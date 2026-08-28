Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Joe & Mac Retro Collection presenta su tráiler.

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Red Art Games anunció que Joe & Mac Retro Collection se lanzará en formato digital el 29 de octubre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. Desarrollada por Red Art Studios, la compilación reúne tres plataformas de 16 bits creados originalmente por Data East y agrega rebobinado, estados de guardado, cooperativo local y un nuevo modo dedicado a los jefes.

Tres aventuras de la etapa de 16 bits

La selección abarca los tres títulos de la franquicia Tatakae Genshijin publicados para Super Nintendo Entertainment System entre 1991 y 1995. Incluye las versiones occidentales y las ediciones japonesas sin censura, una diferencia relevante en el caso del primer juego debido a los cambios aplicados durante su lanzamiento fuera de Japón.

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Joe & Mac: Caveman Ninja es la adaptación para SNES del arcade que inició la serie. La aventura sigue a Joe y Mac a través de 12 niveles poblados por cavernícolas, dinosaurios y criaturas gigantes. Los protagonistas utilizan herramientas y armas prehistóricas, junto con otros objetos que se alejan deliberadamente de la precisión histórica.

Congo’s Caper es un título derivado protagonizado por Congo, un joven mitad humano y mitad mono. Su objetivo es rescatar a su pareja de un demonio mientras atraviesa 35 niveles de desplazamiento lateral. Aunque comparte estilo visual y estructura con las aventuras principales, cambia a los protagonistas y desarrolla una historia independiente.

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El tercer juego es Joe & Mac 2: Lost in the Tropics, también conocido como Joe & Mac: Lost in the Tropics. La secuela incorpora nuevas armas y elementos ligeros de rol: el jugador puede cortejar a un personaje, casarse y tener un hijo. La campaña también lleva a Joe y Mac a proteger la aldea Tiki mientras combaten enemigos prehistóricos.

Rebobinado, guardado libre y cooperativo

Los juegos conservarán su diseño original, pero recibirán herramientas destinadas a reducir algunas de las barreras propias de los plataformas de los años 90. Los estados de guardado permitirán registrar el progreso en cualquier momento, sin depender de los puntos previstos originalmente por cada título.

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La función de rebobinado permitirá retroceder unos segundos después de fallar un salto, recibir daño o perder una vida. Es una herramienta frecuente en recopilaciones retro porque permite corregir errores sin reiniciar una sección completa, algo especialmente útil en juegos diseñados alrededor de la dificultad y la repetición de los arcades.

La presentación podrá modificarse con relaciones de aspecto personalizables, diferentes marcos y un filtro CRT opcional. CRT es la sigla utilizada para los antiguos televisores de tubo de rayos catódicos; el filtro imita sus líneas de exploración y la apariencia suavizada que tenían los gráficos de baja resolución en esas pantallas.

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La principal incorporación jugable será el modo Boss Rush, un desafío que encadena a los jefes de los tres títulos y registra cuánto tarda el jugador en derrotarlos. Este contenido fue creado para la recopilación y se suma a las campañas originales.

La colección también mantendrá el cooperativo local para dos personas en la misma pantalla. La lista detallada de funciones limita esta opción a Joe & Mac: Caveman Ninja y Joe & Mac 2: Lost in the Tropics. Cada participante dispone de su propia barra de salud, mientras que los alimentos que recuperan energía deben repartirse durante el recorrido.

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Joe & Mac Retro Collection, de Red Art Games

Ediciones físicas y juegos que quedaron afuera

Red Art Games prepara ediciones físicas estándar, Deluxe y Rock para PlayStation 5 y Nintendo Switch. Estas versiones no acompañarán el estreno digital: su lanzamiento está previsto para principios de 2027. Hasta el momento no fueron anunciadas copias físicas para Xbox Series ni Nintendo Switch 2.

El proyecto había sido presentado inicialmente con una ventana de lanzamiento en 2025 y una campaña de Kickstarter programada para el 10 de junio. Esa campaña contemplaba copias físicas limitadas y objetos coleccionables para los patrocinadores, mientras que el calendario más reciente fija el estreno digital para octubre y traslada las ediciones comerciales en caja a 2027.

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El contenido se concentra exclusivamente en las tres entregas de SNES. Por esa razón quedan afuera el arcade original, su continuación Joe & Mac Returns y las adaptaciones realizadas para NES y Game Boy. El primer arcade, Returns y el remake más reciente se venden por separado en Steam.

Tampoco es la primera vez que estos tres juegos de SNES aparecen juntos en formato físico: Retro-Bit publicó una recopilación comparable en 2012. La nueva edición se diferencia por sus versiones japonesas, las herramientas de accesibilidad, el modo Boss Rush y su llegada a plataformas actuales, aunque las copias físicas seguirán restringidas a PlayStation 5 y Nintendo Switch cuando se publiquen a principios de 2027.

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