a conquistar por tercera vez el trofeo del Mutua Madrid Open y a cortar la serie de derrotas recientes ante Sinner.

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