España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Imagen ilustrativa con las banderas de Estados Unidos y España de fondo y Donald Trump al frente. (Montaje Infobae)

Las exportaciones españolas de bienes a Estados Unidos cerraron 2025 con una caída del 8%, lo que en términos concretos significa que España vendió 1.803 millones de euros menos al mercado norteamericano que el año anterior. Las ventas pasaron de 18.519 millones en 2024 a 16.716 millones en 2025, según el Boletín número 28 de Fedea, publicado recientemente. Es el primer balance completo tras la entrada en vigor de la política arancelaria de la segunda Administración de Donald Trump.

Una política que, el verano pasado, desembocó en un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que dejó a los productos europeos con un arancel general del 15%. El pacto parecía haber calmado las aguas, pero este viernes Donald Trump acusó al bloque europeo de incumplir ese acuerdo y anunció el aumento de aranceles estadounidenses a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea. Bruselas reaccionó con dureza: “Esta última medida demuestra lo poco fiable que es la parte estadounidense. Ya hemos sido testigos de estos ataques arbitrarios por parte de Estados Unidos en el caso de Groenlandia. Esta no es forma de tratar a socios cercanos”, dijo a Reuters el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

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Mientras tanto, algunos sectores europeos ya notan las consecuencias. El desglose deja claro quiénes han pagado la factura más cara. Las grasas vegetales y animales, categoría que incluye el aceite de oliva, pasaron de 1.247 millones de euros en 2024 a 971 millones en 2025, una caída del 22,1%. Los combustibles retrocedieron un 37%, desde 1.219 hasta 768 millones. El descenso más pronunciado correspondió a otros productos químicos, con una caída del 64,7%, desde 651 hasta apenas 230 millones de euros. Las manufacturas de hierro y acero perdieron un 29%, y las aeronaves, un 26,7%.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos cayeron un 8% en 2025, lo que representa 1.803 millones de euros menos, impactadas por la política arancelaria de la administración Trump. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todo fue a peor. Los aparatos y material eléctrico avanzaron un 17,5%, hasta los 1.766 millones de euros, y los productos farmacéuticos subieron un 15,5%, hasta los 1.265 millones. La maquinaria y los aparatos mecánicos, el sector con mayor volumen exportador, también registró un leve incremento del 6%, hasta los 2.661 millones. Los sectores con mayor valor añadido y menor exposición a la competencia por precio aguantaron mejor el golpe.

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El dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que España es uno de los países de la UE con menor dependencia del mercado americano. Las exportaciones de bienes a EEUU representan el 1,14% del PIB español, frente al 2,96% de media en la Unión Europea. Los países con mayor exposición son Bélgica, con el 5,36% del PIB, y Alemania, con el 3,74%. Pese a esa menor dependencia estructural, España registró una de las peores evoluciones del bloque en términos relativos.

Las importaciones, al contrario, suben

Y ahí es donde entra el déficit comercial. Mientras las exportaciones caían, las importaciones procedentes de EEUU crecían: de 24.356 millones en 2024 a 25.720 millones en 2025. El resultado es un saldo comercial negativo de 9.004 millones de euros, frente a los 5.837 millones del año anterior. El déficit se disparó un 54,3% en un solo ejercicio, el peor registro entre los principales socios europeos de EEUU, cuyo déficit conjunto creció de media un 25%.

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Evolución de los aranceles americanos. (Gráfico compartido por Fedea)

Para entender la magnitud del cambio, conviene mirar el origen. La política arancelaria de Trump ha elevado el tipo medio efectivo del arancel estadounidense hasta casi el 12%, el nivel más alto desde antes de la Segunda Guerra Mundial, según los datos del Bureau of Economic Analysis (BEA) recogidos por Fedea. Durante décadas, ese tipo se había mantenido en torno al 2%. En el segundo mandato de Trump se multiplicó por cuatro. El aumento, además, vino acompañado de una incertidumbre sostenida por los vaivenes del presidente estadounidense y las dudas sobre sus poderes legales de decisión unilateral, lo que dificultó la planificación de las empresas exportadoras.

Fedea advierte de que el impacto no se limita al comercio bilateral. La subida de los aranceles estadounidenses está teniendo un efecto negativo apreciable sobre los saldos comerciales de muchos de sus socios, con implicaciones que van más allá de la relación directa entre España y Estados Unidos. El informe recuerda el precedente histórico del arancel Smoot-Hawley de 1930, cuya aprobación contribuyó a agravar la Gran Depresión al desencadenar una guerra comercial generalizada. Por el momento, señala Fedea, ese escenario más catastrófico parece haberse evitado.

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La administración Trump disparó el déficit comercial español con Estados Unidos un 54,3% en un año, alcanzando máximos históricos y superando la media europea, debido a una política arancelaria sin precedentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta del Gobierno español llegó a través del Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, que estableció una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 5.000 millones de euros para empresas exportadoras o importadoras con exposición significativa al mercado norteamericano. La norma también amplió en 6.000 millones la cobertura máxima anual de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), hasta un techo de 15.000 millones, e incrementó el volumen máximo de operaciones del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) desde 500 hasta 700 millones anuales. El objetivo es ayudar a las empresas más afectadas a afrontar problemas de liquidez o a financiar proyectos de diversificación hacia nuevos mercados.

Trump amenaza a España con aranceles por las discrepancias sobre gasto militar: "Deberían ser castigados" (Europa Press)

Fedea valora estas medidas como razonablemente bien diseñadas, aunque advierte de que es demasiado pronto para alcanzar conclusiones claras sobre el nivel al que se estabilizarán los nuevos aranceles y, por tanto, sobre el alcance definitivo del daño. Lo que sí muestra el primer año de datos es que los efectos son reales, medibles y desiguales: algunos sectores han logrado adaptarse, otros han perdido una parte sustancial de su negocio en el mercado americano, y el saldo comercial de España con Estados Unidos ha empeorado a un ritmo que no tiene parangón en el resto de la Unión Europea.

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