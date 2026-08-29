La intimidad de los festejos de Las Leonas con una premonitoria canción que inventaron antes del Mundial: “La tercera poder levantar”

La cámara de la celebración desde el estadio

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Alegría, emoción, desahogo, felicidad. Muchas sensaciones rodearon a Las Leonas una vez que Sofía Cairó superó en el último penal de la tanda a la arquera neerlandesa y selló la tercera estrella para la selección femenina de hockey sobre césped en Países Bajos. El abrazo generalizado entre todo el equipo albiceleste duró apenas unos segundos, pero será eterno. Y la merecida celebración que se extenderá a lo largo de varias horas se inició con la intimidad del vestuario.

Previo a la partida, las argentinas deliraron con música, baile y el trofeo en medio del camarín. Allí salió a la luz, a través de historias de Instagram que las propias chicas compartieron en la red social, la premonitoria canción que habían inventado antes de la Copa del Mundo con la base del tema Ilusión de la banda de rock Callejeros.

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“Mi ilusión es ganar, la tercera poder levantar. Mi pasión, de esta tierra yo soy, Argentina de sangre y sudor. Y es hoy, sin duda en este lugar, que esta historia queremos cambiar. Mi existir, es volverlo a intentar, y ganarte aunque seas local”. La letra, que fue compartida por Agustina Gorzelany antes del debut mundialista, lo dijo prácticamente todo. La esperanza de ganar la tercera estrella, el sentimiento por la bandera, la historia “a cambiar” referida a los tres títulos consecutivos que habían ganado las neerlandesas y hasta el imaginarse el partido definitorio y el escenario: “Ganarte aunque seas local”. Las Leonas habían visualizado lo que iba a suceder.

Enrojeciendo sus gargantas y arengándose unas con otras, remataron: “Yo por vos, moriré, volveré a ilusionarme otra vez, porque el fuego que une nuestras almas, arderá para siempre en mi piel”.

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El título en Amstelveen también quedó atravesado por la emoción de dos figuras centrales de la historia del hockey argentino: Luciana Aymar y Sergio “Cachito” Vigil.

Luciana Aymar siguió la final desde la tribuna acompañada por directivos y ex compañeras. Las cámaras la mostraron conmovida hasta las lágrimas tras el desenlace, en una imagen que resumió el peso histórico de la conquista para una generación que ya había levantado las copas de Perth 2002 y Rosario 2010. La ex capitana había anticipado sus sensaciones en diálogo con ESPN antes del partido: “Con muchos nervios, con ganas de entrar. Aparte este estadio me trae muchos recuerdos, del Champions Trophy que ganamos acá. Fue lindo volver a este estadio”.

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Las imágenes de la transmisión también mostraron visiblemente emocionado a Cachito Vigil, ex entrenador del seleccionado femenino. El coach, con paso reciente por el equipo femenino de Chile, aplaudió con una sonrisa dibujada en su rostro mientras lucía la camiseta albiceleste. “Somos campeones del mundo, vamos Leonas”, firmó en su Instagram, donde compartió una historia con el penal definitorio. “¡Somos campeones del mundo, somos campeones del mundo!“, gritó el entrenador que guió al equipo femenino a su primer título mundial en Perth, Australia, en 2002.

LA LETRA COMPLETA DE LA CANCIÓN DE LAS LEONAS (ILUSIÓN - CALLEJEROS)

Mi ilusión es ganar

La tercera poder levantar

Mi pasión, de esta tierra yo soy

Argentina de sangre y sudor

Y es hoy, sin duda en este lugar,

Que esta historia queremos cambiar

Mi existir es volverlo a intentar

Y ganarte aunque seas local

Yo por vos moriré

Volveré a ilusionarme otra vez

Porque el fuego que une nuestras almas

Arderá para siempre en mi piel

Y luchando hasta el fin

Todas juntas por esta pasión

Defiendiendo a morir

Los colores de mi corazón

Yo por vos moriré

Volveré a ilusionarme otra vez

Porque el fuego que une nuestras almas

Arderá para siempre en mi piel