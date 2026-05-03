Andy Morales confiesa que tuvo que pasar por el hospital antes de su concierto en Madrid: “Me tuvieron que dar un Orfidal. Empecé el concierto drogado”

Andy Morales. (JOSÉ OLIVA/ EUROPA PRESS).

La etapa posterior a la ruptura de Andy y Lucas sigue generando titulares, pero en esta ocasión el protagonismo recae en Andy Morales, quien ha decidido hablar con total franqueza sobre su salud mental y el impacto que la fama ha tenido en su vida. El artista gaditano ha relatado uno de los episodios más complicados que ha vivido recientemente, ocurrido horas antes de un concierto en Madrid.

Según unas declaraciones recogidas por Europa Press, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre tras sufrir una fuerte crisis de ansiedad poco antes de actuar. “A mí me dio un ataque de ansiedad dos horas antes y me tuvieron que llevar al 12 de Octubre y me tuvieron que dar un Orfidal. Yo estaba drogado, yo empecé el concierto drogado”, confesó sin rodeos, dejando claro el delicado estado en el que salió al escenario.

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Pese a la gravedad del momento, el concierto siguió adelante y el público apenas percibió lo ocurrido. Sin embargo, la vivencia interna del cantante fue muy distinta a la que se transmitía desde el escenario. “La gente flipó con el concierto y yo me bajé del escenario y mucha gente después me dijo: ‘Al principio estabas nervioso’…”, relató. Mientras los asistentes disfrutaban del espectáculo, él estaba centrado en resistir y cumplir con su compromiso profesional.

Andy Morales habla en ‘Ex. La vida después’ sobre la ruptura con Lucas

El contraste entre la percepción externa y su realidad fue aún más evidente tras finalizar la actuación. “Yo terminé el concierto y me eché a dormir. Nos fuimos a cenar y me quedé en un sofá reventado. Bueno, pues todo el mundo flipó con el concierto y yo fui como: ‘Ya hemos terminado el trabajo, vámonos’”, explicó, evidenciando el desgaste físico y emocional que arrastraba.

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El artista incluso mostró pruebas médicas del episodio para contextualizar lo ocurrido. “Me hicieron un electro, atención, tres horas antes, y tengo el parte médico. Esta es la pulsera de ‘estuve en el hospital’ y fue a las 17:20 de la tarde, y a las 18:00 estábamos haciendo pruebas de sonido y a las 20:00 canté”, detalló, subrayando la rapidez con la que tuvo que recomponerse para subirse al escenario.

No es un caso aislado

Lejos de tratarse de un hecho aislado, Morales ha reconocido que lleva años conviviendo con problemas de ansiedad. “Yo llevo desde 2007 yendo a un psiquiatra, un psicólogo”, afirmó, dejando claro que su situación forma parte de un proceso prolongado en el tiempo. En la actualidad, continúa en tratamiento: “A día de hoy todavía sigo un tratamiento porque me dan ataques de ansiedad”.

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El cantante también reflexionó sobre la presión constante que implica su profesión. “Tienes que estar al pie del cañón, tienes que ser simpático siempre… al final es un personaje lo que te creas con este trabajo. Como dicen, este es el precio de la fama, pues te guste o no es lo que hay”, explicó, poniendo palabras a una realidad que muchos artistas experimentan pero no siempre verbalizan.

Andy Morales en su primera visita en solitario a 'El Hormiguero'. (ATRESMEDIA).

Su carrera después de Lucas

En paralelo, el intérprete afronta una nueva etapa en solitario tras su separación de Lucas González. Un cambio que, aunque ilusionante, también está siendo complejo a nivel personal. “Son muchas cosas que uno piensa, no solo en el trabajo, también cosas personales, y es mucha responsabilidad la que tiene uno. Y si te digo la verdad, no estoy disfrutando del todo de esto porque tiene que arrancar y todavía no tengo una estabilidad”, reconoció.

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La ruptura del dúo, responsable de éxitos como Son de Amores o Tanto la Quería, tampoco ha sido sencilla. Morales ha admitido que hubo momentos de gran tensión entre ambos, llegando incluso a situaciones límite. “Tuvimos una discusión y casi llegamos a las manos. Fue muy fuerte”, recordó sobre uno de los episodios más delicados vividos durante su relación profesional.

Ese conflicto marcó, según sus palabras, un punto de no retorno. “Ahí yo noté que eso se había roto, porque ipsofacto él me pidió disculpas y yo le dije: ‘Ni me toques, ni me llames hermano’ porque esto yo no se lo haría a un amigo”, explicó, evidenciando el desgaste acumulado tras años de convivencia.

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El artista también comparó el final de esta relación con una ruptura sentimental. “Duele tanto como una ruptura de pareja”, asumió, dejando claro que la separación no solo afecta al plano profesional, sino también al emocional.