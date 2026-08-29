Lando Norris firmó una impactante extensión con McLaren: la lista de los contratos de todos los pilotos de la Fórmula 1

McLaren anunció la continuidad de Lando Norris hasta 2030 (REUTERS/Marton Monus)

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McLaren hizo oficial la continuidad de Lando Norris en el equipo hasta la temporada 2030 y el último campeón de la Máxima seguirá en la escudería que lo acompañó toda su vida en la categoría. Con la incertidumbre por la conformación de la grilla de pilotos para 2027, el británico se aseguró un lugar en la Fórmula 1 para los próximos años, en un mapa de corredores que presenta grandes interrogantes.

En las últimas temporadas, gran parte de las escuderías optó por esconder el tiempo de los vínculos de sus pilotos. A la hora de anunciar su extensión en el equipo, en los comunicados oficiales comenzó a predominar el concepto de “contrato multianual”. De esta manera, no especifican el tiempo exacto del acuerdo.

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Más allá de que McLaren confirmó que el vínculo de Norris se extenderá hasta 2030, medios especializados y la propia página oficial de la Fórmula 1 realizaron informes sobre los interrogantes que presenta la grilla respecto a los contratos de los pilotos. “El contrato anterior de Norris se extendía hasta finales de 2027, lo que, en la práctica, prolonga la estancia del británico en Woking durante al menos cuatro años más. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, sigue bajo contrato hasta finales de 2028 tras haberlo prorrogado a principios del año pasado”, describió el portal Motorsport sobre el presente del team británico.

McLaren informó que Norris extendió su vínculo hasta 2030 (@McLarenF1)

Otra de las escuderías que mostró transparencia en el contrato de sus pilotos es Alpine. A mediados de 2025, la escudería anunció la extensión del vínculo de Pierre Gasly hasta 2028 y Flavio Briatore, jefe del equipo, lo catalogó como “la piedra angular” del proyecto. Hace algunos días se conoció que Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 en la temporada 2027. Hay que recordar que existe un acuerdo entre el equipo francés y Williams por la ficha del argentino: su acuerdo cuenta con detalles ocultos.

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En el resto de la parrilla, varios contratos ya dibujan parte del mapa de la Fórmula 1 para los próximos años. En Red Bull, Max Verstappen cortó con las especulaciones sobre su futuro y confirmó su continuidad hasta 2030 en el pasado Gran Premio de Países Bajos. Isack Hadjar subió a la escudería principal con un contrato hasta 2026, aunque todo indica que seguirá como dupla del neerlandés en 2027.

En Mercedes, George Russell se mantendrá, como mínimo, hasta 2027. Kimi Antonelli, por su parte, también continuará hasta esa temporada después de que el equipo decidiera mantener la misma alineación para 2026 y proyectarla un año más, según confirmó la Fórmula 1. “Estaré aquí el año que viene con el equipo y punto. No hay mucho más que decir. Es un contrato plurianual. Son varios años, como dijimos el año pasado, y a menudo, en muchos de estos contratos, incluso si no se alcanzan los objetivos, si todo va bien, se continúa, pero como ya he dicho, es muy probable que se alcancen los objetivos”, reveló el experimentado corredor británico en la primera parte de la temporada.

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Liam Lawson y Esteban Ocon son dos de los pilotos que podrían quedarse sin lugar en su escudería actual (REUTERS/Jakub Porzycki)

Ferrari presenta interrogantes. La Scudería italiana confirmó antes del Gran Premio de Mónaco de 2026 que Charles Leclerc firmó un “contrato plurianual” que lo vincula al equipo “más allá de finales de 2028”. El portal The Race aseguró que la extensión de su vínculo lo “mantendrá en Ferrari hasta después de 2030”. Lewis Hamilton llegó en 2025 con un acuerdo de varios años y, según un informe de la F1, su duración es hasta 2027.

En Williams, Alex Albon renovó hasta finales de 2027. Carlos Sainz firmó un acuerdo plurianual que, en principio, se extiende hasta finales de 2028, aunque con cláusulas que podrían permitirle salir antes. En el proyecto de Audi, Nico Hulkenberg firmó un contrato de varios años desde 2025, con opciones que podrían darle continuidad hasta los 40 años si la sociedad funciona como espera la escudería. Gabriel Bortoleto, bicampeón de F3 y F2, tiene un vínculo similar.

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Uno de los casos más particulares se centra en Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull. Como de costumbre, la conformación de su dupla se confirma en el final de la temporada y los pilotos firman contrato por un solo año. Arvid Lindblad consumó grandes resultados en su debut, mientras que Liam Lawson está en riesgo de perder su butaca ante la irrupción del “protegido” Nikola Tsolov.

El panorama actual sobre el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2027 (@F1)

Otra escudería que presenta interrogantes es Aston Martin. Fernando Alonso tiene contrato hasta 2026 y puso en duda su futuro tras el pésimo desarrollo del equipo en la nueva normativa técnica. La otra butaca presenta la particularidad de Lance Stroll, hijo del propietario del equipo. “Es probable que permanezca en el equipo mientras su padre esté al mando”, señaló la Fórmula 1 sobre el piloto canadiense.

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Haas incorporó en 2025 a Esteban Ocon y Ollie Bearman con acuerdos plurianuales cuyos detalles no fueron revelados. Mientras que el británico tiene su futuro prácticamente asegurado por sus grandes resultados, el francés es otro de los pilotos que está cerca de perder su lugar en la Fórmula 1. “Siempre hay que buscar las mejores oportunidades”, comentó Ayao Komatsu, jefe de la escudería.

Por último, Cadillac apostó por la experiencia para su desembarco en la categoría. Valtteri Bottas firmó un acuerdo que se extiende al menos hasta finales de 2027, y Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 en condiciones similares.

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CUÁNDO TERMINAN LOS CONTRATOS DE LOS PILOTOS DE LA FÓRMULA 1

McLaren: Oscar Piastri (Multianual/2028) - Lando Norris (2030)

En 2025, McLaren anunció la extensión de un contrato "multianual" con Piastri, el cual se expecula que se extiende hasta 2028 (REUTERS/Hollie Adams)

Ferrari: Lewis Hamilton (2027) - Charles Leclerc (Multianual/2030)

Hace algunos meses, Ferrari anunció la extensión del contrato de Leclerc con un comunicado que no brindó pocos detalles: "Continuaría vistiendo los colores del equipo durante las próximas temporadas". Medios especializados destacaron que el acuerdo es, como mínimo, hasta 2030. En el caso de Hamilton, el histórico piloto tendría contrato hasta el próximo año (REUTERS/Andrew Boyers)

Red Bull: Isack Hadjar (2026) - Max Verstappen (2030)

Red Bull informó en el Gran Premio de Países Bajos la extensión del contrato de Verstappen. En el caso de Hadjar, que hasta el momento concretó grandes resultados en su primera temporada, tendría encaminada su continuidad (REUTERS/Jakub Porzycki)

Mercedes: George Russell (2027) - Andrea Kimi Antonelli (2027)

La dupla que pelea por el título en la presente temporada continuará en Mercedes en 2027 (REUTERS/Benoit Tessier)

Alpine: Pierre Gasly (2028) - Franco Colapinto (2027)

Alpine anunció a mediados de 2025 que Gasly era la "piedra angular" del proyecto, con una renovación hasta 2028. Hace algunos días hizo oficial la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Racing Bulls: Liam Lawson (2026) - Arvid Lindblad (2026)

Como de costumbre en la estructura de Racing Bulls, sus pilotos serán confirmados cerca del final de la temporada. Lindblad cumplió con creces en su primera temporada, mientras que el puesto de Lawson estaría en peligro (REUTERS/Jakub Porzycki)

Audi: Gabriel Bortoleto (Multianual/2028) - Nico Hulkenberg (Multianual/2027)

Bortoleto confirmó que estará "varios años" en Audi, mientras que Hulkenberg declaró en la misma línea. La dupla está confirmada para la grilla de 2027 (REUTERS/Mark Peterson)

Williams: Carlos Sainz (Multianual/2028) - Álex Albon (2027)

Williams confirmó en las últimas semanas que Sainz acordó una prórroga en su contrato, mientras que Albon consiguió una "extensión" en su vínculo para 2027 (REUTERS/Rula Rouhana)

Haas: Esteban Ocon (2026) - Oliver Bearman (Multianual/2026)

Oliver Bearman, que aspira en un futuro a pilotar en Ferrari, tiene un lugar asegurado en la parrilla, aunque resta la confirmación oficial. Del otro lado, Ocon es uno de los corredores que más chances tiene de quedarse sin butaca para el 2027 (Prensa Haas F1 Team)

Aston Martin: Fernando Alonso (2026) - Lance Stroll (Multianual/2026)

Fernando Alonso sembró múltiples interrogantes y puso en duda su futuro en el equipo tras el pésimo arranque de año. Como de costumbre, la continuidad de Stroll, hijo del propietario de Aston Martin, se confirma a fin de temporada (REUTERS/Brian Snyder)

Cadillac: Valtteri Bottas (2027) - Sergio Checo Pérez (2027)

La experimentada dupla de Cadillac regresó a la Fórmula 1 para sembrar los cimientos del equipo en su incursión a la Máxima y se espera que sigan hasta la próxima temporada (REUTERS/Jakub Porzycki)

* La información de la extensión de los contratos de los pilotos se realizó con versiones periodísticas de los medios especializados