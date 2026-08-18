Confirmaron a otro piloto para la Fórmula 1 en 2027 y quedan 13 butacas vacías: expectativa en torno a Franco Colapinto

Alex Albon renovó en Williams para 2025 en la F1

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De cara al regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos tras el parate veraniego, Alex Albon confirmó que seguirá en Williams hasta 2027 luego de acordar una prórroga de contrato por un año, lo que lo llevará a correr su sexta temporada consecutiva con la mítica escudería de la Máxima desde su llegada en 2022.

El anuncio se produce en medio de una temporada complicada para el equipo, ya que se encuentra en el noveno puesto del Campeonato de Constructores, un escenario diferente al del 2025, cuando acabó como el mejor equipo por detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull.

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“Desde que me incorporé al Atlassian Williams F1 Team en 2022, la transformación que ha experimentado este equipo es difícil de expresar con palabras”, mencionó Albon en un comunicado que difundió la escudería. “Un año difícil no refleja la situación completa, y solo me da más motivación para seguir construyendo y esforzándome junto con la fábrica y nuestros aficionados para lograr grandes cosas. Nuestra historia aún no ha terminado, así que ahora estoy totalmente centrado en hacer lo que sea necesario para que volvamos a subir en la parrilla”, agregó el piloto.

El director del equipo James Vowles dijo estar “encantado” por la renovación del piloto anglo-tailandés y sostuvo que su continuidad ratifica el rumbo del proyecto: “Alex ha sido uno de los líderes de este proyecto de transformación desde el primer día y tenemos muchos asuntos pendientes que estamos decididos a llevar a cabo. Alex es uno de los mejores pilotos de la parrilla y conoce mejor que nadie las enormes mejoras que hemos logrado en los últimos años; su renovación demuestra la confianza que ambos tenemos en la dirección que estamos tomando”, aseguró el titular de la escudería británica.

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Durante la presente campaña de la F1, Albon se convirtió en el piloto con más carreras de Williams al superar a Nigel Mansell en el Gran Premio de Cataluña. Ya en Hungría, la que fue la última fecha antes del parate en el verano de Europa, Alex llegó al número de 100 GP al volante del equipo.

Albon llegó a los 100 Grandes Premios en Williams

La continuidad de Albon adquiere relevancia en medio del mercado de pilotos de la F1 ya que apenas Ferrari, McLaren y Cadillac tienen su dupla confirmada, mientras Pierre Gasly y Max Verstappen son los únicos pilotos con lugares asegurados de manera explícita en el resto de la parrilla. Hace algunos días, el sitio oficial de la Máxima publicó un informe firmado por Lawrence Barreto, presentador oficial de la categoría, con el título sobre las últimas noticias rumbo a 2027. En ese contexto, apareció Colapinto en una buena posición dentro de Alpine.

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“En Alpine, Franco Colapinto es el favorito para mantener su asiento junto a Pierre Gasly tras una buena racha en la que ha puntuado en cinco de los últimos ocho Grandes Premios”, escribió Barreto. La referencia oficial refuerza un escenario que, hasta aquí, no fue comunicado por la escudería pero que parece encaminada su renovación. De la misma forma que lo publicó Infobae durante la carrera en el circuito de Hungaroring.

Según el reporte, en varios equipos, el problema pasa por la ausencia de precisiones sobre la extensión real de contratos presentados como “multianuales”, algo que ocurrió con Lando Norris, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. En ese mapa, Gasly figura con vínculo con Alpine y Verstappen con Red Bull Racing hasta 2028. El caso del neerlandés, de todos modos, sigue abierto a especulaciones por su alto valor en el mercado y por los movimientos de los equipos de punta.

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Sobre el campeón del mundo, la Fórmula 1 recordó que fue relacionado con Mercedes el año pasado antes de afirmar que seguiría al menos esta temporada. El informe añadió que Red Bull “parece su mejor opción, a menos que algo cambie en alguno de los equipos punteros” y remarcó que la decisión final “está en sus manos”, además de mencionar conversaciones de su entorno con McLaren.

Albon y Colapinto fueron compañeros en el debut del argentino en la F1 en Williams (REUTERS/Issei Kato)

La plaza restante en Red Bull también tiene un marco particular. Isack Hadjar cuenta con un contrato “1+1”, lo que le deja abierta una opción de renovación para 2027. El futuro de los pilotos en Aston Martin es otro tema donde la atención está puesta en Fernando Alonso. Según el análisis de Barreto, el español aprovecha el receso para resolver si continúa una temporada más o si pondrá punto final a su trayectoria en la F1.

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“Está aprovechando este verano para decidir su futuro, así que pronto sabremos si se queda una temporada más o si pone fin a su impresionante carrera. Se cree que la preferencia de Aston Martin es mantener a Alonso junto a Lance Stroll el próximo año, pero no les faltará interés por parte de pilotos experimentados de toda la parrilla si Alonso decide colgar el casco”, señaló el periodista en el reporte oficial.

La situación de Williams también permanece abierta. El rendimiento del auto estuvo muy por debajo de lo esperado y eso colocó a Carlos Sainz en el centro de las versiones, aún después de la confirmación de que Albon seguirá en el equipo. En Haas, el foco está puesto sobre Esteban Ocon, cuyo rendimiento en las últimas temporadas debilitó su posición. En el caso de Ollie Bearman, integrante de la Academia Ferrari y cedido al equipo de EEUU, dijo hace dos semanas que quedarse por un tiempo no es algo malo”, una declaración que alimentó la expectativa de su continuidad.

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El informe añadió que “se espera que Ollie Bearman continúe por tercera temporada, pero el puesto de Ocon es menos seguro”. Entre los nombres que asoman como alternativa figura el brasileño Rafael Camara, campeón de F3 el año pasado, actual aspirante al título de F2 y también miembro de la Academia Ferrari.

En Audi, Gabriel Bortoleto aseguró al medio Motorsport que su continuidad no está en discusión. “Tengo un contrato a largo plazo con Audi. Ya lo he dicho: estaré con Audi el año que viene, y no solo el año que viene, sino también los años siguientes”. Su compañero Nico Hülkenberg fue consultado por el diario alemán Bild y respondió: “Nunca digas nunca. Es demasiado pronto para pensar en eso”. En Racing Bulls, en tanto, Liam Lawson dijo no tener “idea” sobre su futuro y admitió que las conversaciones debían producirse durante este receso.

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Según el reporte en la página de la Fórmula 1, la estructura satélite de Red Bull también sigue de cerca al búlgaro Nikola Tsolov, líder de la F2, mientras Arvid Lindblad, de 19 años, aparece como uno de los proyectos que más convencen a los directivos. Cadillac integra el reducido grupo con alineación confirmada, pero aun así persisten comentarios alrededor de Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Colton Herta. La categoría consideró que no se espera un cambio inmediato porque la dupla actual “ha hecho un muy buen trabajo para sacar el máximo provecho de lo que ha sido un paquete complicado”.