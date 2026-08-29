Lando Norris firmó una impactante extensión con McLaren: la lista de los contratos de todos los pilotos de la Fórmula 1

McLaren hizo oficial la continuidad de Lando Norris en el equipo hasta la temporada 2030 y el último campeón de la Máxima seguirá en la escudería que lo acompañó toda su vida en la categoría. Con la incertidumbre por la conformación de la grilla de pilotos para 2027, el británico se aseguró un lugar en la Fórmula 1 para los próximos años, en un mapa de corredores que presenta grandes interrogantes.
En las últimas temporadas, gran parte de las escuderías optó por esconder el tiempo de los vínculos de sus pilotos. A la hora de anunciar su extensión en el equipo, en los comunicados oficiales comenzó a predominar el concepto de “contrato multianual”. De esta manera, no especifican el tiempo exacto del acuerdo.
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Más allá de que McLaren confirmó que el vínculo de Norris se extenderá hasta 2030, medios especializados y la propia página oficial de la Fórmula 1 realizaron informes sobre los interrogantes que presenta la grilla respecto a los contratos de los pilotos. “El contrato anterior de Norris se extendía hasta finales de 2027, lo que, en la práctica, prolonga la estancia del británico en Woking durante al menos cuatro años más. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, sigue bajo contrato hasta finales de 2028 tras haberlo prorrogado a principios del año pasado”, describió el portal Motorsport sobre el presente del team británico.
Otra de las escuderías que mostró transparencia en el contrato de sus pilotos es Alpine. A mediados de 2025, la escudería anunció la extensión del vínculo de Pierre Gasly hasta 2028 y Flavio Briatore, jefe del equipo, lo catalogó como “la piedra angular” del proyecto. Hace algunos días se conoció que Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 en la temporada 2027. Hay que recordar que existe un acuerdo entre el equipo francés y Williams por la ficha del argentino: su acuerdo cuenta con detalles ocultos.
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En el resto de la parrilla, varios contratos ya dibujan parte del mapa de la Fórmula 1 para los próximos años. En Red Bull, Max Verstappen cortó con las especulaciones sobre su futuro y confirmó su continuidad hasta 2030 en el pasado Gran Premio de Países Bajos. Isack Hadjar subió a la escudería principal con un contrato hasta 2026, aunque todo indica que seguirá como dupla del neerlandés en 2027.
En Mercedes, George Russell se mantendrá, como mínimo, hasta 2027. Kimi Antonelli, por su parte, también continuará hasta esa temporada después de que el equipo decidiera mantener la misma alineación para 2026 y proyectarla un año más, según confirmó la Fórmula 1. “Estaré aquí el año que viene con el equipo y punto. No hay mucho más que decir. Es un contrato plurianual. Son varios años, como dijimos el año pasado, y a menudo, en muchos de estos contratos, incluso si no se alcanzan los objetivos, si todo va bien, se continúa, pero como ya he dicho, es muy probable que se alcancen los objetivos”, reveló el experimentado corredor británico en la primera parte de la temporada.
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Ferrari presenta interrogantes. La Scudería italiana confirmó antes del Gran Premio de Mónaco de 2026 que Charles Leclerc firmó un “contrato plurianual” que lo vincula al equipo “más allá de finales de 2028”. El portal The Race aseguró que la extensión de su vínculo lo “mantendrá en Ferrari hasta después de 2030”. Lewis Hamilton llegó en 2025 con un acuerdo de varios años y, según un informe de la F1, su duración es hasta 2027.
En Williams, Alex Albon renovó hasta finales de 2027. Carlos Sainz firmó un acuerdo plurianual que, en principio, se extiende hasta finales de 2028, aunque con cláusulas que podrían permitirle salir antes. En el proyecto de Audi, Nico Hulkenberg firmó un contrato de varios años desde 2025, con opciones que podrían darle continuidad hasta los 40 años si la sociedad funciona como espera la escudería. Gabriel Bortoleto, bicampeón de F3 y F2, tiene un vínculo similar.
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Uno de los casos más particulares se centra en Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull. Como de costumbre, la conformación de su dupla se confirma en el final de la temporada y los pilotos firman contrato por un solo año. Arvid Lindblad consumó grandes resultados en su debut, mientras que Liam Lawson está en riesgo de perder su butaca ante la irrupción del “protegido” Nikola Tsolov.
Otra escudería que presenta interrogantes es Aston Martin. Fernando Alonso tiene contrato hasta 2026 y puso en duda su futuro tras el pésimo desarrollo del equipo en la nueva normativa técnica. La otra butaca presenta la particularidad de Lance Stroll, hijo del propietario del equipo. “Es probable que permanezca en el equipo mientras su padre esté al mando”, señaló la Fórmula 1 sobre el piloto canadiense.
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Haas incorporó en 2025 a Esteban Ocon y Ollie Bearman con acuerdos plurianuales cuyos detalles no fueron revelados. Mientras que el británico tiene su futuro prácticamente asegurado por sus grandes resultados, el francés es otro de los pilotos que está cerca de perder su lugar en la Fórmula 1. “Siempre hay que buscar las mejores oportunidades”, comentó Ayao Komatsu, jefe de la escudería.
Por último, Cadillac apostó por la experiencia para su desembarco en la categoría. Valtteri Bottas firmó un acuerdo que se extiende al menos hasta finales de 2027, y Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 en condiciones similares.
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CUÁNDO TERMINAN LOS CONTRATOS DE LOS PILOTOS DE LA FÓRMULA 1
McLaren: Oscar Piastri (Multianual/2028) - Lando Norris (2030)
Ferrari: Lewis Hamilton (2027) - Charles Leclerc (Multianual/2030)
Red Bull: Isack Hadjar (2026) - Max Verstappen (2030)
Mercedes: George Russell (2027) - Andrea Kimi Antonelli (2027)
Alpine: Pierre Gasly (2028) - Franco Colapinto (2027)
Racing Bulls: Liam Lawson (2026) - Arvid Lindblad (2026)
Audi: Gabriel Bortoleto (Multianual/2028) - Nico Hulkenberg (Multianual/2027)
Williams: Carlos Sainz (Multianual/2028) - Álex Albon (2027)
Haas: Esteban Ocon (2026) - Oliver Bearman (Multianual/2026)
Aston Martin: Fernando Alonso (2026) - Lance Stroll (Multianual/2026)
Cadillac: Valtteri Bottas (2027) - Sergio Checo Pérez (2027)
* La información de la extensión de los contratos de los pilotos se realizó con versiones periodísticas de los medios especializados
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