Los detalles del contrato “2030″ que firmó Charles Leclerc para seguir en Ferrari: el histórico récord que podría superar en la F1

Charles Leclerc firmó un contrato multianual con Ferrari

El piloto monegasco Charles Leclerc seguirá formando parte de la Scuderia Ferrari durante las próximas temporadas tras firmar un nuevo contrato con la escudería italiana, según informó este miércoles el equipo de Maranello. El anuncio se produce pocos días antes del Gran Premio de Mónaco, la carrera de casa para Leclerc, quien ha sido parte del equipo principal desde 2019 y es actualmente el segundo piloto con más carreras en la historia de Ferrari, solo superado por Michael Schumacher.

Ferrari detalló en su comunicado que la renovación de Leclerc responde a una relación forjada desde los inicios de la trayectoria del piloto. Leclerc ingresó en la Academia de Pilotos de Ferrari en 2016, antes de su debut en la Fórmula 1 con Sauber en 2018, y posteriormente fue promovido al equipo principal, donde se consolidó como una figura central. Desde entonces, ha conseguido ocho victorias en Grandes Premios y se ubicó en el segundo puesto del Campeonato del Mundo en 2022.

PUBLICIDAD

“No podría estar más feliz de continuar este camino con Ferrari. Para mí siempre ha sido mucho más que un simple equipo. Es al que he querido pertenecer y del que he soñado con formar parte desde que era niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia”, expresó Leclerc en declaraciones difundidas por la escudería. El piloto subrayó que la relación con Ferrari ha atravesado momentos de éxito y desafíos, fortaleciendo su compromiso con el objetivo deportivo compartido: “Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo en este equipo más que nunca. Estoy profundamente agradecido de que sigamos trabajando codo con codo para lograr nuestro objetivo común de traer el Campeonato del Mundo de vuelta a Maranello”.

Según indicó el medio especializadoo The Race, el monegasco tenía un contrato firmado con el equipo italiano hasta 2029, por lo que la renovación es una extensión que prolongará el vínculo más allá de la década del 2030 entre las partes. De esta manera, y si Leclerc se mantiene en Ferrari, superaría el récord histórico de presencia que tiene Schumy con la icónica escuería de F1.

PUBLICIDAD

El alemán, siete veces campeón de Máxima y cinco de estos títulos con la casa de Maranello, corrió 180 Grandes Premios en la estructura. Por su parte, Charles ya suma 155 apariciones con el buzo antiflama rojo.

El piloto Charles Leclerc sonríe mientras Ferrari anuncia su renovación de contrato multianual, asegurando su futuro con el equipo de Fórmula 1. (Instagram)

A comienzos del año, el medio RacingNews365 brindó detalles de los contratos de los pilotos de la F1 para este 2026 y Leclerc está entre los cinco primeros en el ranking de salarios con un ingreso de 34 millones de dólares, mismo sueldo de George Russell en Mercedes, pero por debajo de los USD 70 millones que obtiene Max Verstappen y los 60.000.000 de dólares de su compañero Lewis Hamilton.

PUBLICIDAD

En la presente temporada, marcada por el dominio de Mercedes, que ha ganado todas las carreras disputadas hasta el momento, Leclerc ocupa la tercera posición en el campeonato con 75 puntos, a 56 del líder, el italiano Kimi Antonelli. Sus mejores resultados de la actual campaña incluyen dos terceros puestos en Australia y Japón, y un segundo lugar en la carrera Sprint de China.

“Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca doy por sentada. Seguiré dando absolutamente todo de mí para devolver a este equipo al lugar que le corresponde, en lo más alto, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el alma de esta Scuderia”, afirmó Leclerc. Con esta renovación, el piloto monegasco refuerza su papel como uno de los referentes del equipo y de la parrilla de la Fórmula 1.

PUBLICIDAD

Fred Vasseur, director de Ferrari, destacó la naturalidad del nuevo acuerdo con Leclerc, quien, según el dirigente francés, forma parte de la familia Ferrari desde hace años. “A lo largo de estas temporadas le hemos visto crecer, hasta convertirse no solo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona totalmente integrada al equipo y a todo lo que representa Ferrari”, sostuvo Vasseur. El directivo remarcó la determinación y el compromiso diario de Leclerc dentro y fuera del circuito, así como la relevancia del vínculo emocional que el piloto mantiene con la escudería.

Leclerc continuará vistiendo los colores de Ferrari tras su renovación (Reuters)

El comunicado de Ferrari no especifica la duración exacta del nuevo contrato, aunque sí destaca que el objetivo central del proyecto es “seguir construyendo una etapa de éxitos en el campeonato” junto a Leclerc. Tanto el piloto como la escudería coinciden en la importancia de devolver el título mundial a Maranello, un reto que ambos consideran prioritario.

PUBLICIDAD

Desde su llegada a la Fórmula 1 de la mano de Ferrari en 2019, Leclerc se ha consolidado como uno de los protagonistas de la categoría y ha acumulado, además de victorias, numerosas pole positions, situándose solo por detrás de Schumacher en la historia del equipo en este apartado. Ferrari subrayó que la pasión de los tifosi y la historia del equipo representan una motivación especial para el piloto, quien asume la renovación como un paso natural en su carrera.