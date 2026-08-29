Guatemala extradito a tres reos a Estados Unidos señalados de tráfico de droga y delitos sexuales

Guatemala extraditó a Estados Unidos a Sergio Abisai Chacón Aldana, Juan José Cordón Salas y Hugo Francisco Sandoval Yanes. (Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala)

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Guatemala extraditó el viernes a tres privados de libertad a Estados Unidos: Sergio Abisai Chacón Aldana y Juan José Cordón Salas, acusados de narcotráfico, y Hugo Francisco Sandoval Yanes, requerido por cargos de abuso de menores y violación. Los traslados se realizaron después de que concluyeran los procedimientos de extradición en el país y elevaron a cinco el total de personas entregadas esta semana a la justicia estadounidense.

Dos de los extraditados fueron llevados a la Fuerza Aérea Guatemalteca en la zona 13 capitalina, mientras que el tercero fue trasladado al Aeropuerto Internacional La Aurora. Según el Sistema Penitenciario, los operativos estuvieron a cargo de guardias del Grupo Élite y contaron con apoyo de equipos de la Policía Nacional Civil.

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El dato central de la jornada es que el Sistema Penitenciario concretó la entrega de dos hombres requeridos por delitos vinculados al tráfico de drogas y de un tercero reclamado por un caso sexual en Estados Unidos. Con estos movimientos, la autoridad penitenciaria reportó cinco traslados con fines de extradición en la presente semana.

Guatemala extraditó a Estados Unidos a Sergio Abisai Chacón Aldana, Juan José Cordón Salas y Hugo Francisco Sandoval Yanes. (Dirección del Sistema Penitenciario de Guatemala)

Sergio Chacón fue capturado en Petén y era señalado por vínculos con Los Lorenzana

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, Sergio Abisaí Chacón Aldana, alias “Chejo”, fue capturado el 21 de marzo de 2026 por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. El operativo se desarrolló en la ruta hacia la carretera de El Chal, en Petén.

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Durante su detención, las fuerzas de seguridad le incautaron un vehículo y un teléfono celular, que serían analizados dentro de la investigación. El ministerio sostuvo que Chacón Aldana era requerido por la justicia estadounidense por delitos vinculados al narcotráfico.

La misma cartera indicó que alias “Chejo” habría mantenido vínculos con la estructura criminal “Los Lorenzana”, señalada por actividades de tráfico de drogas en Guatemala. También informó que es cónyuge de Ingrid Felipa Lorenzana Alvarenga, hija de Waldemar Lorenzana Cordón.

Chacón Aldana ocupó el cargo de concejal segundo de la municipalidad de Huité, Zacapa, entre 2013 y 2014. En otra línea de la causa, el Sistema Penitenciario lo incluyó entre los dos internos enviados a la FAG para continuar su extradición por narcotráfico.

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Guatemala extraditó a Estados Unidos a Sergio Abisai Chacón Aldana, Juan José Cordón Salas y Hugo Francisco Sandoval Yanes. (Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala)

Juan José Cordón Salas era requerido por una corte del sur de Florida

El Ministerio Público informó el 7 de junio de 2024 sobre la aprehensión con fines de extradición de Juan José Cordón Salas, también conocido como “Tartajo”. La orden respondía a un requerimiento para que compareciera a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Según el MP, Cordón Salas está acusado de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento, intención y causa razonable para creer que sería importada ilegalmente hacia Estados Unidos. La investigación citada por esa institución identificó a un grupo de traficantes guatemaltecos que había desarrollado fuentes de suministro en Colombia.

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Esa pesquisa describió una estructura en la que algunos integrantes actuaban como coordinadores de transporte, inversionistas e intermediarios entre proveedores y grandes compradores de cocaína. De acuerdo con el expediente referido por el Ministerio Público, Cordón Salas había sido identificado desde aproximadamente 2002 y habría trabajado para traficantes de alto nivel como enlace entre proveedores hondureños y compradores guatemaltecos para grandes cargamentos.

Hugo Francisco Sandoval Yanes era el extraditable número 13 de 2026

En el caso de Hugo Francisco Sandoval Yanes, alias “Fran” y “Frank”, el Ministerio Público informó el 24 de febrero de 2026 que coordinó su aprehensión con fines de extradición. En ese momento lo identificó como el extraditable número 13 de 2026.

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El MP señaló que era requerido por el Gobierno de Estados Unidos en virtud del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Guatemala por su posible participación en el delito de violación. En la información oficial de la jornada, el Sistema Penitenciario indicó que su entrega se efectuó por un caso relacionado con abuso de menores.

La aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, que dispuso la detención provisional del requerido. Su traslado se hizo por el Aeropuerto Internacional La Aurora.

En los otros procedimientos de la semana también fueron entregados a Estados Unidos Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín”, y Wender Rolando Equizabal Gálvez, conocido como “Flaco” y “Eguizabal Gálvez”. Ambos eran requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína destinada al mercado estadounidense.

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Según el Ministerio Público, la organización atribuida a Romero Mora operó al menos desde 2013 hasta julio de 2021 y trasladaba droga desde Sudamérica y Centroamérica hacia Norteamérica, además de repatriar ganancias ilícitas desde México y Estados Unidos a Guatemala. En el caso de Equizabal Gálvez, las pesquisas sostienen que fue uno de los líderes y organizadores de la estructura en Guatemala y que esa red operó al menos entre 2008 y 2024.