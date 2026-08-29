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Steven Tyler obtiene una victoria legal antes del juicio por presunto abuso sexual de una adolescente en los años 70

Una nueva decisión del tribunal limita las pruebas y los aspectos de la relación que Julia Misley podrá abordar durante el juicio

FILE PHOTO: Singer Steven Tyler arrives for the iHeartRadio Music Awards in Los Angeles, California, U.S., March 14, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
Una reciente audiencia estableció límites sobre las pruebas y declaraciones que podrán presentarse contra el cantante de Aerosmith (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
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Steven Tyler obtuvo varios puntos a su favor en una audiencia previa al juicio por la demanda presentada por Julia Misley, también conocida como Julia Holcomb, quien lo acusa de abuso sexual cuando ella era menor de edad. La resolución limita las pruebas y los temas que podrán llegar al tribunal dentro de unas semanas.

El juicio contra el rockero estaría previsto para el 21 de septiembre de 2026, según los reportes más recientes de TMZ.

En la audiencia reciente, una jueza de la Corte Superior de Los Ángeles rechazó el pedido de Misley para excluir pruebas que puedan respaldar la versión de Tyler sobre el consentimiento dentro de la relación que ambos mantuvieron en la década de 1970.

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La resolución también impide que la demandante hable durante el juicio sobre un aborto que tuvo mientras estaba relacionada con Tyler y sobre presuntas agresiones sexuales que, según su demanda, ocurrieron después de que cumpliera 18 años. Sí podrá presentar pruebas sobre el consumo de drogas y alcohol relacionado con los hechos que permanecen bajo consideración.

Julia Misley sostiene que su relación con Tyler comenzó en 1973, cuando ella tenía 16 años y él 26 (REUTERS/Eric Henderson/File Photo)
Julia Misley sostiene que su relación con Tyler comenzó en 1973, cuando ella tenía 16 años y él 26 (REUTERS/Eric Henderson/File Photo)

Además, la jueza determinó que Misley no podrá describir a Tyler como un “traficante sexual” ni comparar los hechos denunciados con el Holocausto. Estas restricciones forman parte de las razones por las que la defensa considera que el músico llega al juicio con una ventaja procesal.

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¿Qué acusa Julia Misley a Steven Tyler?

Misley presentó la demanda en 2022. Según el expediente, ella y Tyler comenzaron una relación en 1973, cuando ella tenía 16 años y él 26. La mujer sostiene que el cantante utilizó su fama y posición para acercarse a ella, manipularla y abusar sexualmente de ella durante una relación que se prolongó cerca de tres años.

La demanda también sostiene que Tyler llegó a convertirse en su tutor legal mediante un acuerdo con sus padres. Según Misley, esa situación le permitió viajar con el músico y Aerosmith durante distintas presentaciones.

Otro de los señalamientos sostiene que quedó embarazada en 1975 y que Tyler la presionó y coaccionó para someterse a un aborto. Misley también afirma que Tyler describió su relación en sus memorias de 2011, Does the Noise in My Head Bother You?, aunque sin mencionar su nombre.

El tribunal permitirá que Misley presente pruebas sobre el consumo de drogas y alcohol, pero restringió otros aspectos de su testimonio. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
El tribunal permitirá que Misley presente pruebas sobre el consumo de drogas y alcohol, pero restringió otros aspectos de su testimonio. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Tyler ha negado las acusaciones y sostiene que la relación fue consensuada. El rockero también argumentó que tenía inmunidad o inmunidad calificada por su papel como cuidador o tutor legal de Misley.

La mayoría de la demanda fue desestimada

Una resolución anterior, emitida en abril, redujo de forma considerable el alcance del caso. La jueza desestimó la mayor parte de las reclamaciones debido al plazo de prescripción de Massachusetts, estado donde Tyler y Misley vivieron durante parte de su relación.

La excepción corresponde a hechos que, según la demanda, ocurrieron en California. Las leyes de ese estado sobre casos de abuso sexual infantil permitieron que una parte de las reclamaciones continuara hasta el juicio.

En ese entonces, el abogado de Tyler, David Long-Daniels, calificó aquella decisión como una victoria para su cliente. “Esta es una victoria tremenda para Steven Tyler. Hoy, la Corte ha desestimado con perjuicio el 99,9 % de las acusaciones contra el señor Tyler en este caso”, citó PEOPLE. “La corte ha decidido que solo una noche, hace más de 50 años, de una relación de tres años puede permanecer”.

Tyler sostiene que la relación fue consensuada y ha rechazado las acusaciones formuladas por su expareja (Shutterstock)
Tyler sostiene que la relación fue consensuada y ha rechazado las acusaciones formuladas por su expareja (Shutterstock)

Las versiones de Misley y Tyler

En una declaración citada por TMZ, Misley relató que una mujer llamada Pennie la preparó antes de su encuentro con Tyler. Según su testimonio, Pennie la llevaba a conciertos, la orientaba sobre su apariencia y la exponía a contenidos sexuales.

Misley afirmó que Pennie la “animaba a estar a la expectativa de que tuviera sexo oral” y que “la expuso a imágenes sexuales, cosas que me prepararían para estar lista para tener sexo con alguien”.

Tyler también testificó sobre su primer encuentro. Según su declaración, Misley llegó a su camerino junto con Pennie y otras cuatro jóvenes. El cantante afirmó que Pennie le dijo: “Traje a estas chicas para ti, y puedes hacer lo que quieras con ellas. Solo elige una o quédate con todas”.

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