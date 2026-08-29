Teleshow

Moria Casán le dedicó una ovación a Georgina Barbarossa luego de la función: “Nunca te dejé de querer”

La conductora de Telefe llegó sin previo aviso al Metropolitan, donde La One, protagonista de Cuestión de Género, la presentó ante el público con una declaración que emocionó a toda la sala y coronó los últimos reencuentros

Lla visita de Georgina Barbarossa al Teatro Metropolitan, donde actúa Moria Casán en la obra "Cuestión de género".
Guardar

Georgina Barbarossa se presentó por sorpresa en el Teatro Metropolitan para ver a Moria Casán en Cuestión de Género, y la One paró los saludos luego de la función para presentarla ante el público. “No hay nada más hermoso que poder recomponer una amistad hermosa que estaba ahí medio peladita. Nunca te dejé de querer, mi amor”, dijo Casán desde el escenario, mientras la sala respondía con aplausos y vítores. Desde su butaca, Barbarossa devolvió: “Yo tampoco”. El gesto cerró, esta vez desde las tablas, un reencuentro que había comenzado tres meses atrás en los Premios Martín Fierro 2026.

Moria señaló a su amiga entre el público. “Me llamó hoy: ‘¿Tenés entrada?’. Dije: ‘Venite ya’”, relató desde el escenario, antes de presentarla con aplausos. “Estas cosas que resultan sin gracia resultan hermosas”, agregó Casán. La obra que las reunió, protagonizada por Casán junto al actor Jorge Marrale, transcurre en el Metropolitan y gira en torno a los vínculos entre hombres y mujeres, un marco que no pudo ser más apropiado para el momento.

PUBLICIDAD

Moria Casán y Georgina Barbarossa
Moria Casán y Georgina Barbarossa

La historia entre ambas viene de lejos. Moria y Georgina fueron amigas durante décadas y compartieron los pasillos, los camarines y los escándalos de la televisión argentina. La amistad se quebró alrededor del año 2000 por una acumulación de roces que tardaron 26 años en saldarse. Uno de los detonantes fue que Barbarossa invitó a su programa al entonces ex de Casán, Luis Vadalá, acompañado de su nueva pareja. “Que fuera con la novia a tu living, que habías estado en mi casa y todo, obvio, me sentí rara”, reconoció Moria en su momento. A eso se sumaron comentarios cruzados sobre la hija de la One, Sofía Gala Castiglione, y lo que Georgina interpretó como una insinuación de Casán sobre el consumo de drogas de su fallecido marido, Miguel Ángel “el Vasco” Lecuna, asesinado en 2001. Moria negó ese último punto con firmeza: “No dije nunca que tomaba merca”.

El deshielo llegó el lunes 18 de mayo de 2026, durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro. En plena gala, Casán se acercó a Barbarossa, le pidió perdón al oído y le dijo: “Te quiero y te honro”. El abrazo ante las cámaras fue la primera postal pública de la reconciliación. Tres días después, el jueves 21 de mayo, ambas protagonizaron un dúplex en vivo entre La mañana con Moria por eltrece y A la Barbarossa por Telefe, donde pusieron palabras a lo que el abrazo había dejado en silencio.

PUBLICIDAD

Moria Casán y Georgina Barbarossa
Moria Casán y Georgina Barbarossa

En esa transmisión, Moria fue la primera en abrir el corazón: “Nos separa una pantalla y nos une nuestra historia. Me da mucha felicidad este reencuentro”, afirmó. Georgina explicó que la iniciativa del dúplex había sido suya y que la urgencia de hablar nacía de un contexto más amplio: “En este momento, donde hay una grieta tan espantosa y donde la gente no se habla, poder hablarnos…”, planteó. Moria cerró el argumento con su estilo inconfundible: “La grieta no tiene por qué existir. La grieta entre las piernas solamente”, remató, y desató carcajadas en ambos estudios.

El momento más emotivo llegó cuando Casán reconoció que había dejado el orgullo de lado al ver a su amiga en los Martín Fierro. “Lo único que sentí absolutamente fue abrazarte. Abrazarte y decirte lo que te dije, pero absolutamente genuino, sin postura”, confesó, de acuerdo con lo publicado por Infobae. Y agregó la frase que Barbarossa recibió entre lágrimas: “Nunca te dejé de querer”. Georgina respondió: “Cuando la amistad está atravesada por el humor, ¡lo que nosotros nos reímos, gorda!, no existe”.

La noche terminó en un restaurante italiano: Moria Casán, Georgina Barbarossa, Ale Benevento —representante de la conductora— y Dante Della Paolera, nieto de La One, pusieron el broche de oro a un reencuentro que ya es historia del espectáculo argentino
La noche terminó en un restaurante italiano: Moria Casán, Georgina Barbarossa, Ale Benevento —representante de la conductora— y Dante Della Paolera, nieto de La One, pusieron el broche de oro a un reencuentro que ya es historia del espectáculo argentino

La visita al Metropolitan fue el siguiente capítulo de esa historia que se escribe de a poco. Una llamada de último momento, una entrada conseguida sobre la hora y una presentación desde el escenario bastaron para que la sala entera fuera testigo de que la amistad entre las dos figuras sigue en pie. La noche no terminó con el telón. Tras la función, Barbarossa se fotografió junto a Marrale entre bambalinas, y después las amigas se fueron a cenar a un conocido restaurante italiano. Las imágenes que Georgina compartió en sus redes mostraron una mesa de cuatro: ella, Moria, la representante de la conductora de A la Barbarossa, Ale Benevento, y Dante, el nieto de Moria Casán. “Súper noche por fin viendo a @moria_laone brillar en el escenario”, escribió Barbarossa en sus historias de Instagram. Cuestión de Género continúa su temporada en el Metropolitan con Casán y Marrale como protagonistas, en un momento en que Moria vive un pico de visibilidad por el estreno de Moria, la serie biográfica de Netflix que la tiene como protagonista de la conversación cultural.

Temas Relacionados

Moria CasánGeorgina BarbarossaPremios Martín FierroTeatro Metropólitan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flor Vigna rompió en llanto en La Casa de los Famosos México y reveló su mayor miedo sobre sus padres

En una semana complicada en la convivencia en el reality, la actriz argentina recordó su infancia y no pudo evitar las lágrimas

Flor Vigna rompió en llanto en La Casa de los Famosos México y reveló su mayor miedo sobre sus padres

El pedido de oración de Macarena Paz por la salud de su hija Abril: “Una esperanza se asoma”

La actriz hizo pública su expectativa ante la próxima consulta médica para la niña de cuatro años, que fue diagnosticada desde su nacimiento con el síndrome de Charge

El pedido de oración de Macarena Paz por la salud de su hija Abril: “Una esperanza se asoma”

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

El creador de Sábados Circulares falleció el 29 de agosto de 2011, a los 80 años de edad, después de haber saboreado el éxito y el fracaso

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

Walter Quiroz, el actor que se alejó siete años para reencontrarse y hoy revela un abuso que finalmente pudo sanar

La muerte de sus padres, un maestro budista, una herida de la infancia y los años de silencio, en una íntima y descarnada charla con Teleshow mientras espera el estreno de La Ratonera

Walter Quiroz, el actor que se alejó siete años para reencontrarse y hoy revela un abuso que finalmente pudo sanar

Del vértigo del escenario a la ternura de un clásico: la apuesta de Alan Madanes en “Los ojos del perro siberiano”

En diálogo exclusivo con Teleshow, el actor y músico abre su universo creativo, habla del proceso detrás de la obra y de la huella que quiere dejar en el teatro musical argentino

Del vértigo del escenario a la ternura de un clásico: la apuesta de Alan Madanes en “Los ojos del perro siberiano”

AMÉRICA

Hija y yerno de alias "Macho Coca" pasarán un año en prisión en Costa Rica por caso Leviatán

Hija y yerno de alias "Macho Coca" pasarán un año en prisión en Costa Rica por caso Leviatán

Guatemala extradito a tres reos a Estados Unidos señalados de tráfico de droga y delitos sexuales

El Salvador reabre la carretera de Los Chorros tras retirar toneladas de roca y restablece el paso a 60 mil vehículos

Los embalses del Canal de Panamá llegan a septiembre bajo presión por el déficit de lluvias

Dominicano es extraditado por cargos de asesinato en Nueva York

MALDITOS NERDS

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Poppy Playtime cambia de perspectiva con el cooperativo Escape from Playtime

Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

DEPORTES

Así están las tablas del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Así están las tablas del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Rosario Central recibe a Gimnasa La Plata por la fecha 7 del Torneo Clausura en busca de ser líder de la Zona B

Los Pumas se enfrentan con Australia en Jujuy

La intimidad de los festejos de Las Leonas con una premonitoria canción que inventaron antes del Mundial: “La tercera poder levantar”

Provocadora celebración de las jugadoras de Bélgica con Las Leonas tras la polémica con Países Bajos en semifinales del Mundial de hockey