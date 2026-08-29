Los embalses del Canal de Panamá llegan a septiembre bajo presión por el déficit de lluvias

Gatún y Alhajuela almacenan el agua utilizada para el consumo humano, las operaciones del Canal y otras actividades económicas en la cuenca. (AP Foto/Matías Delacroix)

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Los principales embalses del Canal de Panamá muestran comportamientos diferentes al cierre de agosto. Mientras Alhajuela ha recuperado parte del nivel perdido durante las últimas semanas, Gatún permanece relativamente estable, pero todavía lejos de su máximo operativo, en medio de un déficit de precipitaciones que ya provocó ajustes en la vía interoceánica.

Los registros automáticos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) indicaban que, a las 6:30 a.m. del 29 de agosto, el lago Gatún se encontraba en 83.89 pies, equivalentes a 25.57 metros. Alhajuela, también conocido como Madden, marcaba 233.06 pies, unos 71.04 metros, según el portal hidrometeorológico del Canal.

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El nivel máximo operativo de Gatún se sitúa en 87.50 pies, equivalentes a 26.67 metros, por lo que el embalse se encontraba 3.61 pies por debajo de ese límite. En el caso de Alhajuela, el máximo operativo alcanza 252 pies o 76.81 metros, una diferencia de 18.94 pies frente al registro más reciente.

Estas comparaciones se refieren a la elevación del agua y no representan directamente el porcentaje de capacidad almacenada. La cantidad disponible depende de otros factores, como la superficie inundada, la profundidad y el volumen utilizable. Los máximos operativos también funcionan como límites de seguridad para ordenar vertidos preventivos cuando las lluvias elevan demasiado los reservorios.

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Gatún registró 83.89 pies al cierre de agosto, 3.61 pies por debajo de su nivel máximo operativo de 87.50 pies. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Durante el último mes, Gatún se mantuvo alrededor de los 84 pies, con fluctuaciones moderadas. Alhajuela mostró una recuperación más clara al pasar de niveles cercanos a 226 pies al finalizar julio hasta superar los 233 pies en agosto, favorecido por las precipitaciones recibidas en su subcuenca.

La propia plataforma advierte que los registros más recientes son generados automáticamente y todavía no han sido revisados por especialistas de la Sección de Meteorología e Hidrología. Por ello, deben considerarse datos preliminares, aunque permiten observar la tendencia general de ambos embalses y su respuesta ante las lluvias.

El comportamiento climático de 2026 ha sido irregular. La cuenca pasó de una temporada seca con lluvias superiores a lo normal a una estación lluviosa con acumulados inferiores a los previstos. Desde mayo comenzó a profundizarse el déficit, reduciendo también los aportes de los ríos hacia los lagos.

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Entre mayo y agosto, la precipitación acumulada en la Cuenca Hidrográfica del Canal estuvo 34% por debajo del promedio histórico, mientras las entradas de agua registraron un déficit mayor, cercano al 44%. La diferencia evidencia que no toda la lluvia se transforma inmediatamente en almacenamiento, debido a su intensidad, distribución y localización.

El Canal reducirá su capacidad de 38 a 34 tránsitos diarios desde el 4 de septiembre y posteriormente a 32 cupos. (AP Foto/Matías Delacroix)

La situación ya tuvo consecuencias operativas. Aunque el Canal venía ofreciendo 38 tránsitos diarios durante 2026, desde el 4 de septiembre la disponibilidad se reducirá a 34 cupos: nueve para las esclusas neopanamax y 25 para las panamax. Será la segunda reducción por razones hídricas en su historia.

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El ajuste se profundizará desde el 15 de septiembre, cuando los cupos de las esclusas panamax disminuirán de 25 a 23. De esa forma, la capacidad total quedará en 32 tránsitos diarios, seis menos que los ofrecidos anteriormente, mientras se mantienen nueve espacios para buques neopanamax.

La ACP también modificó las restricciones de calado. El límite de 48 pies para los buques neopanamax continuará el 2 de septiembre, mientras el descenso posterior hasta 47.5 pies fue aplazado para el 1 de octubre. Las fechas podrían revisarse nuevamente según el nivel proyectado de Gatún y las precipitaciones.

Las perspectivas para los próximos meses mantienen elevada la incertidumbre. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirmó que El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico tropical y estimó una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno boreales de 2026-2027.

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Las lluvias de los próximos meses serán determinantes para recuperar las reservas antes del inicio de la estación seca de 2027. REUTERS/Enea Lebrun

En Panamá, un episodio intenso de El Niño suele relacionarse con menores precipitaciones en la vertiente del Pacífico, aunque sus efectos pueden variar y no impiden aguaceros puntuales. Para los embalses, el factor determinante será el volumen acumulado sobre la cuenca durante septiembre, octubre y noviembre.

Esos meses concentran buena parte del agua requerida para llenar los reservorios antes de la estación seca. Si las precipitaciones continúan por debajo del promedio, Gatún podría comenzar 2027 con reservas limitadas, aumentando el riesgo de nuevas reducciones de tránsito o restricciones de calado.

La recuperación de Alhajuela representa un alivio parcial, pero no elimina la presión hídrica. El escenario dependerá de que las lluvias restantes sostengan ese aumento y permitan recuperar Gatún antes de diciembre. Por ahora, el Canal conserva agua anticipadamente para atender la navegación y el consumo humano.

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