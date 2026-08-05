El cambio de piloto que comenzó a sonar en la Fórmula 1 y la promesa de Ferrari que podría debutar

Haas corre con motores de Ferrari y por esa sociedad la Scuderia logró promover a Mick Schumacher y Oliver Bearman (REUTERS/Marton Monus)

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Rafael Camara, el brasileño de 21 años que lidera la candidatura de Ferrari para ocupar un asiento en Haas en la Fórmula 1, podría incorporarse al equipo estadounidense como piloto reserva en 2027, un paso previo a su eventual debut como titular en la categoría reina del automovilismo.

Según informó el portal brasileño UOL, la Ferrari Driver Academy trabaja para situar a Camara en la estructura de Haas la próxima temporada, siguiendo el mismo modelo que ya utilizó con Mick Schumacher y que aplica actualmente con Oliver Bearman. La maniobra no garantiza un asiento titular de inmediato, pero sí representa el escalón lógico dentro del itinerario que la Scuderia reserva para sus pilotos de desarrollo. Cabe recordar que Ferrari le provee los motores a Haas.

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La figura de Camara gana peso en el mercado de pilotos en un momento en que la continuidad de Esteban Ocon en Haas genera cada vez más dudas. Tras la primera mitad de la temporada 2026, el francés ocupa el decimoséptimo puesto del campeonato del mundo con apenas tres puntos, mientras que su compañero de equipo, Bearman, suma 18 y figura decimotercero.

La versión del posible ascenso del nacido en Recife, Pernambuco, también fue difundida por Sky Sports F1, que el mes pasado ya había adelantado el tema por medio de uno de sus comentaristas, el ex piloto indio Karun Chandhok, que al referirse a Ocon en Austria afirmó: “Debe de estar bastante nervioso. Va perdiendo por 8 a 3 en las clasificaciones de todas las sesiones comparables”.

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El ex jefe del equipo Haas, Guenther Steiner, fue más directo aún. En declaraciones recogidas por Motorsport, el italiano señaló a Camara como su apuesta personal para el asiento que deje libre Ocon: “Consigo imaginar otro piloto de la Academia de Ferrari ocupando esa butaca. Para Yuki (Tsnoda), sería mucho más complicado por su conexión con Honda. Por eso, apostaría en Rafael Camara”. La referencia a Tsunoda, piloto vinculado a Honda y a la estructura de Toyota, apunta a otra de las candidaturas que circulan en el paddock.

Rafael Camara integra la academia de pilotos de Ferrari (Crédito: Marcos Ribolli)

El rendimiento del brasileño en Fórmula 2 respalda el interés de Haas. Camara (campeón de la F3 en 2025) acumula 145 puntos en el campeonato de 2026, donde ocupa la tercera posición a solo 22 puntos del líder, el búlgaro Nikola Tsolov, con quien la diferencia se redujo de 31 puntos antes del Gran Premio de Hungría a los actuales 22 tras su tercer puesto en la carrera principal. Suma dos victorias en la temporada -en Barcelona y en Spa-Francorchamps, donde partió desde la pole- y ya fue campeón de Fórmula 3 en 2024, también en su primera temporada en la categoría.

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Su preparación fuera de la pista avanza en paralelo. El mes pasado completó dos jornadas de pruebas con el SF-25 de Ferrari en Monza y Barcelona, con buenas sensaciones según los informes internos de Maranello. De acuerdo con The Race, Haas también estudia la posibilidad de darle una sesión de práctica libre con el equipo, aunque por el momento no existe un plan concreto para ello y cualquier operación de ese tipo requeriría financiación de Ferrari.

La candidatura de Camara no es la única sobre la mesa. Según GPblog, Leonardo Fornaroli, campeón de Fórmula 2 en 2025 y piloto reserva de McLaren, mantiene conversaciones activas con Haas junto a su representación y la estructura de Woking. El italiano ya realizó pruebas con el equipo y dejó una impresión positiva. The Race apuntó que Fornaroli lleva ventaja en la carrera por ese asiento, al considerar que Camara necesita algo más de tiempo antes de dar el salto.

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La tercera vía pasa por la alianza entre Haas y Toyota. Ryo Hirakawa, de 32 años y piloto reserva del equipo Haas. La colaboración técnica entre ambas marcas mantiene vivo su nombre en las quinielas.

Bearman, con contrato multianual, tiene prácticamente asegurada su continuidad en 2027. Ferrari apuesta por Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la Scuderia, lo que cierra la vía de ascenso del británico a corto plazo y convierte a Haas en su destino natural durante los próximos años. Camara, por su parte, podría hacer su debut en lugar de Ocon o si se incorpora como reserva, el plan de Ferrari quedaría trazado: el brasileño ocuparía el asiento de Bearman cuando este, eventualmente, ascienda a Maranello.

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