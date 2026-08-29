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La historia de Sofía Cairó, una de las estrellas de Las Leonas: del título universitario días antes del Mundial al penal de la consagración

Argentina logró una histórica hazaña al vencer a Países Bajos en la final del Mundial de hockey 2026 y la jugadora de 23 años fue uno de los pilares del equipo

Sofía Cairó, la jugadora de 23 años que se consolidó como la figura de Las Leonas y convirtió en penal del título (@soficairo_)
Sofía Cairó, la jugadora de 23 años que se consolidó como la figura de Las Leonas y convirtió en penal del título (@soficairo_)
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Las Leonas consumaron una hazaña memorable al vencer por 3-1 a Países Bajos en los penales australianos tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y se consagraron campeonas del mundo. El combinado femenino ganó su tercera estrella, que las dejó solas en el segundo lugar histórico detrás de las neerlandesas, que suman nueve títulos y habían ganado las últimas tres ediciones. Una de las grandes figuras de Argentina fue Sofía Cairó, autora del penal que selló la conquista: surgió de un modesto club del ascenso y arribó al certamen tras recibirse en la universidad.

La jugadora de 23 años ya había grabado su nombre en la historia de Las Leonas tras marcar el penal que selló la medalla de bronce en París 2024. Dos años más tarde, volvió a ser trascendental para convertir el gol definitivo para el título en tierras neerlandesas. El camino Cairó a la selección tiene un rasgo poco frecuente: juega en el Club y Biblioteca Mariano Moreno, una institución del Gran Buenos Aires que hasta 2019 participó en la división D. Actualmente, el club se mantiene en las categorías del ascenso y lidera una de las zonas de la C, la tercera categoría del hockey, con la integrante de Las Leonas como su principal figura.

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*El penal de Sofía Cairó que le dio el Mundial a Las Leonas

En un principio, su origen redujo sus posibilidades de exposición frente a las jugadoras formadas en estructuras más visibles. Aun así, siguió en su club, donde se convirtió en la primera representante de la institución en integrar la selección nacional. El punto de quiebre llegó en 2016, cuando la Asociación de Buenos Aires organizó una convocatoria masiva para conformar la selección juvenil provincial e invitó a dos jugadoras por club a una prueba. Allí pudo mostrar sus condiciones y empezó a entrar en el radar de los seleccionadores.

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En 2019, mientras disputaba la final del torneo nacional Sub 18 con la selección bonaerense, Fernando Ferrara, entonces entrenador de Las Leoncitas, puso la mirada en ella y la convocó al seleccionado juvenil. Desde ese llamado pasó a ser uno de los pilares del equipo junior y participó en torneos internacionales con el foco puesto en el Mundial de Sudáfrica, previsto para 2021 y trasladado a 2022 por la pandemia.

Sofía Cairó también convirtió el penal que le dio a Las Leonas la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 (@soficairo_)
Sofía Cairó también convirtió el penal que le dio a Las Leonas la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 (@soficairo_)

Su historia también incluye una escena personal que explica la dimensión del salto: pasó de ir a ver a Las Leonas con su madre, pagando una entrada desde la tribuna, a ser convocada para la selección mayor en los Panamericanos de Santiago 2023, después de atravesar las distintas categorías juveniles. Desde entonces, Sofía Cairó se transformó en una integrante fija del plantel principal de Las Leonas.

La jugadora de 23 años ya había convertido otro penal decisivo en un escenario de máxima presión: el que aseguró la medalla de bronce ante Bélgica en los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquel torneo, su festejo y sus abrazos con sus compañeras quedaron como una de las imágenes de la campaña argentina.

"La familia que se elige", escribió hace unas semanas Sofía Cairó, que sigue jugando en el Club y Biblioteca Mariano Moreno (@soficairo_)
"La familia que se elige", escribió hace unas semanas Sofía Cairó, que sigue jugando en el Club y Biblioteca Mariano Moreno (@soficairo_)

Con más rodaje en la selección mayor, la jugadora se consolidó como una pieza clave por su despliegue sobre la banda izquierda y por su capacidad para intervenir en ataque en el Mundial de 2026.

Semanas antes de su participación en el Mundial de hockey, Sofía Cairó logró otro hito en su vida personal: se recibió de licenciada en Publicidad. “Entre entrenamientos, viajes, giras, torneos, trabajos y entregas… se logró. Oficialmente Licenciada en Publicidad. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino y estuvieron presentes en un momento tan importante para mí. Qué lindo es cumplir objetivos rodeada de gente que quiero y que siempre está”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cairó se recibió de licenciada en Publicidad en julio (@soficairo_)
Cairó se recibió de licenciada en Publicidad en julio (@soficairo_)

El título para Las Leonas llegó en el estadio Wagener de Amstelveen, en suelo neerlandés, y después de una final en la que Argentina estuvo en desventaja hasta el último cuarto. El empate lo convirtió María José Granatto, que capturó un rebote tras un córner corto. La definición desde los 23 metros tuvo como protagonista a Cairó y a la arquera Cristina Cosentino, determinante durante el partido y también en la tanda.

Argentina le ganó así a Países Bajos su tercera final mundialista. Las anteriores consagraciones frente al mismo rival habían sido en Perth 2002 y Rosario 2010; las europeas se habían impuesto en los otros dos cruces restantes.

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