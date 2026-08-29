Paris Jackson recuerda a Michael Jackson con dos canciones y una tierna grabación de su infancia

La portada del sencillo es una fotografía de la cantante durante su infancia. Hacia el final de la canción, Paris incluyó una grabación de voz de su padre.

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Este 29 de agosto, día en que Michael Jackson habría cumplido 68 años, su hija Paris sorprendió con el lanzamiento de un doble sencillo que carga un íntimo mensaje sobre su vínculo filial. Las canciones “The Breeze” y “Just Me and You”, escritas, producidas e interpretadas por ella misma, abordan el amor, el duelo y la presión que la joven ha sentido durante años alrededor de su relación con el fallecido artista.

Al presentar los temas en Instagram, Paris precisó el caracter personal de sus composiciones: “No es un tributo. No es una conmemoración. No es una demostración de ningún tipo. Es una carta. Es un poema de la variedad sonora. Es mi experiencia honesta, con el amor, la pérdida y las relaciones parasociales versus las personales”.

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Las dos piezas funcionan como caras opuestas de una misma conversación. “The Breeze” es la más íntima: una súplica al padre ausente, escrita en segunda persona y construida sobre versos que preguntan directamente si él puede escucharla. “¿Puedes oírme? / Estoy de rodillas / ¿Podemos hablar solo un segundo, por favor? / Solo una astilla, un pequeño pedazo de ti”, canta Paris en el estribillo.

Paris Jackson eligió compartir un fragmento inédito de audio con la voz de su padre al final de “The Breeze”. (Captura: instagram)

La canción cierra con un fragmento de audio privado en el que la voz de Michael Jackson le dice a su hija: “Te amo, Paris. ¡Te amo, Paris!”, a lo que una joven Paris responde: “Te amo”. La grabación permite escuchar durante unos instantes una memoria que pertenece al vínculo entre padre e hija y que Paris decidió incorporar a la canción.

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Por otro lado, “Just Me and You” adopta un tono más confrontacional y apunta directamente a la dinámica entre el duelo privado y la atención pública. La letra cuestiona la forma en que la vida y el legado de Michael continúan bajo el escrutinio de otras personas incluso después de su muerte: “Se alimentaron de tus huesos hasta el acto final / Te devoraron vivo / ¿Lo ves? / Incluso en la muerte, cuando ya no queda nada”.

Los versos de Paris reflejan la presión que siente por las expectativas del público sobre su vida y sus emociones.

La cantante también se refiere a las presiones que ha sentido como hija de una de las figuras más conocidas de la música. “Guardaré lo que me queda cerca del corazón / Lo retorcerán e interpretarán como algo frío y duro / Cansada de intentar reflejar lo que ellos llaman su amor, porque no es suficiente y nunca lo fue”, señala.

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El estribillo establece el límite que Paris busca poner entre su relación con Michael y la mirada de los demás: “Te veré en mis sueños / No necesitan mirar / Solo somos tú y yo / No hay necesidad de entretenerlos / No tengo nada que demostrar cuando estamos tú y yo”.

En una conversación con Zane Lowe para Apple Music, cuya versión completa se publicará el lunes 31, Paris habló sobre su proceso creativo con estas canciones.

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“Estoy muy orgullosa de este doble sencillo. Estoy muy orgullosa de mi forma de crecer como productora y como compositora, y también de decir: ‘Al diablo con las reglas. No vamos a tener un coro. No vamos a tener un puente musical’”, explicó.

“De ninguna manera siento que esto sea un mensaje completo del tipo: ‘Esto es todo lo que tengo que decir sobre esto’ Probablemente voy a guardar el resto para mí, por ahora”, agregó sobre el tema que aborda en ambos tracks.

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Paris Jackson llora frente a un micrófono mientras una mujer la consuela durante el servicio fúnebre de su padre, Michael Jackson. (Grosby)

El peso de lo que no se publica

La decisión de Paris de mantener su relación con su padre fuera de las redes sociales tiene historia. En mayo de 2026, en el podcast Trying Not to Die de Jack Osbourne, la cantante explicó por qué dejó de publicar mensajes dedicados a Michael en fechas significativas.

“Ahora estoy aprendiendo que puedo tener mi propia relación personal y tengo permitido ser reservada al respecto. Estoy en un lugar muy hermoso con mi papá y lo amo, y no es asunto de nadie y no tengo que compartirlo con nadie. Y hay mucha libertad en eso”, afirmó.

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Esa postura ya le había costado críticas. En el cumpleaños de Michael Jackson del año anterior, Paris respondió públicamente a los ataques de seguidores que la acusaban de no querer a su padre por no publicar un tributo en redes.

Paris Jackson asegura que vive un “hermoso momento” con el recuerdo de su padre (Captura de video/Hulton Archive/Barry King/Liaison)

En un video de Instagram, explicó que el propio Michael “odiaba que alguien le reconociera su cumpleaños, que le felicitaran, que lo celebraran. De hecho, no quería que ni siquiera supiéramos cuándo era su cumpleaños porque no quería que le organizáramos una fiesta”.

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“Me dicen que me mate, y básicamente miden mi amor por mi propio padre basándose en lo que publico en Instagram”, lamentó en ese entonces.