Los audios inéditos de Lady Di que sacudirán el reinado de Carlos III: cinco horas de grabaciones saldrán a la luz al cumplirse 30 años de su muerte

Carlos III y la princesa Diana, en imagen de archivo (Grosby)

El estreno de una serie documental basada en grabaciones inéditas de Lady Di reavivará el interés mundial por la figura de la que fuera princesa de Gales. Planificada para ver la luz el 31 de agosto de 2027, la producción se vertebra en torno a cinco horas de audios privados registrados en 1991 y promete ofrecer acceso directo a pensamientos y experiencias personales de Diana durante el periodo más turbulento de su vida matrimonial con el actual rey Carlos III.

Por vez primera, los espectadores tendrán oportunidad de escuchar fragmentos sustanciales de este archivo sonoro, creado durante el deterioro de la relación entre Diana y el entonces príncipe Carlos, actualmente rey de Inglaterra. Estos registros, grabados por el doctor James Colthurst y empleados en su día como material de base para el libro Diana: Su verdadera historia de 1992, permanecían casi íntegramente inéditos. La serie, que se emitirá bajo el título Diana: La verdad no escuchada, recupera estos testimonios orales, que fueron grabados originalmente sin propósito de difundirse públicamente.

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La miniserie constará de tres episodios y cuenta con la participación directa tanto de Andrew Morton, autor de la citada biografía, como del propio Colthurst, circunstancia que ha facilitado el acceso a un fondo documental mucho más amplio que el que hasta ahora había conocido la opinión pública. La producción pone especial énfasis en mostrar tanto su vulnerabilidad como su resiliencia, a la vez que ilustra el contexto en que surgieron los audios y las consecuencias derivadas de la publicación de parte de ese contenido en el pasado.

Los billetes han entrado oficialmente en circulación este miércoles 5 de junio, aunque todavía pasarán algunos meses antes de que se conviertan en un elemento común para los ciudadanos

El relato inédito de Diana de Gales

Los responsables del proyecto han señalado que la finalidad es redescubrir a Diana a través de su propia voz, destacando en ella su sentido del humor, su capacidad de análisis y su sensibilidad respecto a la singularidad de su papel dentro de la familia real británica. Se incluirán extractos en los que la entonces princesa reflexiona sobre su relación con sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, y analiza a figuras como Camila Parker Bowles o Sarah Ferguson.

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La presencia de voces próximas al entorno de la princesa, como su excompañera de colegio Delissa Needham, el peluquero Sam McKnight, la astróloga Penny Thornton o el bailarín Wayne Sleep, aportará dimensión y contraste al retrato sonoro de Diana. Además, los creadores subrayan que los nuevos fragmentos recuperan tanto momentos de franqueza dolorosa, en los que aborda abiertamente cuestiones como la bulimia, la salud mental o la complejidad de su matrimonio, como instantes de espontaneidad y ligereza que permiten entrever su carácter cercano.

Imagen inédita de Diana de Gales, más conocida como Lady Di, con el príncipe Guillermo (INSTAGRAM).

La docuserie de Lady Di

El objetivo es construir un perfil más humano y menos icónico, mostrando a una joven consciente del impacto de su figura pública y su capacidad para anticipar los desafíos de su futuro inmediato. Hasta ahora, salvo breves extractos que se utilizaron en la obra de Morton, el grueso de estas cintas permanecía inédito. El documental recupera ese material original en un formato destinado al público contemporáneo, que dispondrá así de la oportunidad de escuchar de viva voz la historia de Diana.

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El calendario contempla el estreno de esta docuserie para el 31 de agosto de 2027, fecha en la que se cumplen 30 años de la muerte de la princesa en París. Este aniversario aspira a marcar un nuevo hito mediático en torno a una de las mujeres más observadas y analizadas del siglo XX. En palabras de los promotores del proyecto, la elección no es casual y responde al deseo de subrayar el peso simbólico del legado de Lady Di y de poner en primer plano una narración que, por primera vez, se articula enteramente a través de su propia voz y experiencia.