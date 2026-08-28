Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Bye Bye Bonnie presenta su tráiler.

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Raw Fury anunció Bye Bye Bonnie, el nuevo juego del estudio español Brainwash Gang, durante el Future Games Show de gamescom 2026. Se trata de una aventura cooperativa para hasta cuatro jugadores, disponible tanto en modalidad local como online, que llegará a PC en una fecha todavía no determinada. Su principal particularidad es Bonnie, una enorme calavera parlante cuyos controles deben manejarse en equipo para atravesar un páramo post apocalíptico.

Una familia separada en un páramo distópico

La historia comienza con la desaparición de una madre que se lleva consigo a casi todos sus hijos. Atrás deja una nota, sus canciones y una enorme torre visible en el horizonte. Los protagonistas supervivientes salen a buscarla y también intentan localizar a sus hermanos, pero su medio de transporte dista mucho de ser convencional: viajan dentro de Bonnie, una calavera que habla y funciona como una peculiar casa rodante.

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Brainwash Gang describe el escenario como un mundo post apocalíptico melancólico y extraño. El primer tráiler muestra una dirección artística dibujada a mano, colores intensos y una estética definida como toy-punk, con construcciones improvisadas, mecanismos de gran tamaño y objetos que parecen ensamblados a partir de juguetes y restos de maquinaria.

El estudio ya trabajó con escenarios hostiles y una presentación artesanal en Laika: Aged Through Blood, mientras que Friends vs Friends exploró partidas competitivas entre varios usuarios. Bye Bye Bonnie toma otra dirección: la cooperación es el centro de la experiencia y el avance depende de que el grupo pueda coordinar tareas dentro y fuera de la calavera.

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La búsqueda lleva a los personajes hacia la torre que domina el horizonte. Durante el recorrido podrán ayudar a distintos habitantes, descubrir secretos y encontrar canciones coleccionables. Esas piezas musicales tendrán una función narrativa: revelarán información sobre el mundo fracturado, la familia desaparecida y el camino que deben seguir los protagonistas.

Cómo se controla la calavera parlante

Los personajes pueden introducirse en Bonnie y ocupar una consola central con botones, palancas y habilidades repartidas. Cada participante queda a cargo de una parte del sistema, por lo que el grupo necesita comunicarse para determinar la potencia, la distancia y la trayectoria de cada movimiento.

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El desplazamiento tiene una lógica cercana a la de un juego de golf. Los jugadores preparan el lanzamiento y envían la calavera a través del escenario, pero deben calcular el impulso para evitar obstáculos, superar desniveles y llegar al punto deseado. Los desafíos basados en físicas usan reglas como el peso, la velocidad y la gravedad para determinar cómo reaccionan Bonnie y los elementos del entorno.

Este sistema puede jugarse con hasta cuatro personas de manera local u online. La propuesta distribuye los controles entre los integrantes del equipo en lugar de entregar el manejo completo a un único usuario. Una activación tardía, una potencia mal calculada o una trayectoria equivocada pueden hacer que el vehículo termine lejos de su objetivo.

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La calavera no limita todo el movimiento. Los protagonistas pueden abandonarla y continuar a pie, momento en el que Bye Bye Bonnie adopta una estructura más cercana a los juegos de plataformas tradicionales. Esas secciones incluyen recursos para recoger, puzles integrados en los escenarios y enfrentamientos contra criaturas llamadas mariposas robacalaveras.

La alternancia entre los lanzamientos de Bonnie y la exploración a pie permite que el grupo cambie de tareas durante el viaje. También obliga a observar cada zona antes de actuar: algunos obstáculos necesitarán precisión desde la consola, mientras que otros requerirán que los personajes salgan, recorran el terreno y manipulen elementos del escenario.

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Bye Bye Bonnie, de Brainwash Gang

Biomas, mejoras y desafíos físicos

El páramo estará dividido en más de cuatro biomas. Entre los lugares mostrados y descritos aparecen construcciones inspiradas en máquinas de pinball, trampas acuáticas anti gravitatorias y mazmorras capaces de alterar las leyes de la física. Cada región modificará las condiciones de desplazamiento y exigirá ajustar los lanzamientos de la calavera.

Los escenarios también esconderán recursos, objetos cosméticos y secretos. Los cosméticos permitirán modificar la apariencia de los personajes o de sus elementos, mientras que las canciones coleccionables aportarán nuevas pistas sobre la trama. La exploración tendrá así recompensas jugables y narrativas, más allá de encontrar el camino hacia la siguiente zona.

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Bonnie recibirá habilidades y mejoras a medida que avance la partida. Entre las opciones confirmadas figura un paracaídas, que puede cambiar la forma de aterrizar después de un lanzamiento, y poderes capaces de manipular el espacio. Estas herramientas servirán para acceder a nuevos sectores y responder a obstáculos que no podrán superarse con el impulso básico.

Brainwash Gang todavía no detalló cuántas personas serán necesarias como mínimo, la duración de la campaña ni los requisitos de la versión para PC. Tampoco anunció ediciones para consolas. Por ahora, Bye Bye Bonnie está confirmado únicamente para computadoras y continúa en desarrollo sin una ventana aproximada de lanzamiento.

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