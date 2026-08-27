Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

Tras la caída, Coudet decidió suspender la tradicional conferencia de prensa pospartido. La decisión se interpretó como un anticipo de lo que anunciarán hoy: la finalización de su vínculo con el club. La dirigencia evitó tomar una determinación inmediata y postergó la definición para este jueves, en busca de un acuerdo consensuado con el entrenador, que firmó contrato hasta diciembre de 2027.
El ciclo de Coudet ingresó en zona de definición tras la eliminación de River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe. El desenlace, que se dio por penales en el estadio Monumental, agudizó el malestar de los hinchas y provocó una extensa reunión en el vestuario local con la presencia del presidente Stefano Di Carlo, integrantes de la Comisión Directiva y referentes del área deportiva como Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio. El encuentro se prolongó hasta bien entrada la madrugada, sin que trascendieran detalles concretos sobre el contenido del diálogo.
El futuro de Eduardo Coudet al frente de River Plate alcanza un punto de máxima tensión este jueves, luego de que el club convocara a una conferencia de prensa para las 15 horas, en la que los oradores serán Eduardo Coudet, el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.
Se anunciará su salida tras una serie de resultados adversos que profundizaron la crisis deportiva de la institución millonaria.