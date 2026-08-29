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Taylor Swift dona $50,000 a una madre que fue atropellada tras salvar a un adolescente

Ashley Taunton, de 42 años, quedó gravemente herida después de empujar al joven fuera del camino de un automóvil que había perdido el control

Taylor Swift
La historia de Taunton llegó hasta Taylor Swift, quien decidió contribuir con 50.000 dólares a la recaudación (Crédito Obligatorio: Joe Camporeale-USA TODAY Sports/Archivo)
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Taylor Swift aportó 50.000 dólares a una campaña de GoFundMe para apoyar a Ashley Taunton, una madre de tres hijos que resultó gravemente herida en Rhode Island después de ser golpeada por un vehículo tras salvar a un adolescente.

El siniestro ocurrió el pasado 18 de julio. Ashley Taunton (42) auxiliar de enfermería certificada y residente de Connecticut, conducía por la autopista I-95 en dirección sur durante un día lluvioso cuando observó un accidente vial. Detuvo su automóvil, le pidió a su hija menor que llamara a su esposo y caminó unos 27 metros hasta el lugar del incidente, donde encontró a tres jóvenes con heridas leves.

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En ese momento, otro vehículo “patinó” por las condiciones resbaladizas de la calzada y se dirigió descontroladamente hacia el grupo. Taunton empujó al adolescente más cercano —cuyo nombre, según supo después, era Vinny— y recibió el impacto del auto en su lugar.

“Fue como una gran explosión”, relató Taunton a People. “Recuerdo que estaba en el suelo y podía ver que mi tobillo simplemente colgaba. Intenté levantarme y no podía respirar”.

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La donación de Taylor Swift para apoyar a una madre víctima de un accidente automovilístico
La madre de tres hijos puso su vida en riesgo para apartar a un adolescente del vehículo que se aproximaba sin control (Instagram)

Taunton fue trasladada al Hospital de Rhode Island con lesiones que comprometían su vida: disección bilateral de las arterias carótidas internas, laceraciones en el hígado y el bazo, múltiples fracturas costales y ruptura de diafragma. Los médicos le informaron que la recuperación, incluida la fisioterapia, podría extenderse hasta 12 meses.

Ya en el hospital, una coincidencia sorprendió a todos: Vinny resultó ser el hijo de Jamie O’Rourke, amiga de Taunton desde hacía 14 años. O’Rourke reconoció a la familia de Taunton en los pasillos del centro médico y comprendió de inmediato lo ocurrido. “Fue tan valiente al ponerse en peligro”, dijo O’Rourke al canal WPRI.

Taunton, quien confesó haber temido morir mientras esperaba la ambulancia, atribuyó su supervivencia a la providencia. “Estoy tan asombrada de lo evidente que ha sido la mano de Dios en todo esto”, declaró a People.

La donación y el mensaje de Swift

La donación de Taylor Swift para apoyar a una madre víctima de un accidente automovilístico
La donación de Taylor Swift se convirtió en el aporte individual más alto de la campaña hasta el momento.

La campaña de GoFundMe fue creada por el esposo de Taunton, Joe, para cubrir los gastos cotidianos de la familia durante el período de recuperación. La donación de Swift es la más elevada registrada hasta el momento en la recaudación que, al 28 de agosto, había reunido más de 64.000 dólares.

La cantante, de 36 años, dejó un comentario junto a su aporte en la página: “¡Te deseo la mejor recuperación posible y envío amor a tu familia! Taylor”. Taunton respondió públicamente que estaba “llorando de tanta gratitud”.

Un fondo paralelo conocido como Meal Train, destinado a cubrir comidas para la familia, acumuló otros 16.000 dólares, de acuerdo con información de Billboard.

La donación de Taylor Swift para apoyar a una madre víctima de un accidente automovilístico
Swift acompañó su donación con un mensaje de apoyo para Taunton y sus seres queridos.(Capturas/Instagram)

El gesto se suma a una larga trayectoria de aportes de Swift a causas benéficas, emergencias médicas y desastres naturales. Semanas antes, la artista y su esposo, Travis Kelce, donaron 26 millones de dólares distribuidos entre 20 organizaciones de Estados Unidos, una contribución realizada poco antes de su boda en julio, según consignó Billboard.

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