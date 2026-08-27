Deportes

La particularidad en el nuevo contrato de Colapinto con Alpine y los detalles ocultos detrás del anuncio de su continuidad en la F1

De qué dependerá el argentino para poder extender su vínculo como titular en 2028. La numerología y una fecha especial para comunicar la renovación

Renovación Franco Colapinto
Colapinto, Briatore y Gasly. El rendimiento del argentino ante el francés le permitiría poder lograr otra renovación como titular (@AlpineF1Team)
Guardar

Franco Colapinto extendió su vínculo con Alpine y tendrá una segunda temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1 en 2027, según confirmó este jueves la escudería francesa. El piloto argentino de 23 años seguirá siendo compañero de equipo de Pierre Gasly.

El piloto bonaerense llegó a la escudería francesa en enero de 2025 luego de la cesión de cinco años de parte de Williams, una negociación que encabezó el asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore. El vínculo del pilarense de un lustro comenzó como piloto de reserva en las primeras seis fechas de 2025 y en la séptima reemplazó a Jack Doohan.

PUBLICIDAD

La mencionada cesión implica que -en principio- Colapinto deberá estar ligado al team galo hasta 2029 inclusive, pero año a año debe ir renovando sus condiciones debido a que es piloto titular. El nuevo contrato respondería a la estructura conocida como 1+1: Franco tiene asegurada la temporada 2027 y contaría con una opción de renovación automática para 2028. Se buscó un camino más ágil de cara a una continuidad para 2028. En Enstone saben que otros equipos estarían interesados en Franco y buscan retenerlo.

Por eso, la próxima temporada asoma como un gran desafío para el argentino, que este año supo estar adelante del galo en tres ocasiones en clasificaciones. Cabe recordar que Gasly (30 años) tiene 189 Grandes Premios, un triunfo, cumple con su noveno ejercicio en F1 y el cuarto en Alpine. No obstante, como atenuante para Franco, no siempre tuvo un auto similar al del francés, que por caso en Países Bajos dispuso de ocho mejoras en su A526 y que el argentino las tendrá recién en Italia, del 4 al 6 de septiembre.

PUBLICIDAD

La fecha del anuncio para seguir en Alpine también encierra connotaciones especiales para Colapinto (AP Foto/Darko Bandic)
La fecha del anuncio para seguir en Alpine también encierra connotaciones especiales para Colapinto (AP Foto/Darko Bandic)

Si Colapinto renueva como titular en Alpine para 2028, se mantendría la misma alineación durante cuatro campeonatos consecutivos, desde mayo de 2025 hasta finales de 2028, ya que Gasly firmó contrato hasta finales de ese año.

Briatore subrayó la importancia de la estabilidad en la alineación. “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre. Para mí, tener continuidad es muy importante”, declaró el dirigente italiano en el comunicado oficial. Por su parte, Colapinto afirmó: “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy cómodo aquí y es aún mejor porque hemos hecho un progreso real este año respecto al anterior”.

La escudería de Enstone destacó que la combinación de ambos pilotos “representa el dúo perfecto para impulsar al equipo hacia el futuro” y que la estabilidad en la alineación refleja las ambiciones del proyecto técnico y deportivo de cara a los próximos años.

El anuncio de la continuidad de Colapinto encierra también dos simbologías representativas para el argentino. La novedad se hizo el día exactamente dos años después de que Williams revelara el debut del piloto bonaerense en la Máxima. Por entonces, Franco integraba la academia de jóvenes pilotos de la escudería inglesa y tras correr en Fórmula 3 y Fórmula 2 bajo el ala del team de Grove, el jefe del equipo, James Vowles, le dio la oportunidad de su vida. Aquel anuncio se hizo el 27 de agosto de 2024.

Franco buscará seguir sumando puntos en la segunda parte de la temporada 2026 (@AlpineF1Team)
Franco buscará seguir sumando puntos en la segunda parte de la temporada 2026 (@AlpineF1Team)

También se eligió la misma fecha para los amantes de la numerología: el 27 de agosto de 2026: 2+7+8+26 da 43, el número que identifica al piloto desde su infancia y que lució en todos los monoplazas que condujo en la categoría.

El anuncio también lleva la marca del número 43. No es la primera vez que Alpine recurre a esa cifra para comunicar un hito en la carrera del argentino: el 7 de noviembre de 2025, cuando se confirmó su lugar en la grilla para la temporada 2026, la suma de la fecha también daba ese resultado: 7+11+25=43.

El 43 tiene una historia que antecede a la Fórmula 1. Aníbal Colapinto, padre del piloto, corrió con ese número en la Clase 2 del Turismo Nacional al volante de un Volkswagen Gacel durante los años 90. A los 8 años, cuando Franco se subió a su primer karting, eligió ese número como homenaje a su padre y siempre que pudo no lo abandonó más.

Con 38 participaciones acumuladas en la F1, el piloto de Pilar llega a 2027 con una trayectoria que comenzó con nueve carreras en Williams en 2024, se extendió a lo largo de la temporada completa de 2025 con Alpine y suma ahora el compromiso para el próximo año. Su segunda temporada completa en la F1 será la cuarta en la que participa, contando los dos ejercicios parciales de 2024 y 2025.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1Pierre GaslyFlavio Briatoredeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo jugarán las Leonas la final del Mundial de hockey femenino: rival, hora y todo lo que hay que saber

Argentina buscará su tercera corona frente al anfitrión y máximo campeón en Amstelveen, luego de vencer Australia en las semifinales

Cuándo jugarán las Leonas la final del Mundial de hockey femenino: rival, hora y todo lo que hay que saber

Argentina-Turquía por la Copa Davis: cuándo estará lista la cancha, qué pelotas se usarán y todos los detalles de la serie

El equipo de Javier Frana buscará un lugar en los Qualifiers el 19 y 20 de septiembre, en Neuquén

Argentina-Turquía por la Copa Davis: cuándo estará lista la cancha, qué pelotas se usarán y todos los detalles de la serie

El Tanque Silva vuelve a jugar a los 45 años: el club que lo contrató

El delantero uruguayo retoma la competencia, tras una carrera con pasos por Boca Juniors, Banfield y Vélez Sarsfield, y se alista para un posible debut este domingo

El Tanque Silva vuelve a jugar a los 45 años: el club que lo contrató

Se confirmaron las fechas y horarios de los los cuartos de final de la Copa Sudamericana: cuándo jugará Boca

El equipo de Arruabarrena abrirá la serie en la Bombonera y definirá en el Morumbí de Brasil

Se confirmaron las fechas y horarios de los los cuartos de final de la Copa Sudamericana: cuándo jugará Boca

Las Leonas vencieron 1-0 a Australia y jugarán la final del Mundial de hockey sobre césped ante Países Bajos

El seleccionado argentino se impuso gracias a un gol de Julieta Jankunas en el último cuarto

Las Leonas vencieron 1-0 a Australia y jugarán la final del Mundial de hockey sobre césped ante Países Bajos

MALDITOS NERDS

NetEase confirma la fecha de Ananta, su RPG gratuito para PlayStation 5, PC y móviles

NetEase confirma la fecha de Ananta, su RPG gratuito para PlayStation 5, PC y móviles

Paradox Interactive presenta ‘LEGO Skylines’, su constructor de ciudades con bloques

Rayman Legends: Retold suma ‘La Macarena’ a sus cuatro nuevas fases musicales

Geralt viajará a Letten en ‘Songs of the Past’, la nueva expansión de ‘The Witcher 3′

RedOctane anuncia ‘Stage Tour’, el regreso musical de los creadores de ‘Guitar Hero’

ENTRETENIMIENTO

La primera entrevista de Jake, hijo de Rob Reiner, 8 meses después del asesinato de sus padres: “Cada vez que me despierto, me acuerdo de mi realidad”

La primera entrevista de Jake, hijo de Rob Reiner, 8 meses después del asesinato de sus padres: “Cada vez que me despierto, me acuerdo de mi realidad”

Los amigos de Tim Curry hablan de sus últimos años enfrentándose a las secuelas de un derrame cerebral: “No tenía miedo a la muerte”

Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales durante su lucha contra el cáncer para ayudar a futuras investigaciones

‘El Poder de la Red’: sale a luz el primer tráiler de la esperada película sobre la investigación que llevó a Mark Zuckerberg a juicio

Así suena Vin Diesel cantando “I Will Always Love You” de Dolly Parton: el inesperado homenaje que sorprendió a sus fans

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá las microempresas son más, pero generan bajos ingresos y poca contratación de personal

En Panamá las microempresas son más, pero generan bajos ingresos y poca contratación de personal

Dos países centroamericanos jugarán el FIFAe 2026 de eConcacaf en México

La Junta Monetaria de Guatemala sube a 4.3% su previsión de crecimiento para 2026

“Estamos muy preocupados”: Monseñor Nácher ante ola de crímenes en el país en Honduras

Sequía prolongada disminuyó 34% la generación hidroeléctrica y pone en jaque el equilibrio ambiental en El Salvador