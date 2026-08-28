Día clave para el mapa de pilotos de la Fórmula 1: la prueba del “protegido” de Red Bull que podría modificar la grilla en 2027

El piloto búlgaro Nikola Tsolov participó en las jornadas de pruebas con la escudería Racing Bulls de Fórmula 1 (Foto: @nikola_tsolov)

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Luego de la ratificación de Franco Colapinto en Alpine y la dupla Albon-Sainz en Williams, el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2027 tomó forma. Sin embargo, hay varias butacas que presentan un gran interrogante y Red Bull tiene la posibilidad latente de consumar un cambio de corredores. Nikola Tsolov, líder de la Fórmula 2 y “protegido” del equipo, dejó buenas sensaciones en su primera prueba con un monoplaza de la Máxima y crecen las especulaciones de que pueda reemplazar a Liam Lawson en Racing Bulls.

El búlgaro completó 690 KM en una prueba de coches anteriores (TPC) con el auto que utilizó Racing Bulls en 2025. “Red Bull le ofrece una prueba de F1 a su protegido mientras evalúa la alineación de pilotos de Racing Bulls”, remarcó el medio Motorsport. “Tsolov aspira a convertirse en el primer piloto búlgaro de Fórmula 1 y ascender desde la Fórmula 2 durante el invierno, pero se enfrenta a una dura competencia para desbancar a Liam Lawson o a Arvid Lindblad de la alineación de Racing Bulls”, señaló sobre las aspiraciones del joven de 19 años luego de su test en Imola.

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Tsolov es figura de la Fórmula 2 y uno de los "protegidos" de la estructura de Red Bull (Foto: @nikola_tsolov)

El medio AutoRacer sostuvo que el búlgaro cumplió con una prueba de fuego en la estructura interna. “El test de Imola representa un paso más en su proyecto de desarrollo, que busca adquirir la preparación necesaria mediante experiencias progresivas para una posible futura llegada al Circo. Racing Bulls sigue siendo un entorno excelente para el debut y el desarrollo de los jóvenes pilotos de Red Bull. El equipo con sede en Faenza es una verdadera cantera para los jóvenes pilotos identificados por el equipo de Milton Keynes, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir experiencia y cumplir con las exigencias técnicas y deportivas de la categoría”, argumentó.

Alan Permane, team principal de Racing Bulls, destacó el rendimiento de Tsolov en la prueba TPC: “Hoy fue un paso adelante muy positivo para Nikola. Se adaptó rápidamente al coche y demostró la serenidad que se espera de un piloto que se estrena al volante de un monoplaza de Fórmula 1. Hemos visto una y otra vez los resultados que este proceso puede ofrecer, y días como hoy son una pieza clave en nuestro continuo desarrollo”. En diálogo con la F1 en el GP de Bélgica, el jefe del team con sede en Faena aseguró que “es el siguiente en la lista”.

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Liam Lawson es el piloto que tiene peligro de perder su lugar dentro de la estructura de Red Bull (REUTERS/Marton Monus)

Las otras incógnitas más importantes de la grilla de pilotos para el 2027 se centra en las butacas de Esteban Ocon en Haas y el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin. El español dejó abierto su panorama y pidió tiempo para confirmar su postura en la próxima temporada. Del otro lado, el francés fue superado constantemente por Oliver Bearman y Ayao Komatsu, jefe de la escudería, aseguró que “siempre hay que buscar las mejores oportunidades”. En la lista de interesados esperan Leonardo Fornaroli, Rafael Cámara y Jack Doohan.

Un abrupto cambio en la conformación de sus butacas es habitual para las escuderías de los toros. El único piloto que tiene ratificado su lugar es Max Verstappen, quien extendió su vínculo hasta 2030 hace algunos días. Isack Hadjar y Arvid Lindblad consumaron grandes resultados y todo indica que continuarán en Red Bull y Racing Bulls, respectivamente. En este contexto, la presión se centró sobre el neozelandés: es su tercera temporada en la categoría y cuando tuvo la chance de competir con el equipo principal, fue eyectado de su butaca tras dos Grandes Premios.

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Hadjar sufrió una lesión en la muñeca y Lawson fue el encargado de reemplazarlo en su butaca de Red Bull en Zandvoort: consumó una gran actuación al terminar séptimo y registrar tiempos similares a los de Verstappen. No obstante, su futuro continúa como una incógnita. Motorsport aseguró que, pese a los puntos que sumó, es probable que “no le beneficie mucho en su futuro” dentro de Racing Bulls. “Ya estaba haciendo un trabajo lo suficientemente sólido con Racing Bulls como para tener una buena oportunidad de ganarse otro año”, completó.

¿Por qué el puesto de Lawson sigue en duda pese a que logró buenos resultados con Racing Bulls y cumplió en su prueba con Red Bull? El portal especializado The Race explicó cómo es el funcionamiento de las butacas en la estructura de Red Bull y por qué el neozelandés no tiene garantizada su continuidad.

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“Está bajo presión para mantener su asiento en 2027 a pesar de haber rendido a un nivel esta temporada que debería garantizarle la permanencia, ya que ha demostrado ser un buen piloto de la zona media de la parrilla de la F1. En un equipo normal de la zona media de la F1, sería suficiente, pero la constante rotación de pilotos de Red Bull y la necesidad de encontrar un lugar para el líder del campeonato de Fórmula 2, Nikola Tsolov, significa que la posición de Lawson aún no está asegurada”, argumentó antes del Gran Premio de Países Bajos.

El panorama actual sobre el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2027 (@F1)

La búsqueda constante de Red Bull por encontrar un “futuro campeón” y un compañero que pueda competir con Verstappen en el team principal repercute en falta de oportunidades para sus competidores. Por la estructura del equipo satélite pasaron pilotos como Carlos Sainz (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Alex Albon (Williams). A estos se suman otros nombres de renombre como los de Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, quienes no cuentan con un lugar en la grilla actual.

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“Mi primer día en el TPC al volante de un coche de Fórmula 1 ha terminado, y estoy muy contento con cómo ha ido. Disfruté cada vuelta, y es difícil encontrar las palabras para describir lo que significa tener finalmente esta oportunidad. Es algo por lo que he trabajado toda mi vida”, destacó Nikola Tsolov tras su prueba TPC con Racing Bulls.

Tsolov, que nació en Sofía en 2006, comenzó a competir en karting con apoyo de su padre y fue campeón de Bulgaria en la clase Mini en 2016 y 2017. En 2018 pasó a los campeonatos italianos y compitió para Kart Republic y DPK Racing con los colores de FA Racing, el equipo vinculado a Fernando Alonso. El español le dio la oportunidad de competir en el Campeonato de España de F4, donde se consagró campeón en la temporada 2022.

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Esto le abrió las puertas en la Fórmula 3. Luego de dos temporadas con ART, quedó subcampeón en el 2025 con Campos Racing. Actualmente, el búlgaro lidera el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 2 en su primera temporada. Con 167 puntos en Campos Racing y cinco victorias, Tsolov tiene una ventaja de 20 unidades sobre Gabriele Mini a falta de cinco Grandes Premios.

“Obviamente intento distanciarme de ello, aislarme un poco. El ruido realmente puede meterte en problemas. Pero, sinceramente, lo he manejado bastante bien, porque no es algo que necesariamente no esperara que sucediera”, remarcó Tsolov sobre un posible arribo a la Máxima en una entrevista con la F1.

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Respecto a su lugar en la Academia de pilotos de Red Bull, explicó: “Obviamente están muy contentos conmigo, pero no se ha hablado de nada concreto, nada claro. Simplemente me dicen que siga haciendo lo que hago, que lo estoy haciendo genial, pero para ser honesto, no hay mucho más que decir. Red Bull me ha preparado para todo esto, para lo que está sucediendo ahora, y gracias a su ayuda he podido lograr estos resultados”.

En esta misma línea, señaló: “Pero aún no hemos llegado al punto en que haya algo más que eso, ahora mismo solo estamos centrados en la F2. Significa mucho para mí, obviamente significa que la gente aprecia y cree en lo que hago. Creo que ellos también están muy contentos conmigo y la dinámica es muy buena, así que sí, todo va de maravilla. Sinceramente, creo que estoy en el mejor momento”.

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El búlgaro dialogó con el rookie Arvid Lindblad, titular desde esta temporada con RB (Foto: @nikola_tsolov)