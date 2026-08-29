República Dominicana

Dominicano es extraditado por cargos de asesinato en Nueva York

La entrega se ejecutó tras completarse los trámites judiciales en República Dominicana y por una petición formal de autoridades estadounidenses, que lo requieren ante el tribunal supremo del condado de Nueva York

Primer plano de esposas de acero inoxidable sobre metal. Al fondo borroso, un aeropuerto con un avión y banderas de República Dominicana y Estados Unidos al amanecer.
La DNCD informó la extradición de Mario Jáquez a Estados Unidos por una causa de asesinato en segundo grado en el condado de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó sobre la extradición de Mario Jáquez a Estados Unidos, donde es requerido por un tribunal del condado de Nueva York en relación con acusaciones de asesinato en segundo grado. En los registros también figura como Mario Elvin Jáquez y Mario Elvin Fernández Ureña. La extradición, autorizada mediante el decreto 542-26, se concretó tras completarse los trámites judiciales en República Dominicana y responde a una solicitud formal de las autoridades estadounidenses.

La captura de Jáquez se produjo en julio, durante una operación de inteligencia desplegada por equipos especiales de la DNCD. El arresto tuvo lugar en la calle principal de Los Montones, San José de las Matas, provincia Santiago, donde los agentes lograron localizarlo tras un seguimiento específico. Luego de la aprehensión, las autoridades locales activaron los procedimientos jurídicos necesarios para dar curso a la extradición, ajustándose a los protocolos que demandan este tipo de procesos internacionales.

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Según indicó Diario Libre, tras la detención, las autoridades dominicanas avanzaron con las diligencias judiciales requeridas para formalizar la entrega a Estados Unidos. Como parte del operativo, unidades especiales trasladaron a Jáquez hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG). En ese recinto, oficiales estadounidenses recibieron la custodia del extraditado, siguiendo las pautas de seguridad y cooperación establecidas entre ambos países.

En la operación participaron la Procuraduría General de la República (PGR), la DNCD y agentes de los U.S. Marshals, dentro de los esquemas habituales de cooperación jurídica entre República Dominicana y Estados Unidos. La solicitud de extradición responde a las acusaciones que enfrenta Jáquez ante el tribunal supremo del condado de Nueva York. El proceso incluyó la revisión de documentación, cumplimiento de trámites legales y la coordinación entre las entidades involucradas para asegurar una entrega conforme a las normativas vigentes.

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Las autoridades trasladaron a Mario Jáquez al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde oficiales de Estados Unidos recibieron la custodia del extraditado. (EFE/ Rodrigo Sura/ ARCHIVO)
Las autoridades trasladaron a Mario Jáquez al Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde oficiales de Estados Unidos recibieron la custodia del extraditado. (EFE/ Rodrigo Sura/ ARCHIVO)

Cooperación judicial y otros casos recientes de extradición

La extradición de ciudadanos dominicanos a Estados Unidos ha seguido los mecanismos de colaboración establecidos entre ambos países para casos penales. En otro caso, el 10 de agosto se dispuso la extradición de Mario Juan García, conforme al decreto 543-26, requerido por autoridades judiciales de Connecticut. García enfrenta cargos por agresión sexual en segundo grado, poner en riesgo a un menor y promover la participación de un menor en una representación obscena, según la acusación presentada en el Tribunal Superior del Estado de Connecticut.

De acuerdo con información publicada por Diario Libre, la decisión sobre García fue adoptada tras la presentación del caso policial número 2405010020 y una solicitud formal realizada el 25 de julio de 2025 ante las autoridades estadounidenses. Las autoridades dominicanas señalaron que estos procedimientos buscan asegurar que los acusados respondan ante la justicia estadounidense conforme a las garantías del debido proceso, destacando la importancia de la cooperación internacional en materia penal.

Las entregas de ciudadanos dominicanos a instancias judiciales de Estados Unidos forman parte de los acuerdos bilaterales en vigor, que contemplan mecanismos específicos para la tramitación de extradiciones, tanto en materia penal como en otros ámbitos jurídicos. Las autoridades dominicanas subrayan que estos procedimientos se realizan garantizando el respeto a los derechos de las personas involucradas y en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país.

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