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Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

El director técnico, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli, hablará a las 15 horas en el Monumental

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13:01 hsHoy

Tras la caída, Coudet decidió suspender la tradicional conferencia de prensa pospartido. La decisión se interpretó como un anticipo de lo que anunciarán hoy: la finalización de su vínculo con el club. La dirigencia evitó tomar una determinación inmediata y postergó la definición para este jueves, en busca de un acuerdo consensuado con el entrenador, que firmó contrato hasta diciembre de 2027.

13:00 hsHoy

El ciclo de Coudet ingresó en zona de definición tras la eliminación de River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe. El desenlace, que se dio por penales en el estadio Monumental, agudizó el malestar de los hinchas y provocó una extensa reunión en el vestuario local con la presencia del presidente Stefano Di Carlo, integrantes de la Comisión Directiva y referentes del área deportiva como Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio. El encuentro se prolongó hasta bien entrada la madrugada, sin que trascendieran detalles concretos sobre el contenido del diálogo.

13:00 hsHoy
River Plate llamó a una conferencia de prensa tras la eliminación de la Copa Sudamericana Foto: FOTOBAIRES
River Plate llamó a una conferencia de prensa tras la eliminación de la Copa Sudamericana Foto: FOTOBAIRES

El futuro de Eduardo Coudet al frente de River Plate alcanza un punto de máxima tensión este jueves, luego de que el club convocara a una conferencia de prensa para las 15 horas, en la que los oradores serán Eduardo Coudet, el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.

Se anunciará su salida tras una serie de resultados adversos que profundizaron la crisis deportiva de la institución millonaria.

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