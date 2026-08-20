Max Verstappen terminó con los rumores sobre su salida de la Fórmula 1 y renovó contrato con Red Bull hasta 2030

Max Verstappen extendió su vínculo con Red Bull hasta 2030 (@F1)

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La escudería Red Bull Racing oficializó que Max Verstappen continuará ligado al equipo hasta 2030. El acuerdo, anunciado este jueves, extiende el contrato original del piloto neerlandés, quien suma ya más de diez años en la estructura de la marca de bebidas energéticas. La noticia llega antes del que será el último Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, un escenario de fuerte significado para el múltiple campeón del mundo y sus seguidores.

El nuevo contrato refuerza la permanencia del cuatro veces campeón del mundo en la escudería austríaca y pone fin a meses de especulaciones sobre una posible salida del equipo. Según informó Red Bull Racing en su comunicado oficial, Verstappen expresó su deseo de regalar a los aficionados una “despedida especial” en Zandvoort, en alusión a la última edición de la carrera en su país natal.

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La relación entre Verstappen y Red Bull Racing comenzó en 2016, cuando el piloto debutó con la escudería en la máxima categoría del automovilismo. Vale recordar que Verstappen ya había renovado su contrato hasta 2028 poco después de conquistar su primer título mundial. El vínculo, calificado como histórico por su duración y montos económicos, según De Telegraaf, consolidó al neerlandés como el deportista mejor valorado en la historia de los Países Bajos.

Esta semana, la escudería y el piloto acordaron una extensión de dos años adicionales, que extiende el compromiso hasta el final de la temporada 2030. Aunque las partes no divulgaron detalles sobre las condiciones económicas ni sobre eventuales cláusulas de salida, el anuncio representa una señal de estabilidad y confianza mutua. “Siempre quise terminar mi carrera en Red Bull”, declaró Max.

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Durante la presente temporada, el futuro de Verstappen se convirtió en tema de debate recurrente dentro del paddock y los medios especializados. El piloto de 28 años evitó confirmar durante meses si seguiría en Red Bull Racing una vez finalizado su contrato vigente. Incluso se especuló con la posibilidad de que abandonara la Fórmula 1, una opción que el propio Max alimentó.

La Fórmula 1 anunció el nuevo contrato de Max Verstappen con Red Bull (@F1)

La especulación se intensificó cuando trascendió que el contrato anterior incluía una cláusula de rescisión que le permitía desvincularse al término de esta temporada. Finalmente, en mayo, el neerlandés despejó las dudas y aseguró que en 2027 estaría en la parrilla de la Fórmula 1, aunque sin confirmar entonces en qué equipo.

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A lo largo de la temporada 2026, Max Verstappen se ha mostrado especialmente crítico con el nuevo reglamento de la Fórmula 1, expresando su descontento de manera pública en varias ocasiones. En febrero, el piloto neerlandés advirtió que los nuevos coches no resultan divertidos de conducir y que la normativa actual lo llevó a explorar alternativas fuera de la categoría: “Para mí, un coche ganador no importa. Además, tiene que ser divertido de conducir. Creo que a estas alturas de mi carrera también estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 para divertirme”. Un mes después, Verstappen ironizó sobre la experiencia de adaptación a los nuevos autos, al comparar el simulador oficial de la F1 con el videojuego Mario Kart, y señaló que la pérdida del factor humano en favor de la gestión energética ha reducido el atractivo de la competencia: “He encontrado una solución más barata. Cambiar mi simulador con la Nintendo Switch con el Mario Kart. Se me dan bien los honguitos, pero los caparazones azules, no tanto”. Las críticas de Verstappen, centradas en la gestión de la energía y la pérdida de espectacularidad, tuvieron tal repercusión que el director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, respondió públicamente reconociendo la importancia de escuchar a los pilotos, aunque pidió cautela al considerar el impacto de sus declaraciones en la imagen de la categoría

El anuncio de la renovación, realizado a pocos días del Gran Premio de Zandvoort, representa un cierre definitivo a los rumores sobre su marcha.

“Estoy muy contento con la extensión del contrato. Tenemos a las mejores personas y estoy emocionado de seguir trabajando juntos para volver a la cima. Este sigue siendo el objetivo principal por el que todos hemos estado trabajando y seguiremos persiguiendo. Quiero agradecer a Red Bull, a Laurent y a todos en Oracle Red Bull Racing por la confianza que depositan en mí”, manifestó el neerlandés tras la firma del nuevo contrato.

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Un hombre de cabello gris y gafas, vestido con una camisa blanca, aparece en un entorno de oficina. Se le observa interactuando con una computadora y hablando a la cámara. Una lata de bebida energética Red Bull está sobre el escritorio. Una toma de pantalla muestra un borrador de correo electrónico con el remitente 'Laurent Mekies' y el asunto 'Max Resign|'. Este video parece ser un segmento de un reportaje o una declaración.

Prosiguiendo con su relato, Max añadió: “Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento muy en casa. Llegué al equipo con la esperanza de poder ganar carreras. Lo que hemos logrado juntos ha sido simplemente maravilloso, hemos compartido muchos momentos increíbles y hemos ganado cuatro campeonatos mundiales. Continuar este viaje con el mismo equipo con el que he estado toda mi carrera es realmente especial y es algo que siempre quise hacer. Trabajar con Laurent durante más de un año también ha sido genial, veo claramente la visión que tiene para el equipo. Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo y espero con ansias el próximo capítulo, luchar por más victorias y competir por campeonatos mientras continuamos forjando el futuro de este equipo. Hacer este anuncio durante el último Gran Premio en Zandvoort también es un gran momento para mí. Espero poder dar a los aficionados una despedida especial en la última carrera”.

Max Verstappen y toda una vida dentro de Red Bull (@F1)

Desde su llegada a Red Bull Racing, Verstappen ha forjado una de las trayectorias más exitosas de la Fórmula 1 reciente. Con apenas 28 años, el neerlandés acumula cuatro títulos mundiales y 71 victorias en Grandes Premios. Antes de la pausa de verano, el piloto de Limburgo se subió al podio en tres de las últimas cuatro competencias.

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La temporada actual, sin embargo, se presenta como un desafío adicional. Hasta el momento, Verstappen no ha conseguido victorias, pero el equipo confía en que la renovación sirva de estímulo para recuperar su mejor nivel. El neerlandés, por su parte, reiteró su compromiso de mantener a Red Bull Racing en la élite de la máxima categoría del automovilismo.

Laurent Mekies, director del equipo Oracle Red Bull Racing, por su parte, esbozó: “Tener a Max con nosotros y retener al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull, Oracle Red Bull Racing, así como para la F1 y el automovilismo en general. Muy pocas asociaciones en el deporte han conseguido lo que Max y este equipo. Desde el principio, Max ha encarnado todo lo que hace especial a Oracle Red Bull Racing: competitividad intransigente, determinación incansable y el coraje para desafiar lo convencional. Su impacto en nuestro equipo y en la historia del automovilismo de Red Bull ha sido transformador, y ha sido fundamental para todo lo que hemos logrado juntos. La decisión de continuar nuestro camino juntos se basa en la confianza que Max y el equipo han construido a lo largo de los años, así como en la confianza de Max en nuestra gente, nuestra cultura y nuestra visión de futuro. Forjada a través del éxito en campeonatos, batallas intensas y momentos difíciles, esta relación solo se ha fortalecido, convirtiéndose en una de las historias de éxito más grandes de la Fórmula 1. Pero no hemos terminado. Hay más carreras por ganar, más hitos por alcanzar y más historia por escribir. Juntos, continuamos elevando el listón con la misma determinación que nos llevó a la cima del deporte y una fe aún mayor en lo que podemos lograr. Mucho evolucionará mientras avanzamos, pero nuestra ambición sigue siendo la misma: unidos por una dirección, una visión, un equipo”.

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La continuidad de Verstappen representa un factor estratégico para Red Bull Racing. El piloto neerlandés no solo es la figura principal del programa deportivo, sino también un activo clave para la marca a nivel global. Su permanencia asegura estabilidad en el desarrollo técnico y deportivo del equipo, especialmente en un contexto de cambios reglamentarios previstos para las próximas temporadas.