El Salvador

El Salvador reabre la carretera de Los Chorros tras retirar toneladas de roca y restablece el paso a 60 mil vehículos

Luego de una operación que combinó explosivos y maquinaria pesada, autoridades abrieron la carretera Panamericana en ambos sentidos, restaurando la movilidad en una arteria esencial del país

El Ministerio de Obras Públicas concluyó en la cuarta parte del tiempo previsto los trabajos en la Panamericana, permitiendo la circulación total.
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El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) anunció este sábado 29 de agosto, que el paso por la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, ya está abierto en ambos sentidos, después de 12 horas de trabajo para retirar una gran acumulación de roca y escombros.

De acuerdo con el reporte del MOPT, tanto vehículos como peatones pueden volver a circular con normalidad, tras el cierre de la vía durante la medianoche para ejecutar una voladura controlada sobre uno de los taludes.

El cierre, que en principio iba a durar 48 horas, se resolvió en solo 12. Desde muy temprano, maquinaria y cuadrillas del MOPT trabajaron para limpiar la vía y los taludes, removiendo rocas y asegurando el área. Según la institución, la circulación en ambos sentidos ya es segura para todo tipo de usuarios.

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Este tramo de la carretera Panamericana ha sido motivo de preocupación durante años debido al riesgo de deslaves y caídas de rocas, sobre todo en época lluviosa. La zona está rodeada de montaña y los derrumbes han provocado accidentes y cierres inesperados. Para dar una solución definitiva, el gobierno puso en marcha un proyecto de ampliación que incluye la construcción de un viaducto aéreo y el ensanchamiento de la vía.

Maquinaria pesada trabajó en la remoción de toneladas de roca en el tramo de Los Chorros, durante la madrugada, para habilitar la carretera Panamericana en El Salvador (Cortesía: MOPT).
Maquinaria pesada trabajó en la remoción de toneladas de roca en el tramo de Los Chorros, durante la madrugada, para habilitar la carretera Panamericana en El Salvador (Cortesía: MOPT).

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la obra arrancó físicamente en la segunda mitad de 2023, después de que la empresa surcoreana Dongbu Corporation recibiera el contrato de ejecución. El tramo intervenido cubre unos 14.7 kilómetros, desde Las Delicias en Santa Tecla hasta el desvío de San Juan Opico, y se espera que esté terminado en 2027.

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Durante los trabajos actuales, la prioridad fue estabilizar los taludes y avanzar en la pavimentación y en la colocación de vigas para el viaducto. Además, se anunció la futura construcción de un segundo viaducto, más pequeño, para reforzar la seguridad en la zona.

¿Qué hace tan importante a Los Chorros?

La carretera de Los Chorros es mucho más que un acceso local: conecta directamente el Área Metropolitana de San Salvador con la zona occidental del país. Cada día la cruzan más de 60,000 vehículos, incluidos autos particulares, transporte colectivo y camiones de carga que llevan productos hacia el centro del país o hacia las fronteras con Guatemala.

Cualquier cierre prolongado en este tramo afecta de inmediato la movilidad de miles de personas y complica la distribución de mercancías. Por eso, mantener este corredor en funcionamiento es clave para la economía y la vida cotidiana de El Salvador.

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Los Chorros, punto neurálgico para el flujo de personas y mercancías, vuelve a estar operativo tras intensas labores de limpieza (Cortesía: MOPT).

Ante este panorama, la ampliación de la carretera y la construcción del viaducto buscan resolver dos problemas de fondo: el riesgo permanente de deslizamientos y el congestionamiento que se produce en horas pico. Cuando esté terminada, la vía contará con seis carriles y un puente elevado de más de un kilómetro, lo que permitirá desviar el tráfico fuera de la zona de mayor peligro.

El MOPT aseguró que continuará informando sobre nuevos trabajos y posibles cierres temporales en el sector. Por ahora, la reapertura de Los Chorros devuelve la normalidad a quienes usan a diario esta ruta estratégica y representa un avance en la modernización de la infraestructura vial del país.

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