Hija y yerno de alias "Macho Coca" pasarán un año en prisión en Costa Rica por caso Leviatán

Melanie Bell y Joseph Casanova figuran entre los presuntos líderes de la operación Leviatán por una red logística para la reexportación de cocaína. (Infobae Centroamérica/Cortesía )

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La hija y el yerno de Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, figuran entre los presuntos líderes de la organización investigada en la operación Leviatán, coordinada por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Melanie Bell y Joseph Casanova se cuentan entre las personas a quienes el Juzgado Penal de Limón dictó un año de prisión preventiva, en una causa que expone una red dedicada a proveer servicios logísticos para la reexportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Según la investigación citada por CR Hoy, la estructura no producía droga, sino que funcionaba como una empresa transnacional de logística al servicio de otros grupos criminales. El expediente atribuye a la organización el apoyo logístico para la exportación de 14,500 kilos de cocaína, parte de la cual fue interceptada dentro de las instalaciones de APM Terminals en Costa Rica, y otra fracción incautada en Europa. El fiscal adjunto Mauricio Boraschi explicó que la desarticulación de la red permitió identificar la ruta y los métodos utilizados para facilitar el tráfico internacional de la sustancia.

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Resolución judicial y proceso de detención

En total, 55 personas recibieron prisión preventiva por un año. Dos imputados quedaron bajo medidas cautelares menos gravosas y otros dos fueron liberados por el tribunal. La Fiscalía informó que revisará la resolución completa para decidir si presentará una apelación.

El expediente señala que la organización cobraba USD 250,000 por contenedor para el traslado de la droga desde la Terminal de Contenedores de Moín. Aunque se mencionan tres métodos distintos para introducir la cocaína en la terminal, el texto fuente no detalla cuáles eran dichos procedimientos.

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada investiga una estructura que enviaba cocaína hacia Estados Unidos y Europa. (Cortesía)

Colaboración de personal portuario y autoridades

Según la causa, la estructura contaba con el apoyo de empleados o personas vinculadas a APM Terminals y oficiales de la Policía de Fronteras, quienes habrían colaborado para burlar los controles y autorizar la salida de cargamentos contaminados. Entre los señalados hay nueve oficiales y un exoficial que, según el expediente judicial, omitían la revisión de documentos, permitían el paso de cabezales sin comprobar la identidad de los conductores y autorizaban movimientos de camiones sin dejar constancia oficial.

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De acuerdo con CR Hoy, la organización también incluía choferes de camiones, operadores de grúas y personal técnico. Un exoperador portuario, de apellidos Camacho Jara, es señalado como coordinador clave por usar su experiencia para definir puntos ciegos y organizar la logística para contaminar los contenedores.

Alcance del operativo y situación actual

La desarticulación de la red exigió 65 allanamientos simultáneos, realizados el 28 de julio en seis provincias de Costa Rica, logrando la detención inicial de 52 personas. En los días siguientes, la pareja Bell-Casanova y Camacho Jara, junto a otros que no habían sido localizados, se presentaron voluntariamente ante las autoridades, lo que elevó el número de imputados a más de 60.

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La Fiscalía señaló que el caso sigue en etapa de investigación, para esclarecer el nivel de colaboración entre personal portuario, funcionarios policiales y agentes logísticos en el tráfico internacional de cocaína. El proceso judicial continúa, mientras se evalúan los próximos pasos legales y se revisa la evidencia recolectada hasta el momento.