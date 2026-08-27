Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

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En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League Los 36 mejores clubes de Europa estarán expectantes por saber su hoja de ruta en la primera fase del torneo más importante del continente. Transmite ESPN Desde las 13.00 (hora argentina)

A qué puede aspirar Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1 tras renovar contrato Afianzado como titular, su equipo podría tener un salto de calidad en aerodinámica y en presupuesto. Asoma un mejor auto y el panorama invita a ilusionarse

Las Leonas buscarán una nueva final del Mundial de hockey ante Australia: todo lo que hay que saber El seleccionado argentino intentará llegar a la definición del torneo ante su par oceánico. Desde las 15.30, por ESPN 2

Flavio Briatore explicó por qué decidió ratificar a Franco Colapinto en Alpine para el 2027: los elogios del equipo "Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto", sostuvo el jefe italiano del team con sede en Enstone