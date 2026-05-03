Detenido un hombre por agredir sexualmente de la hija menor de su pareja en Mallorca

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de haber agredido sexualmente hija menor de edad de su pareja, en Mallorca. La menor asegura que le hizo tocamientos y que se paseaba desnudo frente a ella, mientras le proponía mantener relaciones, según ha informado el cuerpo armado en un comunicado,

Los hechos se remontan a 2022, cuando la menor, que residía fuera de la isla, cambió su domicilio a Mallorca para vivir junto a su madre y la pareja de esta. La víctima no supo reaccionar a todos los episodios violentos y no lo contó a nadie lo que sucedía, según el comunicado, por lo que la situación se prolongó hasta 2023, cuando la joven pidió al presunto autor que parara. A partir de ese momento, el individuo adoptó un comportamiento humillante hacia la menor y su madre.

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Hace unas semanas, la víctima contó lo sucedido a un familiar, que se lo contó a su madre, y ambos decidieron exponer los hechos a la Policía Nacional. Al recibir la denuncia, la Policía Nacional de Palma se hizo cargo de la investigación y detuvo al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Otra detención por abusar de otra menor en el entorno familiar

Esta misma semana, la Policía Nacional ha detenido a un hombre en Manacor como presunto autor de un delito de agresión sexual a su hija, menor de 16 años, durante tres años, según contó la niña a sus profesores en la escuela.

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Los hechos se conocieron cuando la menor, antes de terminar sus clases en la escuela, acudió a sus tutores y les manifestó que su padre la agredía sexualmente, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota.

Ocurrió cuando la menor regresó a clase después de período de absentismo escolar prolongado, del que no se había justificado el motivo. Cuando los orientadores del centro escolar empezaron a indagar y a realizar preguntas, la menor expuso lo que presuntamente le ocurría, algo sobre lo que el claustro no tenía ninguna sospecha.

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La víctima también explicó que no quería volver a su domicilio. Ante esta situación, el centro contactó con la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Manacor de la Policía Nacional. Los agentes se desplazaron inmediatamente al colegio y se hicieron cargo de la investigación.

La menor fue acompañada a un centro médico, donde el pediatra le realizó una exploración completa. Tras realizar varias pesquisas y comprobar la veracidad de los hechos, los agentes de la UFAM detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

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