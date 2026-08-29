Con una gira patagónica, el presidente de la UCR llamó a “construir una alternativa nacional”

Leonel Chiarella, junto a dirigentes de la UCR de Chubut

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El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, llegó este sábado a Esquel para acompañar el proceso de renovación de autoridades del radicalismo chubutense. En el marco de una recorrida por el sur, planteó como objetivo “construir una alternativa nacional”, con un guiño a que el partido incida en las elecciones presidenciales de 2027.

“La UCR está de pie, está marchando. Estamos construyendo un proyecto político que más temprano que tarde le va a dar a la Argentina un próximo presidente de la República Argentina”, afirmó en un intercambio con la prensa, en el que aclaró que hablar de posibles candidaturas un año antes del período electoral “es poner el carro adelante del caballo”.

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El dirigente participó del Congreso y la convención provincial del radicalismo de Chubut en Esquel, donde 66 delegados eligieron a la nueva conducción partidaria, encabezada por el intendente de Trelew, Gerardo Merino. Durante el encuentro participaron el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y la senadora nacional Edith Terenzi.

“Ser radical es generar transformaciones como lo hacen nuestros gobernadores, nuestros quinientos intendentes o nuestros vicegobernadores y ministros en gobiernos como el de Chubut”, consideró durante el acto proselitista.

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Leonel Chiarella participó del congreso de renovación de autoridades en Chubut

Chiarella llegó ayer a Bariloche para iniciar una gira por la Patagonia andina que incluye Río Negro y Chubut. Por la mañana, se reunió con la diputada provincial Lorena Matzen y el ex intendente Marcelo Cascón, y por la tarde, estuvo en El Bolsón para visitar la Municipalidad y mantener una reunión de trabajo con funcionarios locales, empresarios y vecinos.

Con un telón de fondo partidario, Chiarella subrayó este sábado el hecho de integrar el gobierno de la provincia y llamó a “seguir construyendo este partido centenario y nunca perder protagonismo”. También destacó la presencia de delegados de todos los distritos y la elección de la nueva presidenta de la Juventud Radical, Agustina Barletta.

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Según lo informado, con esta agenda el jefe radical e intendente de Venado Tuerto alcanzará 16 provincias recorridas desde que fue electo presidente de la UCR en diciembre pasado.

En una publicación de redes sociales, Chiarella volvió a lanzar un llamado político: “Queremos una UCR presente en cada provincia, con una mirada federal, cerca de cada comunidad y con vocación de construir una alternativa para la Argentina”.

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En busca del perfil partidario

Para el presidente de la UCR Nacional, la principal fortaleza del partido está en su experiencia de gestión y en la presencia territorial. Por eso busca apoyar a los dirigentes radicales que actualmente tienen responsabilidades de gestión. “Nosotros venimos trabajando mucho en esto de poder acompañar a nuestros más de 500 intendentes, a nuestros 5 gobernadores, a las provincias en donde formamos parte del gobierno, como en el caso de Chubut”, señaló.

“El radicalismo tiene una capacidad instalada muy grande, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y es desde la gestión, es desde el territorio, en donde nosotros podemos demostrarle a cada argentino, a cada vecino de cada localidad, cómo es el radicalismo cuando se gobierna”, agregó.

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Leonel Chiarella sostiene una bolsa conmemorativa de El Bolsón durante su visita a la localidad en el marco de su gira patagónica.

En ese marco, el titular de la UCR mencionó la agenda de seguridad y dijo que ese “coraje” es el que permite “enfrentamos al narcotráfico como lo hacemos en Santa Fe con el liderazgo del gobernador (Maximiliano) Pullaro”. Otro de los puntos fue el de la corrupción entre los principales problemas que debe enfrentar la Argentina. “Si no atacamos el problema de la corrupción, muchos de los problemas que tiene la Argentina no van a ser resueltos”, sostuvo.

Y concluyó: “Cuándo no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñó Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”.

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