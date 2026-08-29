Moria Casán le dedicó una ovación a Georgina Barbarossa luego de la función: “Nunca te dejé de querer”

Lla visita de Georgina Barbarossa al Teatro Metropolitan, donde actúa Moria Casán en la obra "Cuestión de género".

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Georgina Barbarossa se presentó por sorpresa en el Teatro Metropolitan para ver a Moria Casán en Cuestión de Género, y la One paró los saludos luego de la función para presentarla ante el público. “No hay nada más hermoso que poder recomponer una amistad hermosa que estaba ahí medio peladita. Nunca te dejé de querer, mi amor”, dijo Casán desde el escenario, mientras la sala respondía con aplausos y vítores. Desde su butaca, Barbarossa devolvió: “Yo tampoco”. El gesto cerró, esta vez desde las tablas, un reencuentro que había comenzado tres meses atrás en los Premios Martín Fierro 2026.

Moria señaló a su amiga entre el público. “Me llamó hoy: ‘¿Tenés entrada?’. Dije: ‘Venite ya’”, relató desde el escenario, antes de presentarla con aplausos. “Estas cosas que resultan sin gracia resultan hermosas”, agregó Casán. La obra que las reunió, protagonizada por Casán junto al actor Jorge Marrale, transcurre en el Metropolitan y gira en torno a los vínculos entre hombres y mujeres, un marco que no pudo ser más apropiado para el momento.

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Moria Casán y Georgina Barbarossa

La historia entre ambas viene de lejos. Moria y Georgina fueron amigas durante décadas y compartieron los pasillos, los camarines y los escándalos de la televisión argentina. La amistad se quebró alrededor del año 2000 por una acumulación de roces que tardaron 26 años en saldarse. Uno de los detonantes fue que Barbarossa invitó a su programa al entonces ex de Casán, Luis Vadalá, acompañado de su nueva pareja. “Que fuera con la novia a tu living, que habías estado en mi casa y todo, obvio, me sentí rara”, reconoció Moria en su momento. A eso se sumaron comentarios cruzados sobre la hija de la One, Sofía Gala Castiglione, y lo que Georgina interpretó como una insinuación de Casán sobre el consumo de drogas de su fallecido marido, Miguel Ángel “el Vasco” Lecuna, asesinado en 2001. Moria negó ese último punto con firmeza: “No dije nunca que tomaba merca”.

El deshielo llegó el lunes 18 de mayo de 2026, durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro. En plena gala, Casán se acercó a Barbarossa, le pidió perdón al oído y le dijo: “Te quiero y te honro”. El abrazo ante las cámaras fue la primera postal pública de la reconciliación. Tres días después, el jueves 21 de mayo, ambas protagonizaron un dúplex en vivo entre La mañana con Moria por eltrece y A la Barbarossa por Telefe, donde pusieron palabras a lo que el abrazo había dejado en silencio.

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Moria Casán y Georgina Barbarossa

En esa transmisión, Moria fue la primera en abrir el corazón: “Nos separa una pantalla y nos une nuestra historia. Me da mucha felicidad este reencuentro”, afirmó. Georgina explicó que la iniciativa del dúplex había sido suya y que la urgencia de hablar nacía de un contexto más amplio: “En este momento, donde hay una grieta tan espantosa y donde la gente no se habla, poder hablarnos…”, planteó. Moria cerró el argumento con su estilo inconfundible: “La grieta no tiene por qué existir. La grieta entre las piernas solamente”, remató, y desató carcajadas en ambos estudios.

El momento más emotivo llegó cuando Casán reconoció que había dejado el orgullo de lado al ver a su amiga en los Martín Fierro. “Lo único que sentí absolutamente fue abrazarte. Abrazarte y decirte lo que te dije, pero absolutamente genuino, sin postura”, confesó, de acuerdo con lo publicado por Infobae. Y agregó la frase que Barbarossa recibió entre lágrimas: “Nunca te dejé de querer”. Georgina respondió: “Cuando la amistad está atravesada por el humor, ¡lo que nosotros nos reímos, gorda!, no existe”.

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La noche terminó en un restaurante italiano: Moria Casán, Georgina Barbarossa, Ale Benevento —representante de la conductora— y Dante Della Paolera, nieto de La One, pusieron el broche de oro a un reencuentro que ya es historia del espectáculo argentino

La visita al Metropolitan fue el siguiente capítulo de esa historia que se escribe de a poco. Una llamada de último momento, una entrada conseguida sobre la hora y una presentación desde el escenario bastaron para que la sala entera fuera testigo de que la amistad entre las dos figuras sigue en pie. La noche no terminó con el telón. Tras la función, Barbarossa se fotografió junto a Marrale entre bambalinas, y después las amigas se fueron a cenar a un conocido restaurante italiano. Las imágenes que Georgina compartió en sus redes mostraron una mesa de cuatro: ella, Moria, la representante de la conductora de A la Barbarossa, Ale Benevento, y Dante, el nieto de Moria Casán. “Súper noche por fin viendo a @moria_laone brillar en el escenario”, escribió Barbarossa en sus historias de Instagram. Cuestión de Género continúa su temporada en el Metropolitan con Casán y Marrale como protagonistas, en un momento en que Moria vive un pico de visibilidad por el estreno de Moria, la serie biográfica de Netflix que la tiene como protagonista de la conversación cultural.