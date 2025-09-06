Alpine anunció la renovación de Pierre Gasly con un fuerte respaldo de Briatore: “Tenemos confirmado a nuestro piloto principal”

Gasly, con contrato hasta fines de 2028 en Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)

El futuro de Pierre Gasly en la Fórmula 1 quedó sellado con la extensión de su contrato, que lo vinculará con el BWT Alpine Formula One Team hasta el final de la temporada 2028. Este acuerdo, anunciado durante el Gran Premio de Italia en Monza, representa una apuesta estratégica de Alpine para consolidar su proyecto deportivo de cara a la nueva era regulatoria que se iniciará en 2026, bajo la dirección de Flavio Briatore y con el respaldo del Renault Group, liderado por el nuevo CEO, François Provost.

La renovación del compañero de Franco Colapinto implica que el piloto francés completará seis temporadas consecutivas con la escudería, a la que se incorporó antes del inicio del campeonato de 2023. Desde su llegada, el rendimiento de Gasly experimentó una evolución constante, destacándose por su velocidad, regularidad y capacidad de liderazgo en la pista. Hasta la fecha, logró dos podios con Alpine: uno en el Gran Premio de los Países Bajos de 2023 y otro en el Gran Premio de São Paulo de 2024. Además, su contribución resultó determinante para que el equipo alcanzara el sexto puesto en el Campeonato de Constructores la temporada pasada.

El propio Pierre Gasly expresó su satisfacción por este compromiso a largo plazo, subrayando el significado especial que tiene para él competir con una marca francesa: “Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente al conducir para una marca automovilística francesa, me siento muy orgulloso”. El piloto añadió que, desde su incorporación en 2023, siempre consideró que el equipo era el entorno ideal para su desarrollo profesional.

“El apoyo y la confianza de Flavio (Briatore) en mí, el compromiso de François (Provost) con el proyecto de Fórmula 1, así como la gente que tenemos en Enstone, hicieron que esta decisión fuera natural, y quiero estar aquí en los próximos años y cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos mundiales. Estamos todos juntos en esto y espero continuar esta historia tan especial”, afirmó Gasly.

Flavio Briatore elogió a Gasly tras la celebración de la renovación de su contrato en Alpine (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Por su parte, Flavio Briatore destacó la importancia de asegurar la continuidad de su piloto principal en un momento clave para la escudería: “Desde mi regreso al equipo, siempre he insistido en la importancia de fortalecer y aumentar la competitividad de BWT Alpine Formula One Team. Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1, que comienza en 2026, y ahora tenemos confirmado a nuestro piloto principal, que nos impulsará hacia el futuro”.

El directivo elogió la actitud y el talento de Gasly, calificándolo como “un activo invaluable para el equipo durante este período difícil” y manifestó su deseo de prolongar esta colaboración: “Me impresionó mucho su actitud, dedicación y talento, y esperamos continuar este proyecto juntos durante mucho tiempo”.

Este paso de Alpine con el piloto francés de 29 años se da después de las declaraciones de Briatore sobre Colapinto, a quien le puso interrogantes de cara a la temporada que viene: “Con Franco, para el año que viene, aún no hemos decidido nada, todo está abierto. Todavía nos quedan 10 carreras para decidir”. Estos dichos fueron justo antes del undécimo puesto conseguido por el argentino en el GP de Países Bajos, donde Gasly culminó en el 17° lugar. A pesar de algún pico de tensión interno por el malestar que le generó a Colapinto alguna estrategia propia del equipo que perjudicó su posición final, más tarde Briatore elogió su rendimiento e hizo punto y aparte.

EL COMUNICADO OFICIAL DE LA ESCUDERÍA ALPINE:

Hoy, durante el fin de semana del Gran Premio de Italia en Monza, BWT Alpine Formula One Team se complace en anunciar que Pierre Gasly ha comprometido su futuro a largo plazo con el equipo al extender su contrato hasta el final de la temporada 2028 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA.

El acuerdo reafirma el compromiso de Pierre con BWT Alpine Formula One Team y consolida la creencia de Alpine en Pierre como el piloto que liderará al equipo en la nueva era regulatoria en 2026 y más allá, bajo el liderazgo de Flavio Briatore y con el respaldo total de Renault Group liderado por el nuevo CEO François Provost.

El contrato extendido llevará a Pierre durante seis temporadas con el equipo al que se unió antes de la temporada 2023 de Fórmula Uno.

