Continúa la séptima fecha del Torneo Clausura: la agenda con los cinco partidos del sábado

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La séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional continúa su marcha con un sábado cargado de partidos. En primer turno, Deportivo Riestra recibirá a Vélez Sarsfield. Luego será el turno de Rosario Central y Gimnasia de La Plata (17:00) para dar paso, desde las 19, a Huracán-Estudiantes de Río Cuarto. Tras eso, al unísono a partir de las 21:30, Atlético Tucumán-Belgrano y Talleres-Central Córdoba de Santiago del Estero.

• DEPORTIVO RIESTRA-VÉLEZ

Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield. Foto: FOTOBAIRES Fecha 11 Torneo Clausura Liga Profesional.

Deportivo Riestra recibirá a Vélez Sarsfield este sábado 29 de agosto en el Estadio Guillermo Laza, por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El encuentro arrancará a las 14:45, el árbitro será Nazareno Arasa y en la VAR estará Diego Ceballos, con transmisión en vivo por TNT Sports Premium.

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El equipo de Liniers llega tercero en la Zona A y a un punto del líder, Instituto, tras empatar 2-2 con River en el Monumental. En ese partido anotaron Ángel Correa y Thiago Silvero (en contra) para el local, mientras que Manuel Lanzini y Diego Valdés marcaron para la visita.

Riestra, por su parte, está octavo en la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a playoffs, y viene de igualar 0-0 ante Huracán. En el equipo dirigido por Guillermo Duro se destacan Milton Celiz, Nacho Arce y Nicolás Benegas.

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En Vélez, conducido por los mellizos Barros Schelotto, aparecen como nombres a seguir Manuel Lanzini, Matías Pellegrini, Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán y el capitán Elías Gómez. El antecedente inmediato entre ambos fue el 25 de febrero en el José Amalfitani por el Torneo Apertura, con empate 0-0.

Posibles formaciones:

Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Ignacio Gariglio, Nicolás Sansotre; Jonatan Goitía, Milton Céliz, Gabriel Obredor; Nicolás Benegas, Tomás González. DT: Guillermo Duró.

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Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy, Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 14:45

TV: TNT Sports

• ROSARIO CENTRAL-GIMNASIA DE LA PLATA

(Fotobaires)

Rosario Central recibirá a Gimnasia La Plata el sábado 29 de agosto en el Estadio Gigante de Arroyito por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, con inicio a las 17:00. El arbitraje estará a cargo de Darío Herrera y el VAR será de José Carreras La transmisión en vivo correrá por cuenta de ESPN Premium.

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El cruce llega con realidades distintas: el Canalla pelea por el título de la tabla anual y busca dejar atrás su reciente eliminación de la Copa Libertadores, mientras el Lobo platense apunta a sostenerse en zona de clasificación a copas internacionales.

El último antecedente entre ambos fue el 25 de febrero de este año en La Plata, con triunfo 2-1 de Rosario Central, con goles de Enzo Giménez y Gastón Ávila; Ignacio Fernández anotó el parcial para el equipo platense.

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Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández o Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Giovanni Cantizano o Alan Rodríguez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane e Ignacio Miramón; Lucas Janson, Nacho Fernández y Maximiliano Zalazar; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Darío Herrera

VAR: José Carreras

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 17

TV: ESPN Premium

• HURACÁN-ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Estudiantes de Río Cuarto y Huracán, cara a cara

Huracán recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Tomás Adolfo Ducó, por la séptima fecha del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 19 con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la presencia de Silvio Trucco en el VAR. Transmitirá TNT Sports.

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El Globo buscará un triunfo de local que le permita acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final dentro de la Zona B. Hasta ahora, el conjunto de Parque Patricios ostenta 8 puntos, producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

El Leon del Imperio, en cambio, solo tiene cinco puntos, pero su preocupación más importante es la del descenso. El elenco cordobés marcha último en la Tabla Anual y en el ordenamiento por promedios.

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Posibles formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto. DT: Diego Martínez.

Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora: 19

TV: TNT Sports

• ATLÉTICO TUCUMÁN-BELGRANO

Belgrano de Córdoba-Atlético Tucumán

Atlético Tucumán recibirá a Belgrano a las 21:30 en el estadio Monumental Presidente José Fierro, por el Torneo Clausura. El árbitro será Sebastián Martínez Beligoy y en el VAR estará Salomé Di Iorio. El encuentro se podrá ver en vivo por TNT Sports.

El Decano llega tras empatar 0-0 con Instituto. Con dos triunfos, tres empates y una derrota, el equipo ostenta una posición de privilegio en el Grupo B con nueve puntos.

El Pirata, en cambio, viene de perder 2-1 ante Defensa y Justicia. El resultado lo dejó algo relegado de los líderes con 10 unidades, producto de tres victorias, dos empates y una caída.

Posibles formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: José Fierro

Hora: 21:30

TV: TNT Sports

• TALLERES-CENTRAL CÓRDOBA (SDE)

Talleres y Central Córdoba se verán las caras en el Estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la presencia de Bryan Ferreyra en el VAR. La transmisión correrá por cuenta de ESPN Premium.

El presente es complejo para la T de Jorge Sampaoli. El elenco cordobés solo ganó una vez desde que asumió el cargo y en su última presentación con Rosario Central se le escapó la victoria, después de ir ganando y que se lo empataran en una ráfaga.

El Ferroviario no viene mejor. Con solo seis puntos, está anteúltimo en la Zona A, apenas por delante de su rival de esta noche que ostenta 4 unidades.

Posibles formaciones:

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Timoteo Chamorro, Matías Galarza, Franco Cristaldo, Valentín Depietri; Rick Lima Morais, Agustín Álvarez Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

Central Córdoba:Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel y Darío Cáceres; Diego Barrera, Tiago Cravero o Marcos Iacobellis, Matías Vera, Fernando Martínez y Horacio Tijanovich; Leonardo Sequeira o Lucas Salas y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Bryan Ferreyra

Estadio: José Fierro

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium

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