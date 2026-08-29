Provocadora celebración de las jugadoras de Bélgica con Las Leonas tras la polémica con Países Bajos en semifinales del Mundial de hockey

Tras el título argentino, el conjunto belga se sumó a la celebración en la cancha frente al seleccionado neerlandés

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El desenlace en los penales terminó por definir el destino de Las Leonas, que conquistaron su tercera estrella mundial en hockey tras superar a Países Bajos por 3-1 luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Este triunfo colocó al conjunto argentino en el segundo lugar de la tabla histórica, solo por detrás del seleccionado neerlandés, que lidera con nueve conquistas. El resultado final representó un quiebre en la hegemonía neerlandesa, vigente campeona de los últimos tres torneos, y se convirtió en motivo de celebración en Argentina.

En ese escenario, un detalle curioso llamó la atención en el cierre de la jornada. El seleccionado belga, que acababa de quedarse con la medalla de bronce tras derrotar a Australia en el partido por el tercer puesto, se sumó a las celebraciones de Las Leonas. Las cámaras captaron el momento en que las jugadoras belgas, conocidas como las Red Panthers, compartieron la alegría con el plantel argentino. La señal televisiva RTL Sports comentó: “Visiblemente, las Red Panthers habían elegido su bando en esta final”. El gesto de las belgas no pasó desapercibido y generó simpatía en las redes sociales que destacaron la actitud de quienes habían quedado fuera de la final por una polémica decisión arbitral.

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El camino de Bélgica en el torneo desató una controversia en la semifinal frente a Países Bajos. En ese encuentro, el equipo belga creyó haber empatado gracias a un gol de Famke Van Heel, que definió con un revés de derecha tras un pase de Lisa Moors. Sin embargo, la jueza principal solicitó la revisión del videoarbitraje y, tras repetidas visualizaciones, decidió anular el tanto por una supuesta obstrucción de Justine Rasir, quien habría interferido entre la goleadora y una defensora neerlandesa. La decisión provocó abucheos en el estadio y la airada reacción del entrenador belga.

La polémica se intensificó tras las declaraciones de Justine Rasir a RTL Sports. “Nos han robado. Yo no tengo nada más que decir. Lo siento, el gol, el gol clarísimo. No sé cuánto habrá cobrado el árbitro. Disculpen mis palabras, pero nos han robado. Para nosotras es un 1-1, sin duda. Quizás podríamos haber aprovechado otras ocasiones, pero creo que hemos hecho un buen partido. Es un robo. No tengo nada más que decir, porque en un partido como este no hubo muchas ocasiones claras”, expresó la jugadora, visiblemente afectada por el fallo arbitral.

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Justine Rasir manifestó: “Nos han robado" a RTL Sport luego de jugar las semifinales

Consultada sobre la efectividad en los córners cortos, Rasir insistió en la responsabilidad del cuerpo arbitral: “Nosotras nuestra ocasión las metimos, ¿sabes? Son los árbitros quienes nos lo quitaron, así que lo siento. No tengo nada más que decir, una vez más. Pero hicimos el partido que podíamos hacer. Fuimos a por el 1-1 y... el videoarbitraje. Ni siquiera tienen ya el video. Ella misma lo pidió por una falta. Ni siquiera veo qué es lo que pita. Así que, sinceramente no tengo nada más que decir aparte de que es... es una vergüenza. Vamos a intentar mirar hacia el futuro porque todavía hay una medalla que conseguir el sábado. Así que eso también es importante. No tengo ganas de hablar de esto ahora, sinceramente no tengo ganas de hablar de nada de esto".

Las Leonas son tricampeonas del mundo luego de vencer a Países Bajos (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)

El único gol válido en esa semifinal lo convirtió Frédérique Matla a falta de 13 minutos para que terminara el segundo cuarto. La árbitra australiana Aleisha Neumann fue quien tomó la decisión en la jugada polémica, mientras que la trinitense Ayanna McClean se encargó del videoref. El malestar de las belgas se mantuvo hasta el final del torneo, aunque lograron reponerse para asegurar el tercer puesto frente a Australia y luego se sumaron a la celebración argentina.

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El campeonato mundial dejó un medallero histórico que ubica a Países Bajos con nueve títulos, Argentina con tres, y Alemania y Australia con dos conquistas cada uno. El torneo también premió desempeños individuales destacados: la argentina Zoe Díaz, de 20 años, fue reconocida como la mejor jugadora joven; la australiana Jocelyn Bartram recibió el galardón a la mejor arquera; la neerlandesa Yibbi Jansen finalizó como máxima goleadora con ocho tantos; y la belga Charlotte Englebert fue elegida como la mejor jugadora del certamen.